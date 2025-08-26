হিজলি, 26 অগস্ট: স্কুলের মধ্যেই রয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । সমস্তরকম সৃজনশীল কাজে হাত পাকাচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা ৷ স্কুলে গেলেই বোঝা যাবে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের অন্যান্য প্রতিভার নিদর্শন ৷ তবে এর নেপথ্যে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ৷
স্কুলের নাম কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে এখন খুশির হাওয়া ৷ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উচ্ছ্বসিত ৷ কারণ তাঁদের সকলের প্রিয় তনুশ্রী দিদিমণি এবার জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পেতে চলেছেন ৷
শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানস্বরূপ 2020 সালে শিক্ষারত্ন পেয়েছিলেন ৷ এবার সেই শিক্ষিকাই পাচ্ছেন জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ৷ তাঁর উদ্যোগে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে স্কুলে ৷ পড়ুয়াদেরও বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত হওয়ার উৎসাহ দান করেন তিনি ৷
তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্কুলে তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । দীর্ঘ এই শিক্ষকতা জীবনে শুধু স্কুল নয়, তিনি বদলে দিয়েছেন স্কুলের আশেপাশের পরিবেশও । আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখন স্কুলের কাঁচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রাখা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে প্রতিদিন 1, 2, 5 টাকা করে জমায় । সঞ্জনা, রুবিনা, সৌমি, আফরিন, মানস, সাইনাদের সেটাই 'চিলড্রেন্স ব্যাঙ্ক'। পড়ুয়াদের মনের কথা শোনার জন্য স্কুলে আছে 'কানে কানে বলো' বক্স । আছে স্বাবলম্বী কক্ষ । হঠাৎ কোনও পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আছে শুশ্রূষা কক্ষ ।
তাছাড়া কয়েকমাস আগে সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানও অধিকার করে এই স্কুল । অতি সম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাল্যবিবাহ' প্রতিরোধের বার্তাবহ শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতাতেও প্রথম স্থান অধিকার করে খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এই কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৷ 2022 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার সম্মানও পেয়েছে । 2023 সালে রাজ্য সরকারের নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারও রয়েছে তাদের ঝুলিতে । 1999 সাল থেকে শিক্ষকতা করলেও 2016 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তনুশ্রী দাস ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য
এই বিষয়ে শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস বলেন,"মেডেলখানি আমার হলেও, এই অর্থে আমার একার কোনও অধিকার নেই । এই অর্থ যতখানি আমার, ঠিক ততটাই আমার সহকর্মী-সহ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের । তাই স্কুলের জন্যই এই 50 হাজার টাকা ব্যয় করব । আমার জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন । আর অবশ্যই সহকর্মীদের সহযোগিতা, প্রাক্তনীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক এবং বর্তমান পড়ুয়াদের অগ্রগতি । এসব নিয়েই আগামী দিনও এগিয়ে যেতে চাই ।"
এর আগে (2020 সালে), রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি । যদিও সেই অর্থমূল্যের 25 হাজার টাকাই নিজের স্কুলের উন্নয়নকল্পে তুলে দিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । আগামী 5 সেপ্টেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তাঁর হাতে রৌপ্য পদক এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।
কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে চলতি বছর শিক্ষক দিবসে দেশের 45 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে তুলে দেওয়া হবে 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার'। গত সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই 45 জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দু'জন শিক্ষিকা আছেন । তাঁদের মধ্যেই একজন খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । অপরজন কলকাতার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা মধুরিমা আচার্য । তবে জেলা থেকে তনুশ্রী দাসের নাম সেই তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদও । সোমবার দুপুর নাগাদ এই খবর পৌঁছনোর পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ।