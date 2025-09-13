নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের নামে পোস্টার বিশ্ববাংলায়
Published : September 13, 2025 at 7:07 PM IST
বোলপুর, 13 সেপ্টেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে 'অশালীন' পোস্টার পড়ল বোলপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ তাতে ওই অধ্যাপককে অপসারণের দাবি তোলা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত অধ্যাপকের নাম প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তাঁর বিরুদ্ধে ইলামবাজারে কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে এক অধ্যাপিকাকে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । এই প্রসূন আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ামক পদেও আসীন । যদিও শংসাপত্র দেওয়ার ঘটনায় আগেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে 'বীরভূমের অধিবাসী বৃন্দ' নামে বেশ কিছু 'অশালীন' পোস্টার দেওয়া হয়েছে ।
পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'নারী আসক্ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে সরাতে হবে', 'বিশেষ বান্ধবীকে জাল সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে তদন্তের আওতায় আনতে হবে' ইত্যাদি । এই পোস্টার ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে । বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি বলেন, "কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 জুলাই কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন জলি ভট্টাচার্য । পরবর্তীতে 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নেওয়া হয় ৷ এই কলেজ থেকে পাওয়া একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দিয়ে বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপিকা হিসাবে রয়েছেন এই জলি ভট্টাচার্য । কিন্তু, সদ্য তাঁর দাখিল করা অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি নিয়ে সন্দেহ জাগে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ।
শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করতে গত 29 অগস্ট বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার ঘোষ একটি চিঠি দেন ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীকে । এই মহাদেব দেবাংশী আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব পদেও রয়েছেন । তিনি প্রত্যুত্তরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি যেদিন দেওয়া হয়েছে, ওই তারিখে তিনি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন ।
তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই সিলমোহর ব্যবহার করে শংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছে ৷ আর সেখানে সাক্ষর করেছেন কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় । অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে দেওয়া শংসাপত্রটি কলেজের অধ্যক্ষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই দেওয়া হয়েছে, চিঠিতে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেন অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী । এরপরেই নড়েচড়ে বসে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
প্রসঙ্গত, অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য যেদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক প্রসূনকে শোকজ করেন ৷ সেই শোকজের জবাবে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করেন প্রসূন ৷ তারপরেই 12 সেপ্টেম্বর বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে । এই কমিটিতে রয়েছেন বিশ্ববাংলার উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতিও ৷
তদন্ত চলাকালীন অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যাতে তদন্ত প্রভাবিত না হয় ৷ যদিও, অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দেওয়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি যখন জেরবার রাজ্য সরকার, ঠিক সেই আবহে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ । যা নিয়ে আগেই সরব হয়েছে বিজেপি ৷