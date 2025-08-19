ETV Bharat / state

স্কুলে পড়ানোর পর চরম সিদ্ধান্ত ! ক্লাসরুম থেকে শিক্ষকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য - TEACHER ENDS LIFE IN SCHOOL

অন্য দিনের মতো স্কুলে এসেছিলেন শিক্ষক ৷ তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটির পর কেউই তাঁকে না দেখতে পেয়ে খোঁজ করে ৷ পরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷

Teacher ends his life in classroom
স্কুলের ক্লাস রুম থেকে শিক্ষকের দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 8:29 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 8:44 PM IST

বাঁকুড়া, 19 অগস্ট: স্কুল চলাকালীন বিদ্যালয়ের একটি ক্লাসরুম থেকে অঙ্কের শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া সদর থানা এলাকার কালপাথর বিণাপাণি হাইস্কুলে ৷ পুলিশ খবর পেয়ে স্কুলের দোতলার 18 নং রুম থেকে শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার দাসের দেহ উদ্ধার করে ৷ পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ তিনি নিজেই চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রের খবর ৷ ঠিক কী কারণে এই মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ৷

আর পাঁচটা দিনের মতোই স্কুলে এসেছিলেন বাঁকুড়া বিণাপাণি হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার দাস ৷ নির্ধারিত সময়ে ক্লাস করেন ৷ স্থানীয় পুজোর কারণে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম ছিল ৷ তাই টিফিনে স্কুল ছুটি হয়ে যায় ৷ ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি স্কুল থেকে বেরিয়ে যান অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷ স্কুলে অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল দাস ৷

বাঁকুড়ার স্কুলে ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার শিক্ষকের দেহ (ইটিভি ভারত)

কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অন্য শিক্ষকরা খেয়াল করেন উজ্জ্বল দাসের বাইক নজরে পড়ে ৷ কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাননি শিক্ষকরা ৷ তারপর দোতলায় একটি ক্লাসরুম থেকে শিক্ষকের দেহ উদ্ধার হয় ৷ খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশকে ৷ এরপর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ প্রাথমিক অনুমান, তিনি নিজেই নিজেকে শেষ করেছেন ৷ কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে শান্তশিষ্ট এই মানুষটি কেন এমন কাজ করলেন, সে বিষয়ে কেউ স্পষ্ট কিছু বলতে পারছেন না ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার আত্মহত্যার চিন্তা আসে, অথবা আপনার কোনও বন্ধুর জন্য চিন্তিত হন অথবা আপনার মানসিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে কেউ না কেউ সবসময় আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ৷ স্নেহা ফাউন্ডেশন - 04424640050 (24x7 উপলব্ধ) অথবা আইকল, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসের হেল্পলাইন - 9152987821 নম্বরে কল করুন, যা সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8 টা থেকে রাত 10 টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

শিক্ষকের দেহ উদ্ধার TEACHER ENDS LIFE INSIDE SCHOOL MAN ENDS LIFE বাঁকুড়ায় শিক্ষকের দেহ উদ্ধার TEACHER ENDS LIFE IN SCHOOL

