মায়ের কোটি টাকার গয়না চুরির মিথ্যা গল্প ফেঁদে পুলিশের জালে মহিলা

মায়ের কোটি টাকার গয়না চুরির মিথ্যা গল্প ফেঁদে পুলিশের জালে মহিলা
মায়ের কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গয়না চুরি করার অভিযোগ উঠল মেয়ের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, চুরির পর মিথ্যা গল্প ফেঁদেছিলেন মেয়ে ৷
Published : October 5, 2025 at 9:09 PM IST
বহরমপুর, 5 অক্টোবর: কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পারিবারিক গয়না চুরির গল্প ফেঁদে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এক মহিলা ৷ গয়না চুরির মিথ্যে গল্প ফাঁদতে গিয়ে কার্যত পুলিশের জেরায় নাস্তানাবুদ হয়ে সত্য স্বীকার করে নেন অভিযুক্ত ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে ৷
বহরমপুরের ডিসিপি সুশান্ত রাজবংশী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত করে আমরা সব গয়না উদ্ধার করেছি ৷ পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে ৷"
বহরমপুর শহরের গোরাবাজার এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার নাম গায়ত্রী বোস ৷ তিনি গত 3 অক্টোবর বহরমপুর থানায় গয়না চুরির লিখিত অভিযোগ করেন ৷ অভিযোগে জানানো হয়, গোরাবাজার নিমতলা এলাকায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লকার থেকে তিনি সোনার গয়না নিয়ে টোটো চেপে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলেন ৷ সেই টোটোতে আরও দু'জন সহযাত্রী ছিলেন ৷
আনুমানিক দুপুর 12টা নাগাদ বহরমপুর জজ কোর্ট এলাকায় টোটো গাড়ির চালক ও দু'জন সহযাত্রী বলপূর্বক তাঁকে মাদকদ্রব্য দিয়ে বেহুঁশ করে এবং সোনার গয়না ছিনতাই করে চম্পট দেয় ৷ এই ঘটনার তদন্ত নেমে বহরমপুর থানার পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ ৷ বহরমপুর শহরের একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মহিলার বর্ণনা অনুযায়ী ওই দিনের কোনও ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পায়নি বহরমপুর থানার পুলিশ ।
শেষে ওই টোটো গাড়ির চালককে শনাক্ত করে পুলিশ ৷ ওই চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তিনি জানান ওইদিন গয়না চুরির কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ অন্যদিকে গয়না চুরির অভিযোগকারী গায়ত্রী দেবী নানা অছিলায় বহরমপুর থানার পুলিশের সঙ্গে তদন্তে অসহযোগিতা করছিলেন ৷
পরে পুলিশ গায়ত্রী দেবীর বাড়িতে যায় ৷ এরপর তিনি বহরমপুর থানায় আসেন এবং পুলিশি জেরায় ভেঙে পড়েন ৷ তিনি স্বীকার করেন, সোনা চুরির ঘটনার সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ তিনি পুলিশের কাছে মিথ্যা ঘটনা বলেছিলেন ৷ 960 গ্রাম সোনার গয়না, যার আনুমানিক বাজার দর প্রায় এক কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ ওই গয়না গায়ত্রী দেবীর মায়ের ৷ তিনি গয়নার ভাগ তাঁর ভাই ও বোনকে দিতে চাননি ৷ তাই গয়না করায়ত্ত করার জন্য পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন ৷ পুলিশ 960 গ্রাম গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে ৷