বিশ্বকর্মা পুজোয় পুরোহিতের আকাল ! দক্ষিণার দর উঠেছে সর্বোচ্চ 2 হাজার

বিশ্বকর্মা পুজোয় পুরোহিতের আকাল ! দক্ষিণার দর উঠেছে সর্বোচ্চ 2 হাজার
বিশ্বকর্মা পুজোয় মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পুজোর সময় রয়েছে ৷ সেই সময়ের মধ্যে কোনও পুরোহিতের 18টা তো কেউ 21টি বেশি পুজো হাতে নিয়েছেন ৷
Published : September 13, 2025 at 4:59 PM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: পুরোহিতের পেশা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম ৷ নতুন প্রজন্মের পুরোহিতরা আর পুজো করে জীবিকা নির্বাহ করতে উৎসাহী নয় ৷ তার প্রভাব পড়েছে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় জড়িত তাঁদের উপর ৷ একেকজনের কাঁধে এসে পড়েছে অন্তত 15-16টি বিশ্বকর্মা পুজোর দায়িত্ব ৷ কারও উপর তো 25টিরও বেশি পুজোর দায়িত্ব রয়েছে ৷ মাত্র পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা কীভাবে এত পুজো করতে পারবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতিতে দর বাড়তে শুরু করেছে দক্ষিণার ৷ উদ্যোক্তারা পুজোর জন্য দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা দিতে রাজি ৷
বিশ্বকর্মা পুজোর তিথি
আগামী বুধবার বাংলায় পালিত হবে দেবশিল্পীর পুজো ৷ পঞ্জিকা অনুযায়ী, সেদিন সকাল সোয়া 8টা থেকে দুপুর 12টা 50 মিনিট পর্যন্ত পুজোর সময় ৷ এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই পুজো শুরু ও শেষ করতে হবে ৷ সেদিন কীভাবে সমস্ত পুজো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করবেন, তা নিয়ে পুরোহিতরা এখন নিজেদের ডায়েরিতে ছক কষতে ব্যস্ত ৷ কোথায় কতটা সময় তাঁরা পুজোর জন্য দিতে পারবেন, ডায়েরিতে লেখা থাকছে সেসব কথাও ৷ পুজোর চূড়ান্ত ব্যস্ততা এখন উদ্যোক্তাদের মধ্যেও ৷ বেশ কিছু জায়গায় চলছে বিশ্বকর্মা পুজো মণ্ডপের প্রস্তুতির কাজ ৷ অনেকের বাড়িতে এই পুজো হয়ে থাকে ৷ তাঁরাও পুজোর জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ৷
পুরোহিত অমিল
পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে ধান ভাঙানোর মিল রয়েছে শুভম সাহার ৷ বাড়িতেই বিশ্বকর্মা পুজো করেন তিনি ৷ তিনি বলেন, "এবার পুজোর সময় খুব কম ৷ আমাদের বাড়ির পুজো যিনি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, তিনি জানিয়েছেন যে সকাল সাড়ে 10টার সময় তিনি আসতে পারবেন ৷ তার আগেই যেন পুজোর সমস্ত উপকরণ তৈরি করে রাখা হয় ৷ পুজোর সময় তিনি এবার যজ্ঞ করতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন ৷ পরে যজ্ঞ করবেন ৷ এবার তাঁর উপর 21টি পুজোর দায়িত্ব পড়েছে ৷ কিছু করার নেই ৷ তাঁর কথামতোই পুজোর আয়োজন করতে হবে ৷"
আকাশছোঁয়া দক্ষিণা
উদ্যোক্তাদের যে কিছু করার নেই সেটা বোঝা গিয়েছে ওই এলাকারই এক মোটর গ্যারেজ মিস্ত্রি শংকর ঘোষের কথায় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের গ্যারেজে প্রতি বছরই বিশ্বকর্মা পুজো হয় ৷ ছোটখাটো মণ্ডপ নিজেরাই বানিয়ে নিই ৷ এবারও সেটাই করব ৷ প্রতিমার বরাতও দেওয়া হয়ে গিয়েছে ৷ মঙ্গলবার প্রতিমা চলে আসবে ৷ কিন্তু সমস্যায় পড়েছি পুরোহিত নিয়ে ৷ এবার পুরোহিতদের চাহিদা আকাশ ছুঁয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "যাঁকেই