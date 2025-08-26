ETV Bharat / state

স্কুলে গড়েছেন ব্যাঙ্ক-হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন খড়গপুরের তনুশ্রী - NATIONAL TEACHERS AWARDS 2025

তাঁর কাজের মাধ্যমে আজ সবদিকে এগিয়ে স্কুল ৷ সৃজনশীলতায় পারদর্শী করছেন পড়ুয়াদের ৷ উন্নতিমূলক অবদানস্বরূপ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় সম্মান পাবেন শিক্ষিকা ৷

kuchlachati primary school
পড়ুয়াদের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read

হিজলি, 26 অগস্ট: স্কুলের মধ্যেই রয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । সমস্তরকম সৃজনশীল কাজে হাত পাকাচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা ৷ স্কুলে গেলেই বোঝা যাবে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের অন্যান্য প্রতিভার নিদর্শন ৷ তবে এর নেপথ্যে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ৷

স্কুলের নাম কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে এখন খুশির হাওয়া ৷ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উচ্ছ্বসিত ৷ কারণ তাঁদের সকলের প্রিয় তনুশ্রী দিদিমণি এবার জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পেতে চলেছেন ৷

national teachers award 2025
কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানস্বরূপ 2020 সালে শিক্ষারত্ন পেয়েছিলেন ৷ এবার সেই শিক্ষিকাই পাচ্ছেন জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ৷ তাঁর উদ্যোগে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে স্কুলে ৷ পড়ুয়াদেরও বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত হওয়ার উৎসাহ দান করেন তিনি ৷

তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্কুলে তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । দীর্ঘ এই শিক্ষকতা জীবনে শুধু স্কুল নয়, তিনি বদলে দিয়েছেন স্কুলের আশেপাশের পরিবেশও । আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখন স্কুলের কাঁচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রাখা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে প্রতিদিন 1, 2, 5 টাকা করে জমায় । সঞ্জনা, রুবিনা, সৌমি, আফরিন, মানস, সাইনাদের সেটাই 'চিলড্রেন্স ব্যাঙ্ক'। পড়ুয়াদের মনের কথা শোনার জন্য স্কুলে আছে 'কানে কানে বলো' বক্স । আছে স্বাবলম্বী কক্ষ । হঠাৎ কোনও পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আছে শুশ্রূষা কক্ষ ।

national teachers award 2025
শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস এভাবেই পড়ুয়াদের সৃজনশীল কাজে আগ্রহী করে তোলেন (ইটিভি ভারত)

তাছাড়া কয়েকমাস আগে সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানও অধিকার করে এই স্কুল । অতি সম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাল্যবিবাহ' প্রতিরোধের বার্তাবহ শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতাতেও প্রথম স্থান অধিকার করে খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এই কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৷ 2022 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার সম্মানও পেয়েছে । 2023 সালে রাজ্য সরকারের নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারও রয়েছে তাদের ঝুলিতে । 1999 সাল থেকে শিক্ষকতা করলেও 2016 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তনুশ্রী দাস ।

national teachers award 2025
স্কুল না নিজের বাড়ি বোঝা দায়, এমনভাবে যত্নে সাজানো (ইটিভি ভারত)

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য

এই বিষয়ে শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস বলেন,"মেডেলখানি আমার হলেও, এই অর্থে আমার একার কোনও অধিকার নেই । এই অর্থ যতখানি আমার, ঠিক ততটাই আমার সহকর্মী-সহ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের । তাই স্কুলের জন্যই এই 50 হাজার টাকা ব্যয় করব । আমার জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন । আর অবশ্যই সহকর্মীদের সহযোগিতা, প্রাক্তনীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক এবং বর্তমান পড়ুয়াদের অগ্রগতি । এসব নিয়েই আগামী দিনও এগিয়ে যেতে চাই ।"

national teachers award 2025
পড়ুয়াদের মনের কথা শোনার অভিনব ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

এর আগে (2020 সালে), রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি । যদিও সেই অর্থমূল্যের 25 হাজার টাকাই নিজের স্কুলের উন্নয়নকল্পে তুলে দিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । আগামী 5 সেপ্টেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তাঁর হাতে রৌপ্য পদক এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।

national teachers award 2025
স্কুলে বুদ্ধপূর্ণিমা পালন (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে চলতি বছর শিক্ষক দিবসে দেশের 45 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে তুলে দেওয়া হবে 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার'। গত সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই 45 জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দু'জন শিক্ষিকা আছেন । তাঁদের মধ্যেই একজন খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । অপরজন কলকাতার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা মধুরিমা আচার্য । তবে জেলা থেকে তনুশ্রী দাসের নাম সেই তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদও । সোমবার দুপুর নাগাদ এই খবর পৌঁছনোর পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ।

