নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায়

পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'নারী আসক্ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে সরাতে হবে' ৷

Biswa Bangla university
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 7:07 PM IST

বোলপুর, 13 সেপ্টেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে 'অশালীন' পোস্টার পড়ল বোলপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ তাতে ওই অধ্যাপককে অপসারণের দাবি তোলা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত অধ্যাপকের নাম প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তাঁর বিরুদ্ধে ইলামবাজারে কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে এক অধ্যাপিকাকে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । এই প্রসূন আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ামক পদেও আসীন । যদিও শংসাপত্র দেওয়ার ঘটনায় আগেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে 'বীরভূমের অধিবাসী বৃন্দ' নামে বেশ কিছু 'অশালীন' পোস্টার দেওয়া হয়েছে ।

Biswa Bangla university
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)

পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'নারী আসক্ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে সরাতে হবে', 'বিশেষ বান্ধবীকে জাল সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে তদন্তের আওতায় আনতে হবে' ইত্যাদি । এই পোস্টার ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে । বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি বলেন, "কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 জুলাই কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন জলি ভট্টাচার্য । পরবর্তীতে 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নেওয়া হয় ৷ এই কলেজ থেকে পাওয়া একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দিয়ে বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপিকা হিসাবে রয়েছেন এই জলি ভট্টাচার্য । কিন্তু, সদ্য তাঁর দাখিল করা অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি নিয়ে সন্দেহ জাগে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ।

Biswa Bangla university
অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায় (নিজস্ব ছবি)

শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করতে গত 29 অগস্ট বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার ঘোষ একটি চিঠি দেন ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীকে । এই মহাদেব দেবাংশী আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব পদেও রয়েছেন । তিনি প্রত্যুত্তরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি যেদিন দেওয়া হয়েছে, ওই তারিখে তিনি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন ।

তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই সিলমোহর ব্যবহার করে শংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছে ৷ আর সেখানে সাক্ষর করেছেন কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় । অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে দেওয়া শংসাপত্রটি কলেজের অধ্যক্ষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই দেওয়া হয়েছে, চিঠিতে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেন অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী । এরপরেই নড়েচড়ে বসে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।

Biswa Bangla university
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য যেদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক প্রসূনকে শোকজ করেন ৷ সেই শোকজের জবাবে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করেন প্রসূন ৷ তারপরেই 12 সেপ্টেম্বর বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে । এই কমিটিতে রয়েছেন বিশ্ববাংলার উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতিও ৷

তদন্ত চলাকালীন অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যাতে তদন্ত প্রভাবিত না হয় ৷ যদিও, অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দেওয়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।

Biswa Bangla university
অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি যখন জেরবার রাজ্য সরকার, ঠিক সেই আবহে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ । যা নিয়ে আগেই সরব হয়েছে বিজেপি ৷

