একাধিক গুরুতর অভিযোগ, রাজ্যের হেলথ স্কিম থেকে সাসপেন্ড বারাসতের বেসরকারি হাসপাতাল - BARASAT HOSPITAL SUSPENDED
তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সেলে জমা পড়ার পর এই নিয়ে পাকাপাকিভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : September 5, 2025 at 5:27 PM IST
বারাসত, 5 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসা পরিষেবার নামে অতিরিক্ত টাকা, স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে রোগী ভর্তি না-নেওয়া-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে । তদন্তে নেমে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার পর, 'কেয়ার অ্যান্ড কিওর'-নামে ওই হাসপাতালকে রাজ্যের হেলথ স্কিমের তালিকা থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সেল ।
তবে, এই সিদ্ধান্ত সাময়িক বলেই খবর মেডিকেল সেল সূত্রে । তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সেলে জমা পড়ার পরেই এ নিয়ে পাকাপাকি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । এই সাসপেনশন নিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'বিষয়টি তাঁদের জানা নেই।' না-জেনে এ নিয়ে তাঁরা কোনও মন্তব্য করবেন না ।
কেন সাসপেন্ড ?
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে গতকাল অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতালের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । সূত্রের খবর, হাসপাতালটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে করা মউ বা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলছিল না । ফলে রোগী এবং তাঁদের পরিবারকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ ।
ঠিক কী কী অভিযোগ উঠেছে ?
জরুরি রোগী ভর্তি না করা: হাসপাতালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, তারা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে আসা জরুরি বা ইমার্জেন্সি রোগীদের ভর্তি নিতে অস্বীকার করছিল । এটি সরাসরি চুক্তির লঙ্ঘন, যেখানে সমস্ত রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।
অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া: অভিযোগ করা হয়েছে যে, ওই হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত খরচের থেকে অনেক বেশি টাকা রোগীদের কাছ থেকে নিচ্ছিল ।
কোনও বৈধ রসিদ না দেওয়া: অভিযোগ রয়েছে যে, বেসরকারি হাসপাতালটি অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে কোনও বৈধ মানি রিসিপ্ট বা রসিদ দিচ্ছিল না, যা চুক্তির নিয়মবিরুদ্ধ ।
বিলিং পদ্ধতিতে গাফিলতি: ইনডোর রোগীদের ক্ষেত্রে বিল তৈরির জন্য যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা হাসপাতালের, তা কর্তৃপক্ষ মেনে চলছিল না বলে অভিযোগ ।
এই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর, অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছে যে, হাসপাতালটি চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছে না । এর পরেই হাসপাতালের এমপ্যানেলমেন্ট অবিলম্বে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
রোগীদের ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়বে ?
এই সাসপেনশনের ফলে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের কোনও সুবিধাভোগী নতুন করে কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন না বা প্রকল্পের অধীনে কোনও পরিষেবা পাবেন না । তবে, রাজ্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে।
যাঁরা ইতিমধ্যেই ভর্তি আছেন তাঁদের কী হবে ?
রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে সমস্ত রোগী এই সাসপেনশনের আদেশ জারির আগে থেকেই হাসপাতালে ইনডোর রোগী হিসেবে ভর্তি রয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসায় কোনও বাধা আসবে না । চিকিৎসা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আগের মতোই পেতে থাকবেন তাঁরা ।
হাসপাতালের ভবিষ্যৎ কী ?
এই সাসপেনশন সাময়িক । অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল এই গুরুতর অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাবে । তদন্তের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে হাসপাতালটিকে পুনরায় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে ফিরিয়ে আনা হবে, নাকি আরও বড় কোনও শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে ওই বেসরকারি হাসপাতালের উপর । যতদিন না পরবর্তী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, ততদিন স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অন্য কোনও এমপ্যানেলড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
এদিকে, এই বিষয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার তথা চিকিৎসক তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বাস্থ্য প্রকল্পে রাজ্য সরকার যা টাকা দেয়, তাতে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব । তার পরেও সাসপেন্ড করে থাকলে কিছু করার নেই । এর বেশি আর কী বলব !"