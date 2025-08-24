ETV Bharat / state

আগামী সপ্তাহেই খুলছে 'শ্রমশ্রী' পোর্টাল, চালু হেল্পলাইন নম্বর - SHRAMASHREE SCHEME OF BENGAL

রাজ্যে চালু হচ্ছে শ্রমশ্রী প্রকল্প ৷ কী কী সুবিধা পাবেন ? তা জানাতে হেল্পলাইন নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার ৷

SHRAMASHREE SCHEME OF BENGAL
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 24, 2025 at 5:51 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 6:26 PM IST

কলকাতা, 24 অগস্ট: বিজেপি শাসিত-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের বহু অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতেই বাংলায় ফিরতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে বড় পদক্ষেপে করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন বিশেষ প্রকল্প 'শ্রমশ্রী' ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা দেওয়াই এই প্রকল্পের লক্ষ্য ৷

শ্রম দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের জন্য আলাদা মোবাইল অ্যাপ এবং একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, অ্যাপ ও পোর্টাল তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷ আগামী সপ্তাহে তা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হবে। ফলে বাংলায় ফিরে এসে যাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে চান, তাঁদের আবেদন করা অনেকটাই সহজ হবে।

বর্তমানে রাজ্যজুড়ে চলছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি ৷ পাশাপাশি চলছে 'দুয়ারে সরকার' শিবিরও। রাজ্যে ফেরার পর যেসব শ্রমিক ইতিমধ্যেই এসব শিবিরে এসে নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের তথ্য সরাসরি তুলে দেওয়া হবে নতুন পোর্টালে। ফলে তাঁরা সরাসরি 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের আওতায় চলে আসবেন।

প্রকল্পে কী কী সুবিধা থাকছে ?

নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে ফিরে আসা প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিককে প্রথমে এককালীন 5000 টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রথম একবছর তাঁরা প্রতি মাসে 5000 টাকা ভাতা পাবেন। 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের অধীনে তাঁদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ পরবর্তী সময়ে কাজের ব্যবস্থাও করে দেবে রাজ্য।

রয়েছে রাজ্য সরকারের আরও প্রকল্প

কেন্দ্রের 'একশো দিনের কাজ' প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ বিকল্প হিসেবে রাজ্য চালু করেছে 'কর্মশ্রী'। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 71 লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারকে কাজ দেওয়া হয়েছে ৷ তৈরি হয়েছে প্রায় 91 কোটি শ্রমদিবস। খরচ হয়েছে প্রায় 19 হাজার কোটি টাকা ৷

পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি থাকছে অন্যান্য সহায়তাও। রাজ্যে ফিরে আসার পর তাঁদের 'খাদ্যসাথী' ও 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড দেওয়া হবে । আবার কেউ যদি ঋণ নিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা বা কর্মসংস্থান শুরু করতে চান, তাহলে তাঁকেও সাহায্য করবে রাজ্য। এর জন্য মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এসসি-এসটি-ওবিসি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

'শ্রমশ্রী'র জন্য চালু হেল্পলাইন নম্বর

শ্রমিকদের জন্য চালু করা হয়েছে একটি হেল্পলাইন নম্বর (18001030009)। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ সেই নম্বরে ফোন করে নতুন প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিচ্ছেন। শনিবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রাজ্য সরকারের দাবি, 'শ্রমশ্রী' শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বরং বাংলায় ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য একটি সামগ্রিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা শুধু ভাতা নয়, ভবিষ্যতের জন্য কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা- সবই পাবেন এক ছাতার তলায়।

