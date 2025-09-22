ETV Bharat / state

DPSC-ই নেই, জেলাভিত্তিক মেধা যাচাই কীভাবে, প্রাথমিকে চাকরি বাতিল মামলায় উঠল প্রশ্ন

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হয়৷ সেখানেই এই প্রশ্ন তোলেন চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবীরা৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 9:36 PM IST

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: 2016 সালের 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ডিপিএসসি-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠল৷ সোমবার মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টে এই প্রশ্ন তোলেন, চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমরা৷ তাঁদের প্রশ্ন, জেলায়-জেলায় ডিপিএসসি ঠিকমতো গঠন করা হয়নি, তাহলে নিয়োগ হল কীভাবে৷

এদিন শুনানিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তোলেন চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম৷ আদালতে তাঁরা বলেন, "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলে সমাজব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে। 2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত হয়েছে। একাধিক আধিকারিক জেলে রয়েছেন। বেআইনি নিয়োগ নিয়ে আদালতের কোনও সহানুভূতি থাকলে হয় না। কারণ, যেকোনও ধরনের অনিয়মে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা চলে যায়। সুপ্রিম কোর্ট 2013 সালের একটা মামলার নির্দেশে এই কথা বলেছে। 2016 সালের নিয়োগে সমস্ত রুলকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছে দুর্নীতির কারণেই।’’

আইনজীবীরা বলেন, ‘‘দু’বছরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সিলেকশন কমিটি তৈরি করে। অথচ যখন অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে, তখন পর্ষদই বলেছে জেলাভিত্তিক নিয়োগের মেধা যাচাই করা হয়েছিল।"

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কীভাবে দুর্নীতি করেছে, সেই নিয়ে আইনজীবীরা আরও বলেন, ‘‘2016 সালে নিয়োগের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যাচ্ছে 26 সেপ্টেম্বর 2016 এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রশিক্ষণহীনদের কোনও ছাড় ছিল না। কেন্দ্রের থেকে যে অনুমতি নিয়েছিল রাজ্য, তাতে প্রশিক্ষণহীনদের ছাড় ছিল 31 মার্চ 2016 পর্যন্ত। তাহলে যাঁরা নিয়োগ পেয়েছিলেন প্রশিক্ষণ ছাড়া, তাঁদের নিয়োগ যথাযথ নয়! এতে রাজ্যের কী বক্তব্য? তারা বলছে, তারা আইন সংশোধন করেছিল। কিন্তু যখন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, তখন এই ছাড় ছিল না। ফলে যাঁদের প্রশিক্ষণ ছাড়াই সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের টাকার বিনিময়েই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।"

আইনজীবীদের আরও যুক্তি, "আইন করে বলা হয় যাদের প্রশিক্ষণ নেই, তাদের দু’বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। মানে রুল ছাড়াই নিয়োগ করে তারপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা! কোনও জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান নেই দীর্ঘদিন। এবং জেলার ডিপিএসসি নিয়ম মেনে গঠনই করা হয়নি। তাহলে নিয়োগ হল কীভাবে? জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তো কোনও ভূমিকাই নেই৷"

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ‘‘প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সিলেকশন কমিটি তৈরি করে দু’বছরের জন্য। অথচ যখন অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে, তখন বোর্ড নিজেই বলেছে জেলাভিত্তিক নিয়োগের মেধা যাচাই করা হয়েছিল। তাহলে প্রত্যেক জেলার যে কাউন্সিল ছিল, তাদের ভূমিকা কি আদৌ ছিল? মোদ্দা কথা নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করার জন্যই রুলকে খারিজ করে এতকিছু করা হয়েছে৷’’

তিনি আরও বলেন, "2022 সালে কলকাতা হাইকোর্ট নম্বর বিভাজন-সহ মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তা করতেই পারেনি।"

