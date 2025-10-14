দুর্গাপুর গণধর্ষণ: সহপাঠী-সহ 5 অভিযুক্তকে নিয়ে 3 ঘণ্টা ধরে পুনর্নির্মাণ

দুর্গাপুর গণধর্ষণ: সহপাঠী-সহ 5 অভিযুক্তকে নিয়ে 3 ঘণ্টা ধরে পুনর্নির্মাণ
ওড়িশার চিকিৎসক পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় তদন্তে গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। এদিন পাঁচ অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সহপাঠীকেও নিয়ে যায় পুলিশ ৷
Published : October 14, 2025 at 12:00 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 3:09 PM IST
দুর্গাপুর, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডের পুনর্নির্মাণ ৷ ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত 5 জনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গেল পুলিশ ৷ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ঘটনার পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি, মঙ্গলবার ধৃতদের মধ্যে দু'জনকে তাদের বাড়িও নিয়ে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ এদিন পাঁচ অভিযুক্তর পাশাপাশি সহপাঠীকেও ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷
পুলিশের এক প্রবীণ আধিকারিক জানান, গণধর্ষণে অভিযুক্তদের পরাণগঞ্জ কালীবাড়ি শ্মশান সংলগ্ন জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ওই এলাকাটি দুর্গাপুরের আইকিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গেটের কাছে অবস্থিত । পাশাপাশি, আজ সকালে দুই অভিযুক্ত তথা শেখ রিয়াজউদ্দিন ও শেখ নাসির উদ্দিনকে তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের বাড়ি বিজড়া গ্রামে। ঘটনার দিন ওই সময় অভিযুক্তরা যে পোশাক পরেছিলেন, সেগুলি মঙ্গলবার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে পোশাকগুলিকে ৷
দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা জানান, পাঁচজন অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার পোশাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পুনর্নির্মাণের ভিডিয়োগ্রাফি হয়েছে ৷
দুর্গাপুরের গণধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিত ছাত্রীকে এদিন গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে তিনি শারীরিকভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে মেয়েটির পরিবার বা পুলিশ সূত্রে কিছুই জানানো হয়নি ৷ এদিকে, পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, বাবা প্রথমে গণধর্ষণের অভিযোগ করলেও নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁকে একজন শারীরিক নিগ্রহ করেছে ৷ কিন্ত কে সে ? তদন্তকারীদের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ঘটনা গণধর্ষণ নয় ?
অন্যদিকে, আরও একটি খবর গতকালই সামনে আসে ৷ ওড়িশা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শোভানা মোহান্তি নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন ৷ পডুয়ার বাবার সঙ্গেও তাঁর কথা হয় ৷ তারপর তিনি মেডিক্যাল কলজের বাইরে এসে সাংবাদিকদের জানান, মেয়েটির বাবা জানিয়ছেন, 5 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলেও এখনও মৃল অভিযুক্ত অধরা ৷ আবার নির্যাতিতার বাবা প্রথম যেদিন এফআইআর করেন সেখানে তিনি সহপাঠীকে অভিযুক্ত করেন ৷ এদিকে আজ সকালেই ওড়িশার ওই নির্যাতিতার সহপাঠীকে নিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে নিয়ে এসেছে। সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল তার সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি, তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে 5 অভিযুক্তকেও নিয়ে এসে ঘটনার পুনর্গঠন করায় পুলিশ ৷
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ধৃতদের বাড়ি থেকে ৷ পাশাপাশি, ওই এলাকাতেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক সূত্র লুকিয়ে থাকতে পারে ৷ দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা ও দুর্গাপুর থানার যৌথ টিম উপস্থিত ছিল পুরো অভিযানে । স্থানীয়দের একাংশকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দিন শেষে, ওই পাঁচজনকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে ৷
পুলিশ আধিকারিকের তরফে আরও জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া পাঁচজনের মধ্যে একজন বেসরকারি কলেজের প্রাক্তন নিরাপত্তারক্ষী ৷ অন্যজন বর্তমানে একটি হাসপাতালে কর্মরত ৷ আরও এক অভিযুক্ত স্থানীয় পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী এবং অন্যজন বেকার। আরেজকনের ব্যাপারে পুলিশের কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই ৷ তবে পুলিশের দাবি, এই অভিযানের মাধ্যমে তদন্ত আরও এগিয়ে যাবে এবং ঘটনার পিছনের আসল রহস্য শীঘ্রই সামনে আসবে ।
এই জঙ্গলের সেদিন ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছিল ? ওই সহপাঠী তার বান্ধবীকে কোন জায়গায় নিয়ে এসেছিল ? এই পাঁচ জনের সঙ্গে কোথায় ও কীভাবে তাদের দেখা হল ? তারপর সহপাঠী তাকে কেন ফেলে পালাল ? ফের ওই ছাত্রীকে কোন জায়গায় তার সহপাঠী আবার দেখতে পেয়ে তাকে কলেজ হস্টেলে নিয়ে গেল ? এই সমস্ত কিছুই জানতে চাইছে পুলিশ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা, এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায়, সার্কেল ইন্সপেক্টর এ রণবীর বাগ-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। যাওয়ার আগে ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা বলেন, "তদন্ত চলছে ৷ এখনও পর্যন্ত তা সঠিক পথেই চলছে।"
প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে দুর্গাপুরে সহপাঠীর সঙ্গে খাবার খেতে হস্টেল ক্যাম্পাসের বাইরে যান ওড়িশার মেডিক্যালের ওই ছাত্রী ৷ তখনই দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । এই ঘটনায় অভিযুক্ত 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদেরই জেরা করে চলেছে পুলিশ ৷