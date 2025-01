ETV Bharat / state

'ঐতিহাসিক ভুলে'র কান্ডারি প্রকাশ কারাটের হাতেই উদ্বোধন জ্যোতি বসু গবেষণা কেন্দ্রের - JYOTIBASU CENTRE IN NEW TOWN

জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ভোটাভুটি পর্যন্ত হয়েছিল ৷ তারপর সিপিএম সাফ জানিয়েছিল, জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হবেন না ৷ এই সিদ্ধান্তের পর সমাজে বিশিষ্ট মানুষজন চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় কমিটিকে ৷ ফের বৈঠক বসে ৷ সেখানেও কারাটপন্থীদের অবস্থান অটুট থাকে ৷ পরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে দলের এই প্রধানমন্ত্রীর না-হওয়ার সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে উল্লেখ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৷

তার 28 বছর পর অর্থাৎ 2024 সালে জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে নিউটাউনে তাঁর নামাঙ্কিত গবেষণা কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ৷ গত বছরের 12 সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এখন দলের পলিটব্যুরো কো-অর্ডিনেটর প্রকাশ কারাট ৷ এবার তাঁর হাত ধরে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হল ৷

অনুষ্ঠানে কারা কারা ছিলেন ?

উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বৃন্দা কারাট, ইউসুফ তারিগামী, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু, সুহাসিনী আলী-সহ অন্যরা ৷ পাঁচ একর জমির উপর এই গবেষণা কেন্দ্র-সহ আরও অনেক কর্মকাণ্ড হবে এই গবেষণা কেন্দ্রে ৷ জ্যোতি বসু গবেষণা কেন্দ্রের জন্য এই জমি পেতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে সিপিএমকে ৷

গবেষণা কেন্দ্রে কী কী হবে ?

আপাতত এই গবেষণা কেন্দ্রের দু'টি তলা তৈরি হয়েছে ৷ ভবনটি ছ'তলা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ নবনির্মিত ভবনে রাখা হয়েছে জ্যোতি বসুর ব্যবহার করা খাট থেকে বসার চেয়ার, তাঁর পাওয়া পুরস্কার, স্মারক থেকে শুরু করে তাঁর মোমের মূর্তি ৷ একাংশে চালু হয়েছে লাইব্রেরি ৷ সামনে থাকছে বিরাট জলাশয় ৷

এদিন জ্যোতি বসুর 12 মাসের 24টি ঘটনার সংকলন এবং এই গবেষণা কেন্দ্র সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয় একটি ডায়রি ৷ পাশাপশি দু'টি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে ৷ প্রকাশ করেন অধ্যাপিকা ঈশিতা মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতিবাবু মানুষের স্বার্থে ও উন্নতিতে কাজ করেছেন ৷ এই গবেষণা কেন্দ্র সেই দিকটা তুলে ধরবে ৷ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্বিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টরা এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ৷ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কেউ আসল তথ্য দিচ্ছে না ৷ তাই এই গবেষণা কেন্দ্র সেই সব তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরবে ৷"

এদিন প্রকাশিত দু'টি গবেষণাপত্র- 'Economic Deprivation in Rural West Bengal: Contours and Trajectories' এবং 'Looming Crisis of Lives and Livelihoods: Employment and Unemployment in West Bengal' ৷ এই দু'টি গবেষণাপত্রের একটিতে দুঃস্থ মানুষ, অন্যটিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে ৷