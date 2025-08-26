কলকাতা, 26 অগস্ট: ভর্তি প্রক্রিয়ায় আর দেরি নয় ৷ তাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের হাত থেকে স্নাতকোত্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া নিজের হাতে তুলে নিতে চলেছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় । অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনেই এই সিদ্ধান্তে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ ।
2015 সাল থেকে রাজ্যের স্নাতকোত্তরে ভর্তি পরীক্ষা নিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড । এক দশক বাদে ফের সেই দায়িত্ব ফিরছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে । সোমবার অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার বলেন, "এ বার ভর্তি হবে একেবারে মেধার ভিত্তিতে । উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকের ফল মিলিয়ে তৈরি হবে তালিকা । সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য স্থির হয়েছে । অ্যাডমিশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 40:60 অনুপাতে নম্বর গণনা করে প্যানেল তৈরি করা হবে । 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি শেষ করার জন্যও চাপ দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডে । আশা করা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হবে ।"
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্সির স্নাতকোত্তরে মোট আসন প্রায় 650 । এর মধ্যে প্রায় 90 শতাংশ ভর্তি হয়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে । বাকি 10 শতাংশ বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ ছিল । এতদিন তাঁদের জন্যই প্রবেশিকা নিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড । যদিও 1 অগস্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি শুরু হওয়ার কথা ছিল 8 অগস্ট থেকে এবং ক্লাস শুরু হওয়ার কথা 1 সেপ্টেম্বর । কিন্তু ওবিসি মামলায় আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি । ফলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থেই এবার উদ্যোগী হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
অন্যদিকে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরের ভর্তিও নিজেদের হাতে নিতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় । তবে জানা গিয়েছে, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে দুর্গাপুজোর পর ।
উল্লেখ্য, রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পরীক্ষা হয়েছিল গত 27 এপ্রিল ৷ ওবিসি মামলায় আইনি জটিলতার কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল ৷ অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ ৷ তারপরেই গত 22 অগস্ট মেধাতালিকা-সহ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফলপ্রকাশ হয় ৷