ফোন করছি সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন সময় নেই ৷ অন্তত 15 জনকে ফোন করার পর অতীন ভট্টাচার্য নামে এক পুরোহিত পুজো করতে রাজি হয়েছেন ৷ তবে এক হাজার টাকা দক্ষিণা নেবেন ৷ আগে কখনও এত টাকা পুরোহিতদের দিতে হয়নি ৷ কিন্তু এবার উপায় না থাকায় সেই শর্তেই রাজি হতে হয়েছে ৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সকাল সাড়ে 11টায় আসবেন ৷ পুজোর সমস্ত আয়োজন তৈরি করে রাখতে হবে ৷ তা না হলে 10 মিনিট অপেক্ষা করে তিনি চলে যাবেন ৷ সেক্ষেত্রে পুজো না করলেও তাঁকে দক্ষিণার টাকা মিটিয়ে দিতে হবে ৷"
মালদা শহরের এক কম্পিউটার দোকানের মালিক সব্যসাচী বসু বলেন, "যন্ত্রপাতির দোকান আমার ৷ বিশ্বকর্মা পুজো তো করতেই হবে ৷ কিন্তু পুরোহিত ঠিক করতে হন্যে হয়ে গিয়েছি ৷ কেউ পুজো করতে রাজি নন ৷ তাঁদের নাকি সময় নেই ৷ শেষ পর্যন্ত 1800 টাকা দক্ষিণার শর্তে এক পুরোহিতকে রাজি করিয়েছি ৷ তিনি আবার সকাল সাড়ে আটটাতেই পুজো করতে চলে আসবেন বলে জানিয়েছেন ৷ অত সকালে পুজোর সব আয়োজন করে উঠতে পারব কি না এখন সেটা নিয়েই চিন্তায় আছি ৷"
কেন এমন পরিস্থিতি?
মালদা শহরের এক পুরোহিত প্রভাস চক্রবর্তী বলেন, "এখন ব্রাহ্মণ পরিবারের নতুন প্রজন্ম পুরোহিতের পেশায় আসতে চাইছে না ৷ আসলে এই পেশায় আয় খুব বেশি নয় ৷ লক্ষ্মীপুজো বা বিশ্বকর্মা পুজোয় মাত্র 500 টাকা দক্ষিণা চাইলেও উদ্যোক্তারা তা দিতে চান না ৷ অথচ তাঁরা প্রতিমা কিংবা প্যান্ডেলে অনেক টাকা উড়িয়ে দেন ৷ শুধু পুজো করে এখন আর পরিবারের নির্বাহ করা সম্ভব নয় ৷ তাই আমাদের অন্যান্য কাজও করতে হয় ৷ কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এভাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে চায় না ৷ তারা চাকরি কিংবা ব্যবসার দিকে দৌড়োচ্ছে ৷ এতে পুরোহিতের সংখ্যাও দিন দিন কমছে ৷ শুধু মালদা নয়, এই ছবিটা গোটা রাজ্যেই এক ৷"
পুরোহিত হতে নতুন প্রজন্মের অনীহা
শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আরেক পুরোহিতের কথায়, "শুধু পুজোর দিনগুলোতেই আমাদের কদর ৷ সারা বছর আমাদের কীভাবে কাটে কেউ জানতে চায় না ৷ তাই অনেক পুরোহিতই এই দিনগুলোতে যতটা সম্ভব বেশি পুজো করার চেষ্টা করেন ৷ আগে কোনও বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করে 500 টাকা দক্ষিণা চাইলে বচসা বেঁধে যেত ৷ এবার পরিস্থিতি খানিকটা আলাদা ৷ পুরোহিত না পেয়ে এবার উদ্যোক্তারাই আমাদের এক হাজার থেকে দু'হাজার টাকা দক্ষিণা দিতে চাইছেন ৷ শুধু তাই নয়, অনেকে আবার দক্ষিণার অর্থ অগ্রিম দিতেও রাজি ৷ তবে আমি কারও কাছে অগ্রিম নিইনি ৷ এখনও পর্যন্ত 17টি পুজোর দায়িত্ব নিয়েছি ৷ জানি, আরও কয়েকটি পুজোর দায়িত্ব নিতে হবে ৷ মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় এত পুজো কীভাবে করব সেটা নিয়েই এখন চিন্তায় রয়েছি ৷"
আর কয়েকটা দিন ৷ তারপরেই বাংলা মেতে উঠবে তার নিজের উৎসবে ৷ দুর্গাপুজো ৷ বিশ্বকর্মা পুজো শেষ হতে না হতেই বাংলা জুড়ে শুরু হয়ে যাবে দুর্গাপুজোর আমেজ ৷ তিনদিন পরেই বিশ্বকর্মা পুজো ৷ পুজোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন মালদা জেলার পুরোহিতরা ৷ সেখানেই উঠে এসেছে এমন নতুন ছবি ৷