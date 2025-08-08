Essay Contest 2025

বছর ঘুরে ফের বিচারের দাবিতে সরব রাজপথ, স্মরণ বাঁকুড়া মেডিক্যালেও - RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER

বছর পেরিয়ে গেলেও ন্যায় বিচার মেলেনি । আরজি করের নৃশংস ঘটনার বছর ঘুরতেই ফের প্রতিবাদে মুখর শহর থেকে জেলা ।

RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER CASE
বছর ঘুরে বিচারের দাবিতে কলকাতায় বামপন্থী সংগঠনের মিছিল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025

কলকাতা, 8 অগস্ট: ঠিক একটা বছর আগে এই দিনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য থেকে দেশ । কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে রাতের শিফটে কর্মরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয় । প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল গোটা বিশ্ব । ভিন রাজ্যে থেকে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে । সেই নৃশংস হাড়হিম করা ঘটনার এক বছর ।

তবে এখনও প্রকৃত বিচার হয়নি বলেই মনে করছেন রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে নির্যাতিতার বাবা-মা । তাঁরা আজও একাধিক দরজায় ঘুরছেন মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার দোষীদের শাস্তির জন্য । আর সেই দাবিতে ঘটনার পর থেকেই লড়াইয়ে ছিল সিপিএমের ছাত্র যুব । আজ এক বছরের মাথায় ফের সেই বিচারের দাবিতে রাজপথের দখল নিল তারা ।

এক বছর পার, আরজি করের ঘটনায় বিচারের দাবিতে ফের মিছিল (ইটিভি ভারত)

আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে শুক্রবার কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করে তারা । মিছিলে ছিল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, এআইডিডব্লুএ কলকাতা জেলা কমিটি । মিছিলের নেতৃত্ব দেন ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সোহম মুখোপাধ্য়ায়, কনীনিকা ঘোষ বসু ও বর্ণনা মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা ।

এদিন সন্ধ্যায় বিরাট মিছিল শুরু হয় কলেজ স্কোয়ারের সামনে থেকে । মিছিল বিধান সরণী ধরে সোজা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় আসে । রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সেটিংয়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায় বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে মিছিলে ।

এদিন বামপন্থী আন্দোলনকারীরা বলেন, "আমরা সেদিনও বিচারের দাবিতে লড়াইয়ে রাস্তায় ছিলাম । তারপরও নানা ওঠাপড়ায় নির্যাতিতার বাবা-মার পাশে থেকেছি । বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব । কলকাতা পুলিশ তদন্ত ধামাচাপা দিতে উঠে পরে লেগেছিল । তাদের একই সুর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গলাতেও । কেন্দ্র আর রাজ্য মহিলা নির্যাতন, ধর্ষণ এই ঘটনার বিচারের বদলে এরা ঢাকা দিতে বেশি সক্রিয় । আমরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব রাস্তায় থেকেই । তিলোত্তমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই । এই স্লোগান বাস্তবায়ন করেছি । করব শেষ পর্যন্ত ।"

স্মরণ বাঁকুড়াতেও :

শুক্রবার ফের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর । চিকিৎসক পড়ুয়াদের দাবি, এখনও অভয়ার হত্যার ন্যায্য বিচার হয়নি । সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে নির্যাতিতার প্রতীকী ছবিতে মাল্যদান-সহ ধূপ ও মোমবাতি জ্বালাতে দেখা যায় পড়ুয়াদের । নির্যাতিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তারা ।

1 YEAR OF RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER CASE
আরজি করের ঘটনার এক বছরে বাঁকুড়া মেডিক্যালে নির্যাতিতাকে স্মরণ (ইটিভি ভারত)

চিকিৎসক পড়ুয়াদের বক্তব্য, সিবিআই অবিলম্বে আসল দোষীদের চিহ্নিতকরণ করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যদি আসল দোষীদের খুঁজে শাস্তি না দেয় তাহলে এই 'জাস্টিস ফর অভয়া' চলতেই থাকবে ।

