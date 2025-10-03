ETV Bharat / state

কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালি, তছনছ শতাধিক বাড়ি; আহত অনেক

বিজয়া দশমীতে বিষাদের সুর ! মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালি। তছনছ শতাধিক বাড়ি। আহত বেশ কয়েকজন।

তছনছ শতাধিক ঘর-বাড়ি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read
সন্দেশখালি, 3 অক্টোবর: ঘূর্ণাবর্তের জেরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি হয়েছিল আগেই । শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালি ৷ ঝড়ে বিপর্যস্ত সন্দেশখালির দু'টি গ্রাম। তছনছ হয়ে গিয়েছে পাথরঘাটা ও হুলোপাড়ার শতাধিক বাড়ি। শুধু বাড়িই নয়, ঝড়ের দাপটে বহু গাছপালা এবং চাষের জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।

আচমকা কয়েক সেকেন্ডের এই ঝড়ে বিপাকে পড়েছে অসংখ্য পরিবার। সূত্রের খবর, বাড়ি ভেঙে আহতও হয়েছেন কয়েকজন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো (ইটিভি ভারত)

বিজয়া দশমীর দুপুরে হঠাৎই প্রবল বেগে ঝড় বইতে শুরু করে সন্দেশখালির আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা এবং পাশের হুলোপাড়ার উপর দিয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কিছু তছনছ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়,"এই ঝড়ের দাপট ছিল কয়েক সেকেন্ড। ঝড়ের গতিবেগ এতটাই ছিল যে নিমেষে বহু বাড়ির টালির চাল ও অ্যাসবেস্টর ভেঙে উড়ে পড়ে কয়েক হাত দূরে। অসংখ্য গাছপালা এবং ফসলেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।"

কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালি (ইটিভি ভারত)

ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের বহু গুরুত্বপূর্ণ আসবাবপত্রও নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়া ঝড়ের দাপটে বাড়ি ভেঙে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বাসিন্দাও। এর মধ্যে তিন-চার জনের আঘাত গুরুতর বলেই খবর হাসপাতাল সূত্রে। তাঁদের সকলেরই চিকিৎসা চলছে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব লীলার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ‍্যে এসেছে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কী ভাবে প্রবল বেগে ঝড় আছড়ে পড়েছে সন্দেশখালির এই দুটি গ্রামে।

ঝড়ে ভেঙে পড়েছে কলাগাছ (ইটিভি ভারত)

এদিকে, ঝড়ের তাণ্ডবের পর সরজমিনে পাথরঘাটা গ্রামে গিয়ে ঘটনা চাক্ষুষ করেন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তাঁর সঙ্গে ছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে এদিন কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি । শুধু তাই নয়, এদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার তদারকি করেন স্থানীয় বিধায়ক।

আহতদের দেখতে হাসপাতালে তৃণমূল বিধায়ক (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে সুকুমার মাহাতো বলেন, "আজ দুপুরে পাথরঘাটা গ্রামে কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে সব কিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। গাছপালা তো ভেঙেছেই।সেই সঙ্গে প্রচুর ঘরবাড়িরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । যত টালি এবং অ্যাসবেস্টরের বাড়ি ছিল, তার বেশিরভাগই ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়েছে ৷ পরিদর্শন করে যেটুকু বুঝেছি তাতে বোঝা যাচ্ছে একশোর ওপর কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সেই মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা হয়েছে ।" ঝড়ের দাপটে ঠিক কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

