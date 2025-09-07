পুজো কমিটিগুলিকে দিতে হবে অঙ্গীকারপত্র, দূষণ নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পর্ষদ

পুজো কমিটিগুলিকে দিতে হবে অঙ্গীকারপত্র, দূষণ নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পর্ষদ
মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিতে হবে অনুমতি ৷ বেঁধে দেওয়া হল মণ্ডপ ও প্রতিমার উচ্চতা ৷ অঙ্গীকারপত্রের ঘোষণা উপেক্ষা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা ৷
Published : September 7, 2025 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: পরিবেশ রক্ষায় এবার আরও কঠোর হচ্ছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৷ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে হওয়া দূষণরোধ করতে পুজো কমিটিগুলির জন্য নির্দেশ জারি করল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB) ৷ সেই মতো প্রতিটি পুজো কমিটিকে অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে ৷ যেখানে উদ্যোক্তাদের জানাতে হবে, তারা দূষণরোধে জারি করা সংশোধিত নির্দেশিকা মেনে চলবে ৷
পর্ষদের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এ নিয়ে বলেন, "জাতীয় পরিবেশ আদালত এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ আমরা কার্যকর করছি ৷ উদ্যোক্তারা যদি আগে থেকেই লিখিত অঙ্গীকার দেয়, তবে নিয়ম ভাঙলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ হবে ৷"
অঙ্গীকারপত্রে সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের উপর ৷ মাটি ও অন্যান্য জৈব পদার্থ দিয়ে প্রতিমা গড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ প্লাস্টার অফ প্যারিসের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ ৷ একইসঙ্গে রং-তুলির ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ নির্দেশিকা ৷ বিষাক্ত ধাতু—যেমন পারদ, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সিসা বা ক্রোমিয়ামযুক্ত সিন্থেটিক রং ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ৷ পুজো উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে প্রাকৃতিক রং ও জৈব রঞ্জক ব্যবহারে ৷
প্রতিমার উচ্চতা সর্বাধিক 20 ফুট এবং মণ্ডপ বা সুপারস্ট্রাকচার 40 ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ৷ পর্ষদ জানিয়েছে, অযথা উঁচু প্রতিমা বা বিশাল মণ্ডপ তৈরি হলে শুধু পরিবেশের ক্ষতি নয়, নিরাপত্তার ঝুঁকিও বৃদ্ধি হবে ৷
শব্দদূষণ রুখতেও রয়েছে একাধিক বিধিনিষেধ ৷ যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মণ্ডপে ব্যবহার হওয়া মাইক্রফোনের বিষয়টিতে ৷ উদ্যোক্তাদের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হলে আগে থেকেই স্থানীয় থানার অথবা জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে ৷ খোলা জায়গায় মাইক বাজানোর ক্ষেত্রে অ্যাম্প্লিফায়ারে অবশ্যই 'সাউন্ড লিমিটার' বসাতে হবে ৷ হাসপাতাল বা অন্যান্য সাইলেন্স জোনের 100 মিটারের মধ্যে মাইক বাজানো একেবারেই নিষিদ্ধ ৷ পাশাপাশি, প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে ব্যবহারের উপরেও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
প্লাস্টিক ও থার্মোকলের সাজসজ্জায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ৷ 100 মাইক্রনের কম ঘনত্বের প্লাস্টিক বা পিভিসি ব্যানার ব্যবহারও নিষিদ্ধ ৷ বিসর্জনের সময় ফুল, পাতা-সহ সমস্ত উপাচারের সামগ্রী নির্দিষ্ট বিনে ফেলতে হবে, যার ব্যবস্থা করবে পুরনিগম, পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন ৷ নদী বা পুকুরের জলে সরাসরি উপাচারের কোনও বস্তু ফেলা যাবে না ৷
পর্ষদ স্পষ্ট করেছে, নির্ধারিত দিন ছাড়া প্রতিমা বিসর্জন করতে পারবে না উদ্যোক্তারা ৷ অনুমতি ছাড়া অন্যদিনে বিসর্জন করলে, পদক্ষেপ করা হবে ৷ নিয়ম ভাঙলে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ছাড়াও, অন্যান্য সংস্থা আইনানুগ পদক্ষেপ করতে পারবে ৷
পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, "দূষণ রুখতে শুধু নির্দেশিকা যথেষ্ট নয়, উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার ৷ তাই এবার তাঁদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হচ্ছে ৷" ইতিমধ্যে, অঙ্গীকারপত্র পর্ষদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে ৷ উদ্যোক্তারা চাইলে সরাসরি অফিসে গিয়েও জমা দিতে পারবেন অথবা অনলাইনেও ফর্ম পূরণ করা যাবে ৷ পরিবেশবিদদের মতে, এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হলে দুর্গাপুজোর পরবর্তী সময়ে জলাশয়ে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমবে ৷