প্রকাশিত হল প্রাথমিকের TET 2023-এর ফল, পাশের হার মাত্র 2.47 শতাংশ
2023 সালের 24 ডিসেম্বর পরীক্ষা হয়৷ সন্ধ্যা 6টা থেকে ফলাফল দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটে৷
Published : September 24, 2025 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ঠিক 1 বছর 9 মাস পর প্রকাশিত হল 2023 সালের টেট (টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট)-এর ফলাফল৷ বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে প্রকাশ করা ফলাফল অনুযায়ী পাশ করেছেন মাত্র 2.47 শতাংশ পরীক্ষার্থী৷
2023 সালের 24 ডিসেম্বর শেষবার টেট হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে৷ তার পর কেটে গিয়েছে এক বছর নয় মাস৷ দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় ছিলেন পরীক্ষার্থীরা৷ বুধবার বিকেলে সেই অপেক্ষা শেষ হয়৷ প্রকাশিত হয় 2023 সালে নেওয়া এই পরীক্ষার ফল৷
এদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে পরীক্ষার্থীরাও জেনে নিতে পেরেছেন নিজেদের ফলাফল৷ পর্ষদের সরকারি ওয়েবসাইটেই ফলাফল দেখে নিতে পেরছেন পরীক্ষার্থীরা৷ এবার প্রাথমিকের টেট-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 3 লক্ষ 9 হাজার 54 জন। পরীক্ষায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল 2 লক্ষ 73 হাজার 147 জন। সেখানে মোট পাশ করেছে 6754 জন। অর্থাৎ 2.47 শতাংশ পাশ করেছে৷ প্রথম দশে রয়েছেন 64 জন।
প্রথম স্থানাধিকারী পূর্ব বর্ধমানের ইনা সিংহ, যার প্রাপ্ত নম্বর 125। দ্বিতীয় মুর্শিদাবাদের কাজল কুটি, প্রাপ্ত নম্বর 116। তৃতীয় হয়েছেন দু’জন। একজন বাঁকুড়ার সৌমিক মণ্ডল, অন্যজন উত্তর 24 পরগনার স্বর্ণেন্দু ভর৷ এঁদের প্রাপ্ত নম্বর 115। চতুর্থ হয়েছেন চারজন। এঁদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর 114। পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে নয়জন। এঁদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর 112।
ষষ্ঠ হয়েছেন সাত জন৷ এঁদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর 111। সপ্তম হয়েছেন পাঁচজন৷ এঁদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর 110। অষ্টম হয়েছেন 11 জন এভাবে সকলের প্রাপ্ত নম্বর 109। নবম স্থান অধিকার করেছেন, 10 জন এর আগে সকলের প্রাপ্ত নম্বর 108। দশম স্থান অধিকার করেছেন 14 জন৷ সকলের প্রাপ্ত নম্বর 107।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, ফলাফল দেখতে হলে প্রার্থীদের https://wbbpe.wb.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিঙ্কে প্রবেশ করতে হবে। সেখান থেকে ‘RESULT OF TET-2023 (CLASSES I TO V, PRIMARY)’ বিভাগে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও জন্ম-তারিখ প্রদান করলেই ফলাফল পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে ফলাফলের প্রিভিউ স্ক্রিন থেকে প্রার্থীরা প্রিন্ট আউটও নিতে পারবেন।
এছাড়া, প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিটের ছবি আগামিকাল দুপুর 2টো থেকে একই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলে পর্ষদ জানিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, "ওবিসির সংরক্ষণের জটের জন্য এতদিন ফল বের হচ্ছিল না। ওবিসি জট প্রাথমিকভাবে কেটেছে। ফল বের হল। এরপর শিক্ষা দফতর থেকে শূন্যপদ দিলে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে।"