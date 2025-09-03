আসানসোল, 3 সেপ্টেম্বর: দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল । আর সেই মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবিতে 20 ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা । বারবার অনুরোধেও অবরোধ না-তোলায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করল । আসানসোলের সালানপুর থানা এলাকার ঘটনায় বুধবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেন্দুয়া মোড়ে ৷
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সালানপুরের দেন্দুয়া শ্রীরামপুর এলাকার বাসিন্দা অশোক মাহাত একটি ভারী গাড়ির ধাক্কায় মারা যান । সালানপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ তুলে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালেও ঘটনার পর থেকেই দেন্দুয়া মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন । বাসিন্দারা দাবি করেন, অবিলম্বে দু'টি চাকরি দিতে হবে এবং 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিতে হবে । মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা অবরোধ চলতে থাকে । যার ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন যাওয়ার রাস্তা ৷ এমনকি সাইকেল, মোটরসাইকেল আরোহীদেরও যেতে দেওয়া হয়নি ।
বুধবার দুপুর পর্যন্ত নানা ভাবে অনুরোধ করে সালানপুর থানার পুলিশ । কিন্তু অবরোধকারীরা তাতে কান দেননি । তাঁরা বলেন, অবরোধ স্থলেই তাঁদের 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়ে যেতে হবে এবং দু'টি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে । শেষ পর্যন্ত অবরোধকারীদের সরাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় । বুধবার দুপুরে প্রচুর পরিমাণে কমবাট ফোর্স নিয়ে আসা হয় এবং শেষবারের মতো পুলিশ অনুরোধ করে অবরোধকারীদের । তা সত্ত্বেও তাঁরা পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন জানিয়েছেন, "আমরা বারবার চেষ্টা করেছি ওঁদের বোঝাতে । ওঁরা বোঝেননি । শেষে পুলিশের দিকেই ওঁরা লাঠি তুলে ছুটে আসছেন । পুলিশকে মারতে ইট পাটকেল ছুঁড়ছেন । ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটু কড়া হাতে দমন করতেই হয়েছে । কারণ পুলিশের দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসবে, পুলিশকে আঘাত করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আমাদের কয়েকজন পুলিশকর্মী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন ।"
কথায় কাজ না হওয়ায় বুধবার দুপুরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমব্যাট ফোর্স 'এলোপাথাড়ি' লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় । এই লাঠিচার্জ করার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর । অবরোধকারীদের ছোড়া ইটপাটকেলেও পুলিশ কর্মীরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে ।
সালানপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "দীর্ঘক্ষণ ধরে পথ অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল । বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । দুই পাশে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । সেই কারণে লাঠি উঁচিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"