হিজলি, 26 অগস্ট: স্কুলের মধ্যেই রয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । সমস্তরকম সৃজনশীল কাজে হাত পাকাচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা ৷ স্কুলে গেলেই বোঝা যাবে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের অন্যান্য প্রতিভার নিদর্শন ৷ তবে এর নেপথ্যে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ৷

স্কুলের নাম কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে এখন খুশির হাওয়া ৷ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উচ্ছ্বসিত ৷ কারণ তাঁদের সকলের প্রিয় তনুশ্রী দিদিমণি এবার জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পেতে চলেছেন ৷

national teachers award 2025
কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানস্বরূপ 2020 সালে শিক্ষারত্ন পেয়েছিলেন ৷ এবার সেই শিক্ষিকাই পাচ্ছেন জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ৷ তাঁর উদ্যোগে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে স্কুলে ৷ পড়ুয়াদেরও বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত হওয়ার উৎসাহ দান করেন তিনি ৷

তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্কুলে তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম-সহ স্মার্ট ক্লাসরুম । দীর্ঘ এই শিক্ষকতা জীবনে শুধু স্কুল নয়, তিনি বদলে দিয়েছেন স্কুলের আশেপাশের পরিবেশও । আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখন স্কুলের কাঁচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রাখা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে প্রতিদিন 1, 2, 5 টাকা করে জমায় । সঞ্জনা, রুবিনা, সৌমি, আফরিন, মানস, সাইনাদের সেটাই 'চিলড্রেন্স ব্যাঙ্ক'। পড়ুয়াদের মনের কথা শোনার জন্য স্কুলে আছে 'কানে কানে বলো' বক্স । আছে স্বাবলম্বী কক্ষ । হঠাৎ কোনও পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আছে শুশ্রূষা কক্ষ ।

national teachers award 2025
শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস এভাবেই পড়ুয়াদের সৃজনশীল কাজে আগ্রহী করে তোলেন (ইটিভি ভারত)

তাছাড়া কয়েকমাস আগে সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানও অধিকার করে এই স্কুল । অতি সম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাল্যবিবাহ' প্রতিরোধের বার্তাবহ শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতাতেও প্রথম স্থান অধিকার করে খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন এই কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৷ 2022 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার সম্মানও পেয়েছে । 2023 সালে রাজ্য সরকারের নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারও রয়েছে তাদের ঝুলিতে । 1999 সাল থেকে শিক্ষকতা করলেও 2016 সালে কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তনুশ্রী দাস ।

national teachers award 2025
স্কুল না নিজের বাড়ি বোঝা দায়, এমনভাবে যত্নে সাজানো (ইটিভি ভারত)

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য

এই বিষয়ে শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস বলেন,"মেডেলখানি আমার হলেও, এই অর্থে আমার একার কোনও অধিকার নেই । এই অর্থ যতখানি আমার, ঠিক ততটাই আমার সহকর্মী-সহ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের । তাই স্কুলের জন্যই এই 50 হাজার টাকা ব্যয় করব । আমার জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন । আর অবশ্যই সহকর্মীদের সহযোগিতা, প্রাক্তনীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক এবং বর্তমান পড়ুয়াদের অগ্রগতি । এসব নিয়েই আগামী দিনও এগিয়ে যেতে চাই ।"

national teachers award 2025
পড়ুয়াদের মনের কথা শোনার অভিনব ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

এর আগে (2020 সালে), রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি । যদিও সেই অর্থমূল্যের 25 হাজার টাকাই নিজের স্কুলের উন্নয়নকল্পে তুলে দিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । আগামী 5 সেপ্টেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তাঁর হাতে রৌপ্য পদক এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।

national teachers award 2025
স্কুলে বুদ্ধপূর্ণিমা পালন (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে চলতি বছর শিক্ষক দিবসে দেশের 45 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে তুলে দেওয়া হবে 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার'। গত সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই 45 জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দু'জন শিক্ষিকা আছেন । তাঁদের মধ্যেই একজন খড়গপুর গ্রামীণের হিজলি সংলগ্ন কুচলাচাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস । অপরজন কলকাতার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা মধুরিমা আচার্য । তবে জেলা থেকে তনুশ্রী দাসের নাম সেই তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদও । সোমবার দুপুর নাগাদ এই খবর পৌঁছনোর পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন শিক্ষিকা তনুশ্রী দাস ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL TEACHERS AWARDTEACHER TANUSHREE DASজাতীয় শিক্ষক পুরস্কার 2025NATIONAL TEACHERS AWARDS 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.