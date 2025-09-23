ETV Bharat / state

বৃষ্টি-বিপর্যস্ত দিনে বেরলো না রায়, বুধবার হবে চন্দ্রনাথের ভাগ্য নির্ধারণ

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে নিয়ে রায় আজ মঙ্গলবার বের হওয়ার কথা ছিল৷ সেই রায় আদালত আগামিকাল, বুধবার দেবে বলে জানা গিয়েছে৷

Chandranath Sinha
বুধবার হবে চন্দ্রনাথের ভাগ্য নির্ধারণ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা৷ এই পরিস্থিতির জেরে পিছিয়ে গেল রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ভাগ্য নির্ধারণও৷ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথ সিনহা সংক্রান্ত মামলার রায়দান ছিল আজ, মঙ্গলবার৷ কিন্তু বৃষ্টির জেরে রায়দান পিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে৷

উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছর মার্চে বীরভূমের বোলপুরে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেখান থেকে নগদ 41 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হলেও তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। সম্প্রতি ইডি তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়৷ এর পর গত 6 সেপ্টেম্বর বিশেষ ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। সেই সময় চন্দ্রনাথকে সাতদিনের জন্য হেফাজতে চেয়েছিল ইডি। তবে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। পরবর্তী সময়ে সেই জামিনের মেয়াদও বাড়ানো হয়।

এরপর গত শনিবার ফের চন্দ্রনাথ সিনহাকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে সওয়াল করে ইডি। এবারও সাতদিনের জন্য রাজ্যের এই মন্ত্রীকে হেফাজতে চাওয়া হয় ইডি-র তরফে৷ কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীদের দাবি, তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী হেফাজতের বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য, “চার্জশিট জমা হয়ে যাওয়ার পর তদন্তের নামে পুরনো বিষয় খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।”

Primary Recruitment Scam
সিজিও কমপ্লেক্স (নিজস্ব ছবি)

সেদিন শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল আদালত৷ আদালত জানিয়েছিল যে মঙ্গলবার দুপুর 2টোর সময় এই নিয়ে রায় দেওয়া হবে৷ ফলে বাংলার রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল এই রায়ের দিকে৷ চন্দ্রনাথ সিনহাকে আরও একবার জামিন পাবেন, নাকি আদালত তাঁকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হেফাজতে পাঠাবে! এই প্রশ্নের উত্তর জানার অপেক্ষায় ছিলেন সকলে৷

কিন্তু সোমবার রাতভর প্রবল বৃষ্টি হয় কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে৷ যার জেরে জলমগ্ন প্রায় গোটা কলকাতা৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে৷ সকাল থেকেই রাস্তায় বাসের দেখা নেই৷ জল জমে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়৷ শিয়ালদা মেন ও নর্থ শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হয়৷ মেট্রোর ব্লু লাইনের পরিষেবাও বিঘ্নিত হয় ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ার কারণে৷

সাধারণ মানুষকে অফিস বা অন্যান্য জায়গায় পৌঁছাতেও সমস্যায় পড়তে হয়৷ আদালতের চিত্রও প্রায় একই রকম ছিল৷ আদালত সূত্রে খবর, অনেক আইনজীবী এদিন সময়মতো পৌঁছাতেই পারেননি৷ ফলে বিচারভবনে কোনও মামলায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আইনজীবীরা। তাই এজলাসে বসেননি বিচারক শুভেন্দু সাহা। তিনি জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর ২টোয় এই মামলার রায় দেওয়া হবে।

ফলে সব নজর এখন থাকবে বুধবার এই মামলার কী রায় হয়, সেই দিকে৷

