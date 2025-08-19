মধ্যমগ্রাম, 18 অগস্ট: মধ্যমগ্রাম বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নয়া মোড় ! এবার এই ঘটনায় উঠে এল 'রহস্যময়ী' এক তরুণীর নাম । যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মৃত যুবক সচ্চিদানন্দ মিশ্রের । এমনটাই দাবি বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়ার ।
তাঁর কথায়,"মৃত যুবকের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ঘেঁটে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে এখানকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর । প্রেমের টানেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ওই যুবক ছুটে এসেছিলেন মধ্যমগ্রামে ।" যদিও 'রহস্যময়ী' ওই তরুণীর নাম প্রকাশ্যে আনতে চাননি পুলিশ সুপার ।
তবে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া খোলসা করে কিছু না বললেও পুলিশের একটি সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের তিন দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের এই যুবক ঘাঁটি গেড়েছিলেন মধ্যমগ্রামে । আগেও প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছিলেন ।
মধ্যমগ্রামের ওই তরুণী বিবাহিত । তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর ইদানীং চিড় ধরেছিল তাতে । সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে ব্যক্তিগত আক্রোশ তৈরি হয়েছিল সচ্চিদানন্দের ভিতরে । তাই, বিস্ফোরণের নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশের সম্ভবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যে ওই 'রহস্যময়ী' তরুণীর সন্ধানও পেয়ে গিয়েছেন জেলা পুলিশ কর্তারা ! তাঁকে মধ্যমগ্রাম থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে তদন্তকারীদের । তাঁরা মনে করছেন, ওই তরুণীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এই বিষয়ে আরও তথ্য মিলতে পারে ।
মধ্যমগ্রাম বিস্ফোরণ-কাণ্ড ঘিরে প্রথম থেকেই রহস্যের ঘনঘটা ! বিস্ফোরণের পর বছর পঁচিশের ওই যুবকের গতিবিধি নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তেমনই প্রশ্ন উঠেছিল বিস্ফোরণের ধরন নিয়েও । তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সচ্চিদানন্দ আইটিআই-এর ছাত্র । ফলে প্রযুক্তি,মেশিন,বিস্ফোরকের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা অসম্ভব নয় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সচ্চিদানন্দের কাছে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল । সেই ব্যাগ থেকে পাওয়া জিনিসগুলি ফরেনসিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে । তবে কী উদ্দেশ্যে সচ্চিদানন্দ মিশ্র মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন, কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল মৃত যুবকের কাছে থাকা ব্যাগের ভিতরে ? এমনও প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে । সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে দিনভর বিস্ফোরণস্থলে ছিল একাধিক এজেন্সির তৎপরতা । কখনও এনআইএ-র ঘটনাস্থলে ছুটে আসা । আবার কখনও বিস্ফোরণস্থল থেকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের নমুনা সংগ্রহ । তারই মধ্যে এবার পুলিশ সুপারের এহেন দাবিতে রহস্য আরও ঘনীভূত হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ । সেই সঙ্গে IED বিস্ফোরণের তত্ত্ব-ও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ।
এদিকে, দিনের শেষে সোমবার রাতে মধ্যমগ্রাম বিস্ফোরণ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া । সেখানে তিনি বলেন,"মৃতের সঙ্গে ব্যাগ ছিল । প্রাথমিকভাবে ফরেনসিক টিমের তরফে জানানো হয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ভুল করে চাপ কিংবা অসাবধানতার ফলেই বিস্ফোরণ হয়েছে । কী রকম বিস্ফোরক ছিল, তা নমুনা বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই জানা যাবে । ঘটনার তদন্ত চলছে । খুব শীঘ্রই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে । মৃতের পরিবারের লোক আসছে । মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত হলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে ।"
প্রসঙ্গত, রবিবার মধ্যরাতে মধ্যমগ্রাম বয়েজ স্কুল সংলগ্ন রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চ এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । বিস্ফোরণের অভিঘাতে অভিযুক্ত যুবক সচ্চিদানন্দের বাঁ হাত এবং পা উড়ে যায় । শরীরজুড়ে তৈরি হয় একাধিক ক্ষত । আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর ।
জানা গিয়েছে, মৃত যুবক উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার বাসিন্দা । তবে কাজের সূত্রে হরিয়ানাতে থাকতেন সচ্চিদানন্দ । সেখানকার একটি গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন । পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না । এমনকী তিনি যে মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন তা-ও জানত না পরিবার ।