সোদপুর, 15 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার চেয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ইমেল করেছিল নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার । অবশেষে সেই ইমেলের উত্তর এল তাঁদের কাছে । রাষ্ট্রপতির তরফে পাশে থাকার বার্তা দিয়ে পালটা ইমেল পাঠানো হয়েছে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মাকে । এতে তাঁরা খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন । রাষ্ট্রপতির পাঠানো ইমেলে জানানো হয়েছে, তাঁর আপ্ত সহায়ক আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন । রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে ইমেল পেয়ে আরজি কর মামলায় নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা ।
আরজি কর-কাণ্ডের পর পেরিয়েছে একটা বছর । ইতিমধ্যেই সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে আমৃত্যু যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । পালটা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সঞ্জয় । কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, আরজি করের ঘটনায় একা সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় দোষী নন । এর পিছনে জড়িয়ে রয়েছে আরও অনেকে । ফলে, বছর পেরিয়ে গেলেও মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন নির্যাতিতার বাবা-মা ।
সম্প্রতি আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার চেয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার । অভিযোগ, সেই আন্দোলনে নেমে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা । পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় পুলিশকেও ।এই আবহেই এবার নির্যাতিতার পরিবারের কাছে পৌঁছে গেল রাষ্ট্রপতির মেইল । শুধু রাষ্ট্রপতিই নন । মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার দাবিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ইমেল পাঠিয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা । কিন্তু, সেই ইমেলের কোনও জবাব মেলেনি বলে দাবি নির্যাতিতার পরিবারের ।
কয়েকদিন আগে দিল্লিতে গিয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি অমিত শাহের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা । কিন্তু দেখা মেলেনি । যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল রাজনীতির অন্দরে । যদিও পরবর্তী কোনও এক সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা । সেই সময় সিবিআইয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে অমিত শাহের কাছে নালিশ জানাবেন বলে ঠিক করেছে নির্যাতিতার পরিবার ।
এদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাঠানো ইমেইলের কথা স্বীকার করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, "রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একটা ভালো খবর পেয়েছি । রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তাঁর আপ্ত সহায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে থাকবেন । আমাদের যে সমস্যাগুলি হচ্ছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন ।এখন একটু হলেও আশা জাগছে । তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করলেও ন্যায়বিচার পেতে সুবিধা হবে আমাদের ৷"
সিবিআইয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে এদিনও ক্ষোভ ঝরে পড়েছে আরজি করে নির্যাতিতার বাবার গলায় । তাঁর কথায়, "তথ্য প্রমাণ যে লোপাট হয়েছে সেকথা স্বীকার করতে চায় না সিবিআইও । ওদের আধিকারিকদের ব্যবহার এবং কাজকর্ম যথেষ্ট রহস্যজনক ।"
অন্যদিকে, আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর মা বলেন, "এতদিন পর তাঁদের একটু টনক নড়েছে । এতে একটু হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি । তবে কেমন হবে তা জানি না । এতদিন ধরে মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে ইমেল করছিলাম । কিন্তু কোনও জবাব আসছিল না । অবশেষে সেই মেলের জবাব পেলাম ।"