ETV Bharat

শিয়ালদা-ধর্মতলায় জমায়েতকারীদের আটক, চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের নবান্ন অভিযান রুখতে তৎপর পুলিশ - JOBLESS TEACHERS RALLY

চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের মিছিল আটকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ ৷ ( নিজস্ব ছবি )

Published : May 30, 2025 at 12:39 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:20 PM IST

কলকাতা, 30 মে: শিয়ালদার পর এবার ধর্মতলাতেও আটক চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা ৷ ধর্মতলায় জমায়েতের আগেই প্রায় 9 জন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আটক করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ অভিযোগ, আটক করার সময় একজন শিক্ষিকার পায়ে চোট লাগে ৷ তাঁকে টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছে ৷ বুধবার সকাল থেকেই শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ সেখানে নেতৃত্ব ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ সাব-আর্বান) বিদিশা কলিতা ৷ তাঁর নেতৃত্ব শিয়ালদা রেল ও মেট্রো স্টেশনের বাইরে মিছিলের জন্য জমায়েতকারীদের ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ৷ সেখানেও প্রায় 10 জনকে আটক করে পুলিশ ৷ শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে কলকাতা পুলিশের 4 ডিসির উপস্থিতিতে বিশাল বাহিনী মোতায়েন ৷ (নিজস্ব ছবি) এরপরেই কর্মসূচিতে বদল করে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার মঞ্চ' ৷ শিয়ালদা থেকে মিছিল করে ধর্মতলায় যাওয়ার বদলে, সরাসরি গান্ধি মূর্তির পাদদেশে জমায়েতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ কিন্তু, ধর্মতলাতেও আগে থেকেই বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা ছিল ৷ আন্দোলনকারীরা জমায়েত শুরু করতেই ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ ৷ মেট্রো স্টেশনের ভিতরেও ঢুকে তল্লাশি চালানো হয় ৷

যদিও, শিয়ালদায় আটকদের মধ্যে অনেকে দাবি করছেন, তাঁরা শিক্ষক নন ৷ এমনকি এই চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের নবান্ন অভিযানে শামিল নন তাঁরা ৷ নিজেদের কাজে যাচ্ছিলেন ৷ পুলিশ জবরদস্তি তাঁদের ধরছে বলে দাবি করেছেন আটকদের একাংশ ৷ অন্যদিকে, এই ধরপাকড় নিয়ে এক চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষিকার দাবি, "মিছিল শুরুর আগেই ভয় পেয়েছে পুলিশ ৷ তাই জমায়েত করার আগেই গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷" উল্লেখ্য, 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার মঞ্চে'র ডাকে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা ও পরে সেখান থেকে নবান্ন অভিযান কর্মসূতি ঠেকাতে শিয়ালদা চত্বরে কলকাতা পুলিশ 4 জন ডেপুটি কমিশনারকে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ মিছিলের অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদনপত্র চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের ৷ (ছবি-- যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ) উল্লেখ্য, এ দিন 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার মঞ্চে'র তরফে একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ ওই চিঠি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার (হেডকোয়ার্টার)-কে উল্লেখ্য করে লেখা হয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার মঞ্চে'র তরফে ৷ সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের কাছে মিছিলের অনুমতি ও পুলিশি সহযোগিতা দাবি করে তাঁরা বৃহস্পতিবার একটি আবেদন করেছিলেন ৷ যেখানে বলা হয়েছিল, শিয়ালদা স্টেশন চত্বর থেকে বেলা 11টার পর মিছিল করে ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে জমায়েত করবেন তাঁরা ৷ তারপর সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যাবেন ৷ ওই চিঠিতে পুলিশের কাছে সহযোগিতাও দাবি করেছিল তাঁরা ৷ শূন্যপদ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এসএসসি'র, কবে থেকে আবেদন ?

Last Updated : May 30, 2025 at 1:20 PM IST