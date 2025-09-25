পুজোয় সারারাত চলবে বেসরকারি বাস, গুনতে হবে না বাড়তি ভাড়া
দুর্গাপুজোর সময় রাতেও মিলবে বেসরকারি বাসের পরিষেবা৷ বাড়তি ভাড়াও নেওয়া হবে না৷ জানিয়েছে বাস-মিনিবাস মালিক সংগঠন৷
Published : September 25, 2025 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবে কলকাতা শহর প্রাণবন্ত থাকে রাতভর৷ ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে এ-মণ্ডপ থেকে ও-মণ্ডপ ঘুরে বেড়ান আট থেকে আশি৷ দুর্গাপুজো নিয়ে হাজার হাজার মানুষের উন্মাদনার পরিবেশে গণপরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে তৎপর সকলেই৷ কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো চলবে রাতভর৷ রাস্তায় সারারাতই মিলবে সরকারি বাসও৷ এই পরিস্থিতিতে পিছিয়ে নেই বেরসকারি বাস-মিনিবাসও৷ রাতের কলকাতায় দর্শনার্থীদের প্যান্ডেল হপিংয়ে যাতে সমস্যা না-হয়, তার জন্য রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস৷ দিতে হবে না বাড়তি ভাড়াও৷
কলকাতা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে অসংখ্য দুর্গাপুজো হয়৷ সেখানে থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ৷ অনেকে এই শহর বা শহরতলির বাসিন্দা৷ আবার অনেকে আসেন কলকাতা শহরের নিকটবর্তী মফস্বল-গ্রাম থেকে৷ কেউ দুপুর থেকে, আবার কেউ সন্ধ্যা থেকে শুরু করেন প্যান্ডেল হপিং৷ অনেকে আবার মণ্ডপে না-গিয়ে ভিড় করেন বিভিন্ন রেস্তরাঁ বা সিনেমা হলে৷ এই প্রচুর সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা গণপরিহণ ব্যবস্থা৷
অনেকেই কলকাতার পাতালপথে উত্তর থেকে দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাতায়াত করবেন৷ মাঝপথে নেমে আশপাশের বড় পুজোগুলিতে ঢুঁ মারবেন কেউ কেউ৷ কিন্তু সব জায়গায় তো মেট্রোয় যাওয়া যাবে না৷ তখন ভরসা করতে হবে বাসের উপরই৷ রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে পুজোর দিনগুলোতে রাতভর মিলবে সরকারি বাস৷ তাছাড়া কলকাতার বেশকিছু নামী পুজোয় দর্শনার্থীদের ঘোরানোর ব্যবস্থায় করা হচ্ছে পরিবহণ দফতরের তরফে৷
কলকাতা শহরে যাঁরা 365 দিন যাতায়াত করেন, তাঁরা জানেন রাস্তায় সাধারণ মানুষের অন্যতম ভরসা বেসরকারি বাস-মিনিবাস৷ ফলে পুজোর রাতগুলোতে এই বেসরকারি বাস-মিনিবাস সচল থাকলে যাতায়াতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়৷ এই বিষয়টিকেই মাথায় রেখেই বাস ও মিনিবাস রাতেও চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ৷ ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত রাতভর পাওয়া যাবে বাস-মিনিবাস৷ এর জন্য বাড়তি কোনও ভাড়াও গুনতে হবে না যাত্রীদের৷
অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মোটামুটি 24 ঘণ্টাই রাস্তায় বাস চালানোর জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ তবে চালক ও কন্ডাক্টরদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন৷ তাই যে সময় রাস্তায় লোক চলাচল কম হবে৷ যাত্রী সংখ্যা কম হবে, সেই সময় চালক-কন্ডাক্টররা যাতে বিশ্রাম পান সেই বিষয়টিও নজরে রাখা হচ্ছে৷
কিন্তু তাহলে তো অন্য আশঙ্কা দেখা দিতে পারে? দিনে বাসের সংখ্যা নেমে আসতে পারে তলানিতে৷ দিনেও অনেকে রাস্তায় থাকেন৷ অনেকে জরুরি কাজে বের হন৷ তাঁরা তাহলে কীভাবে যাতায়াত করবেন৷ রাহুল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন, এই নিয়ে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই৷ বাসগুলিকে সেভাবেই চালানো হবে, যাতে কোনও সময়ই রাস্তা থেকে বাস একেবারে উধাও না-হয়ে যায়৷ কিছু বাস-মিনিবাস সকাল বা বেলার দিকে চলবে৷ আবার কিছু বাস বিকেল-সন্ধে থেকে একেবারে রাতভর চলবে৷
তিনি আরও জানান, বাস-মিনিবাস সব নির্ধারিত রুটেই চলবে৷ তবে কিছু বাস মেট্রো বা রেল স্টেশন ছুঁয়ে যাবে৷ সেখানকার যাত্রীদের কথা চিন্তা করে৷ যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বাস-মিনিবাস মালিকদের সংগঠনগুলি যেমন এগিয়ে এসেছে, তেমনই রাস্তা যাতে সচল থাকে, সেই বিষয়টি দেখার জন্য কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কাছে অনুরোধ করেছেন রাহুল চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁর কথায়, যান নিয়ন্ত্রণ সঠিক হলে যানজট কম হবে৷ তখন বাসের গতিও ঠিক রাখা যাবে৷ যাত্রীদের ভোগান্তিও কম হবে৷
অন্যদিকে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নামী পুজোগুলিকেও ছুঁয়ে যাবে৷ এর সঙ্গে তিনি একটি সমস্যার কথাও জানিয়েছেন৷ তিনি জানান, পুজোর সময় পুলিশের তরফে বেসরকারি বাস নেয়৷ তখন বাসের সংখ্যা কমে যায়৷ তার প্রভাব রাস্তায় পড়ে৷ ভোগান্তি বাড়ে যাত্রীদের৷ তাই পুজোর সময় বাস না-নেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিকের কাছে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে তিনি জানান৷
ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস অ্যান্ড মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসু জানিয়েছেন, সারা রাত যাতে বাস পথে থাকে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। পরিষেবা দেওয়ার জন্য বাস মালিকরা প্রস্তুত৷ কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে যে পুলিশ অনেক রাস্তায় নো এন্ট্রি করে দিচ্ছে৷ বাস ঢুকতে পারছে না, তখন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যায়। তবে সারারাত বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোনও বাড়তি ধারা যাত্রীদের থেকে নেওয়া হয় না।