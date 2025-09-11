আলিপুর চিড়িয়াখানায় 2 দিনে দুই বাঘিনির মৃত্যুতে শুরু তদন্ত
দু'দিনে দুই বাঘিনির মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু বলে অনুমান করা হলেও তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে ৷
Published : September 11, 2025 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: পরপর দু'দিন দুটি বাঘিনির মৃত্যুতে গঠিত হল তদন্ত কমিটি ৷ ইতিমধ্যে, Chief Wildlife Warden (CWLW)-এর নির্দেশে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে । মৃতদের মধ্যে একটি বাঘিনির নাম রূপা অন্যজন পায়েল ৷ দু'জনেই বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিল বলে জানা গিয়েছে । তবে শারীরিক অসুস্থতা এবং বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে বাঘিনিদের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে ।
আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রের দাবি, মৃত রূপার বয়স হয়েছিল প্রায় 21 বছর । 2004 সালে আলিপুর চিড়িয়াখানাতেই তার জন্ম । তার বাবার নাম অনির্বাণ ও মায়ের নাম কৃষ্ণ । বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিল রূপা । তাঁর একটা পা প্যারালাইসড হয়ে গিয়েছিল । অন্যদিকে, 2017 সালে পায়েলকে ওড়িশার নন্দনকানন থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল । তার বয়স হয়েছিল 17 বছর । সেও দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল । বেশ কয়েকদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল । বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে মনে করা হলেও সঠিক কারণ জানতে ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে । পায়েল ছিল হলুদ কালো ডোরা কাটা আর রূপা ছিল সাদা রংয়ের ৷
3 জন পশুচিকিৎসকদের নিয়ে দল গঠন হয়েছে । তারা ময়নাতদন্ত করবেন ও খতিয়ে দেখবেন কী কারণে মৃত্যু । বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ৷ তিনি বলেন, "পরপর দু'টি বাঘ বয়সজনিত কারণে মারা গিয়েছে ৷ তারপরও আমরা মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য ময়নাতদন্ত হবে ৷ একটার পোস্টমর্টেম হয়ে গিয়েছে ৷ আর একটির হবে ৷ 2টি রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷"
অন্যদিকে, পুজোর আগে দর্শকদের জন্য আরও কয়েকটি নতুন প্রাণী এনেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । সবুজ অ্যানাকোন্ডার পর ঝাড়খণ্ড থেকে দুটো ঘড়িয়াল, দুটো অস্ট্রিস ও দুটো হিমালয়ান ভালুক আনা হয়েছে । ঝাড়খণ্ড থেকে আসা ঘড়িয়াল দুটোর তুলনামূলক বয়স কম । মূলত, বংশ বিস্তারের জন্য ওই জোড়া ঘড়িয়াল আনা হয়েছে । একইভাবে, বিহারের পটনার সঞ্জয় গান্ধি বায়োলজিক্যাল পার্ক থেকেও নতুন প্রাণী আনার চেষ্টা চলছে বলে বন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন । জিরাফের বিনিময়ে সাদা সিংহ আনার চেষ্টা চলছে । প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে । বাকিটা কেন্দ্রীয় জু অথরিটির অনুমতির উপর নির্ভর করছে বলে জানা গিয়েছে । সব মিলিয়ে এবারের পুজোতে দর্শকদের আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছেন আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । দূর দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের জন্য ক্লোক রুম ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে । যেখানে, বাড়তি অর্থ ছাড়াই নিজেদের ভারী ব্যাগ রাখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা ।