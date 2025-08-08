কলকাতা, 8 অগস্ট: ঠিক একটা বছর আগে এই দিনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য থেকে দেশ । কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে রাতের শিফটে কর্মরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয় । প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল গোটা বিশ্ব । ভিন রাজ্যে থেকে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে । সেই নৃশংস হাড়হিম করা ঘটনার এক বছর ।
তবে এখনও প্রকৃত বিচার হয়নি বলেই মনে করছেন রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে নির্যাতিতার বাবা-মা । তাঁরা আজও একাধিক দরজায় ঘুরছেন মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার দোষীদের শাস্তির জন্য । আর সেই দাবিতে ঘটনার পর থেকেই লড়াইয়ে ছিল সিপিএমের ছাত্র যুব । আজ এক বছরের মাথায় ফের সেই বিচারের দাবিতে রাজপথের দখল নিল তারা ।
আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে শুক্রবার কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করে তারা । মিছিলে ছিল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, এআইডিডব্লুএ কলকাতা জেলা কমিটি । মিছিলের নেতৃত্ব দেন ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সোহম মুখোপাধ্য়ায়, কনীনিকা ঘোষ বসু ও বর্ণনা মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা ।
এদিন সন্ধ্যায় বিরাট মিছিল শুরু হয় কলেজ স্কোয়ারের সামনে থেকে । মিছিল বিধান সরণী ধরে সোজা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় আসে । রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সেটিংয়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায় বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে মিছিলে ।
এদিন বামপন্থী আন্দোলনকারীরা বলেন, "আমরা সেদিনও বিচারের দাবিতে লড়াইয়ে রাস্তায় ছিলাম । তারপরও নানা ওঠাপড়ায় নির্যাতিতার বাবা-মার পাশে থেকেছি । বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব । কলকাতা পুলিশ তদন্ত ধামাচাপা দিতে উঠে পরে লেগেছিল । তাদের একই সুর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গলাতেও । কেন্দ্র আর রাজ্য মহিলা নির্যাতন, ধর্ষণ এই ঘটনার বিচারের বদলে এরা ঢাকা দিতে বেশি সক্রিয় । আমরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব রাস্তায় থেকেই । তিলোত্তমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই । এই স্লোগান বাস্তবায়ন করেছি । করব শেষ পর্যন্ত ।"
স্মরণ বাঁকুড়াতেও :
শুক্রবার ফের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর । চিকিৎসক পড়ুয়াদের দাবি, এখনও অভয়ার হত্যার ন্যায্য বিচার হয়নি । সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে নির্যাতিতার প্রতীকী ছবিতে মাল্যদান-সহ ধূপ ও মোমবাতি জ্বালাতে দেখা যায় পড়ুয়াদের । নির্যাতিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তারা ।
চিকিৎসক পড়ুয়াদের বক্তব্য, সিবিআই অবিলম্বে আসল দোষীদের চিহ্নিতকরণ করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যদি আসল দোষীদের খুঁজে শাস্তি না দেয় তাহলে এই 'জাস্টিস ফর অভয়া' চলতেই থাকবে ।