কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি করের নির্যাতিতাকে ফিরিয়ে দিলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়বেন অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী মীরাতুন নাহার ৷ শনিবার আরজি কর হাসপাতালের তরুণী-চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনার এক বছর পূর্ণ হওয়ার দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজ্য সরকারকে এই ভাষাতেই চ্যালেঞ্জ করলেন অধ্যাপিকা ৷ এদিন ন্যায়বিচার চেয়ে কালীঘাট অভিযানের ডাক দেয় বিভিন্ন সংগঠন ৷ হাজরা মোড়ে সেই জমায়েত থেকে ইটিভি ভারতকে প্রবীণ অধ্যাপিকা জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নির্যাতিতাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে তিনি যা বলবেন তাই করবেন ৷
মীরাতুন বলেন, "যে মেয়েটিকে এই ক্ষমতায় থাকা শাসকনেত্রী মেরে ফেলেছেন, তাঁকে ফিরিয়ে দিন ৷ সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, আজ এখনই আমি ক্ষমতাধর নারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ব ৷"
ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রবীণ অধ্যাপিকা বলেন, "আমি তাঁকে (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ধ্বংসকারী হিসেবে চিনেছি ৷ ধ্বংসকারী, ধ্বংকামী, মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিনেছি ৷ তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিন ৷ তাহলে আজ এই চুয়াত্তর বছর বয়সে আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ব ৷ তিনি আমাকে দিয়ে যা খুশি করাবেন, আমার তাতে কোনও আপত্তি থাকবে না ৷"
আরজি করে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এক বছর পেরিয়ে গেল ৷ এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীরা গ্রেফতার হয়নি বলেই অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মঞ্চের ৷ সেই বিচারের দাবিতে এদিন কালীঘাট অভিযানে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ হাজরা মোড়ে জমায়েত করেন ৷
এ বিষয়ে মীরাতুন নাহার বলেন, "তাঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) মধ্যে তো আর মনুষত্ব বা মানবিকতা নেই ৷ তিনি একজন দানবী ৷ তিনি শুধু ধ্বংস করতে জানেন ৷ হত্যা করতে চান ৷ রক্তচোষা মানুষ ৷ মেয়েদের উপর কি অত্যাচার থামছে ? এত সবকিছুর পরেও আজও একটি শিশুর উপর যৌন হিংসা ঘটেছে ৷ তিনি যা করছেন সমস্ত কাজই ধ্বংসের ৷ আজ তিনি প্রমাণ দিন, তাঁর মধ্যে সত্যিকারের মানবিক সত্তা আছে ৷ সেই প্রমাণ দেওয়ার একটাই উপায় আছে, তা ওই নিরীহ চিকিৎসক মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেওয়া ৷ যেমন অনায়াসে তিনি মেয়েটির প্রাণ নিয়েছিলেন, তেমনই অনায়াসে মেয়েটির প্রাণ ফিরিয়ে দিন ৷ আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ব ৷"
বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্য অভিনেতা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজকে যে আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে, তা একদিনে হয়নি ৷ কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চাইতে মানুষ জড়ো হয়েছেন ৷ এইভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে ৷" এদিন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরাতুন নাহার ও অন্যরা দশটি নাটকের সংকলন নিয়ে তৈরি 'দ্রোহের সংলাপ' উদ্বোধনের করেন ৷