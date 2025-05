ETV Bharat / state

কীভাবে হবে মকড্রিল ? বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা - CIVIL DEFENCE MOCK DRILL

জম্মু-কাশ্মীরের একটি স্কুলে মকড্রিল মহড়া ( ছবি সৌজন্য: এএনআই ভিডিয়ো )

Published : May 6, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:02 PM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 6 মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর কেটে গিয়েছে দু'সপ্তাহ ৷ ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্কের পারদ চড়ছে ৷ এমন আবহে আগামিকাল, বুধবার দেশজুড়ে মকড্রিলের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশে আচমকা বিমান হামলা হলে কী করতে হবে, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ সোমের পর মঙ্গলবারও দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে নিজের বাসভবনে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সূত্রের খবর দেশের 33টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 250টিরও বেশি জায়গায় এই মকড্রিল হবে ৷ দেশের অন্য এলাকাগুলির সঙ্গে রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি জেলায় এই মকড্রিল হওয়ার কথা ৷ এদিন সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব গোবিন্দ মোহন সিভিল ডিফেন্স বা অসামরিক মহড়ার প্রস্তুতি নিয়ে একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠক করেন ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দমকল, সিভিল ডিফেন্স এবং হোম গার্ড-এর ডিরেক্টর জেনারেল বিবেক শ্রীবাস্তব-সহ অন্য শীার্ষকর্তারা ৷ সূত্রের খবর, দেশের যে জেলাগুলিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সেনাঘাঁটি, শোধনাগার এবং হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ রয়েছে- সেরকম প্রায় 300টি 'সিভিল ডিফেন্স ডিস্ট্রিক্ট'-এ আগামিকাল এই সিভিল ডিফেন্স মকড্রিল হবে ৷ শত্রুপক্ষ হঠাৎ আক্রমণ করলে, সাইরেনের বেজে উঠলে নাগরিকদের কী করণীয় সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে মকড্রিলে ৷ কীভাবে বাঙ্কার এবং ট্রেঞ্চগুলি দ্রুত খালি করার প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব গোবিন্দ মোহনের নেতৃত্বে এই উচ্চস্তরীয় বৈঠকে সাধারণ নাগরিককে সচেতন করা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে ৷

সূত্র জানিয়েছে, 'সিভিল ডিফেন্স ডিস্ট্রিক্ট' সাধারণ প্রশাসনিক জেলা থেকে আলাদা ৷ এই জেলাগুলিতে সেনাঘাঁটি, শোধনাগার বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে ৷ রাজ্যের তরফে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওই জেলাগুলিকে 'সিভিল ডিফেন্স ডিস্ট্রিক্ট' হিসাবে চিহ্নিত করে ৷ এই সিভিল ডিফেন্স মকড্রিল গ্রামাঞ্চলেও হবে ৷ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চগুলি অসামরিক মহড়ার জন্য কতটা প্রস্তুত, তা খতিয়ে দেখা হবে ৷ ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে জেলার অন্য সব কর্তৃপক্ষ, সিভিল-ডিফেন্স ওয়ার্ডেন, স্বেচ্ছাসেবী, হোমগার্ড (সক্রিয় ও সংরক্ষিত), ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি), ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনসিসি), নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন (এনওয়াইকেএস), কলেজ ও স্কুলের পড়ুয়াদের এই প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা ৷ মক ড্রিলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সতর্কতামূলক সাইরেন সিস্টেমের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা ৷

ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে হটলাইন অথবা রেডিয়ো মাধ্যমে যোগাযোগ ব্য়বস্থার পরীক্ষা ৷

কন্ট্রোল রুম এবং শ্যাডো কন্ট্রোল রুমের কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা ৷

হঠাৎ শত্রুর আক্রমণ হলে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবেন, সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া ৷

ব্ল্যাকআউট বা চারপাশ আচমকা অন্ধকার হয়ে গেলে কী করতে হবে, তা জানানো ৷

আগুন নেভানো থেকে শুরু করে কেউ কোথাও আটকে পড়লে তাকে উদ্ধারের প্রশিক্ষণ ৷ এদিনই উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের পুলিশ লাইনে মকড্রিল হয় ৷ মুম্বইয়ে এনডিআরএফও মহড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে ৷ এনডিআরএফের ইনস্পেক্টর অরুণ কুমার বলেন, "আমাদের যে নির্দেশই দেওয়া হোক, আমরা তার জন্য প্রস্তুত ৷ মকড্রিলে এনডিআরএফ-র একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ৷" যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে কী করণীয় ? নাগরিকদের হাতে-কলমে শেখানোর নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

