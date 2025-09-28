ফের রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত ! বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণের অভিযোগ

ফের রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত ! বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণের অভিযোগ
বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অনুমতি না-নিয়ে তোরণ নির্মাণের অভিযোগ করল পূর্ত দফতর ৷ বন্ধ হয়ে গিয়েছে নির্মাণকাজ ৷
Published : September 28, 2025 at 8:59 AM IST
বোলপুর, 28 সেপ্টেম্বর: অনুমতি না-নিয়েই পূর্ত বিভাগের জায়গায় তোরণ নির্মাণ করার অভিযোগ উঠল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে । বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে অনুমতিপত্র দেখতে চান বোলপুরে পূর্ত বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার । কর্মীরা সেটি দেখাতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে ৷ এরপরেই বন্ধ হয়ে যায় তোরণ নির্মাণের কাজ ৷ অনুমতি না-নিয়েই কেন নির্মাণ ? এই মর্মে বোলপুরের মহকুমাশাসক, এসডিপিও-সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে পূর্ত বিভাগ ৷
প্রসঙ্গত, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে চারটি তোরণ নির্মাণ করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । যা নিয়ে ফের রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের ।
বোলপুর পূর্ত বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার বাঁঠিয়া বলেন, "আমাদের জায়গায় নির্মাণ হচ্ছিল । আমরা গিয়ে বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অনুমতি আছে কি না দেখতে চাই ৷ তারা কোনও অনুমতিপত্র দেখাতে পারেনি ৷ এরপর তারাই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয় ৷ আমাদের কাছে কোনও অনুমতি চাওয়াও হয়নি ৷ তাই এই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে এসডিও, এসডিপিও ও আমাদের বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যা যা জানানোর জানিয়েছি ।" যদিও, ছুটি পড়ে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর তরফে এই মর্মে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । তাই বিশ্বভারতীর চারদিকে প্রবেশ পথে চারটি বড় তোরণ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ।
বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুর দমকল বিভাগের সামনের রাস্তায় একটি তোরণ হবে । শান্তিনিকেতন রোডে দুটি তোরণ হবে, একটি কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের কাছে ও একটি শ্যামবাটি বাজারের সংলগ্ন এলাকায় ৷ আর চতুর্থ তোরণটি হবে কালিসায়র মন্দির সংলগ্ন বিশ্বভারতীর প্রবেশ পথে ৷ এখনও পর্যন্ত এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সেই মতো শনিবার শান্তিনিকেতন রোডে রতনকুঠি গেস্ট হাউস সংলগ্ন রাস্তার দুই দিকে তোরণের জন্য মাটিতে গর্ত করে রড, সিমেন্ট দিয়ে ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছিল ৷ এই রাস্তাটি রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগের অধীনে ।
অভিযোগ, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও রকম অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এদিন বোলপুর পূর্ত বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার বাঁঠিয়া আধিকারিকদের নিয়ে নির্মীয়মাণ স্থানে যান ৷ বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে অনুমতি আছে কি না জানতে চান তিনি ৷ অনুমতি দেখাতে পারেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । তারপরেই বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণ কাজ ৷
কেন কোনও রূপ অনুমতি না-নিয়ে পূর্ত দফতরের জায়গায় তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, এই মর্মে ইতিমধ্যেই বোলপুর পূর্ত বিভাগের তরফে বোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল ও পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতন রোডে কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের কাছেও একই ভাবে তোরণ নির্মাণের জন্য মাটি খোঁড়া শুরু করেছিল বিশ্বভারতী । ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ করে সেই কাজ বন্ধ করে দেন ৷ এছাড়াও, বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ পূর্বপল্লীর তিনটি খেলার মাঠ ট্রাক্টর দিয়ে চষে দিয়েছেন, তা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজনের ৷ তবে এদিনের ঘটনায় নতুন করে যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সংঘাত শুরু হল তা বলাই যায় ৷