কলকাতা, 16 অগস্ট: ইতিমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে ইমেল পেয়েছেন আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা ছাত্রীর মা-বাবা ৷ শনিবার জানা গেল শুধু নির্যাতিতার মা-বাবাকেই নয়, রাজ্য সরকারকেও এই নিয়ে ইমেল করেছেন দেশের রাষ্ট্রপতি ৷
গত বুধবার, 13 অগস্ট রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার পন্থকে ইমেল পাঠান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সেই ইমেলে তিনি জানতে চেয়েছেন যে গত 9 অগস্ট নির্যাতিতার মায়ের উপর হামলার যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
যদিও এই নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ অন্যদিকে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন যে ওই ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতেই মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
উল্লেখ্য, গত বছর 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এক চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয় ৷ সেই ঘটনার এক বছর পর গত 9 অগস্ট নবান্ন অভিযানে নেমেছিলেন নির্যাতিতা ছাত্রীর মা-বাবা । সেই অভিযানে আক্রান্ত হন নির্যাতিতার মা৷ তিনি ৷ অভিযোগ করেন যে পুলিশ তাঁর উপর হামলা চালিয়েছে ।
এরপরই গত 13 অগস্ট রাষ্ট্রপতির তরফে নির্যাতিতার মা-বাবাকে ইমেল করা হয় । জানানো হয় যে রাষ্ট্রপতির আপ্ত সহায়ক যোগাযোগ করবেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে । সেই ইমেল পেয়ে মেয়ের উপর হওয়া অত্যাচার থেকে সুবিচার পাবেন বলে আশা আরও বৃদ্ধি হয় নির্যাতিতার মা-বাবার ।
শুক্রবার নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেছিলেন, "রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একটা ভালো খবর পেয়েছি । রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তাঁর আপ্ত সহায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে থাকবেন । আমাদের যে সমস্যাগুলি হচ্ছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন ।এখন একটু হলেও আশা জাগছে । তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করলেও ন্যায়বিচার পেতে সুবিধা হবে আমাদের ৷"
এবার রাজ্য সরকারের কাছেও এল ইমেল । এখন দেখার এই নিয়ে রাজ্যের তরফে রাষ্ট্রপতি কে কী উত্তর দেওয়া হয় ।
প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডে ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় । তাকে আমৃত্যু কারাবাসে পাঠিয়েছে আদালত ৷ তবে তার ফাঁসির দাবিতে এখন মামলা চলছে উচ্চতর আদালতে । তাছাড়া এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, সেই বিষয়ের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি ।
এই নিয়ে পথে নেমে যেমন আন্দোলন করছেন নির্যাতিতার মা-বাবা, তেমনই তাঁরা রাষ্ট্রপতি কি চিঠি লেখেন । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও তাঁরা চিঠি লিখেছেন । দেখা করেছেন সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গেও ।