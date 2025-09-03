ETV Bharat / state

দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে 20 ঘণ্টা অবরোধে ধুন্ধুমার, এলোপাথাড়ি লাঠি পুলিশের - POLICE LATHICHARGE

বাসিন্দারা দাবি করেন, অবিলম্বে দু'টি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং অবরোধস্থলেই 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়ে যেতে হবে ।

ETV BHARAT
অবরোধ সরাতে এলোপাথাড়ি লাঠি পুলিশের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read

আসানসোল, 3 সেপ্টেম্বর: দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল । আর সেই মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবিতে 20 ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা । বারবার অনুরোধেও অবরোধ না-তোলায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করল । আসানসোলের সালানপুর থানা এলাকার ঘটনায় বুধবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেন্দুয়া মোড়ে ৷

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সালানপুরের দেন্দুয়া শ্রীরামপুর এলাকার বাসিন্দা অশোক মাহাত একটি ভারী গাড়ির ধাক্কায় মারা যান । সালানপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ তুলে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালেও ঘটনার পর থেকেই দেন্দুয়া মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন । বাসিন্দারা দাবি করেন, অবিলম্বে দু'টি চাকরি দিতে হবে এবং 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিতে হবে । মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা অবরোধ চলতে থাকে । যার ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন যাওয়ার রাস্তা ৷ এমনকি সাইকেল, মোটরসাইকেল আরোহীদেরও যেতে দেওয়া হয়নি ।

ETV BHARAT
এলোপাথাড়ি লাঠি পুলিশের (নিজস্ব চিত্র)

বুধবার দুপুর পর্যন্ত নানা ভাবে অনুরোধ করে সালানপুর থানার পুলিশ । কিন্তু অবরোধকারীরা তাতে কান দেননি । তাঁরা বলেন, অবরোধ স্থলেই তাঁদের 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়ে যেতে হবে এবং দু'টি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে । শেষ পর্যন্ত অবরোধকারীদের সরাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় । বুধবার দুপুরে প্রচুর পরিমাণে কমবাট ফোর্স নিয়ে আসা হয় এবং শেষবারের মতো পুলিশ অনুরোধ করে অবরোধকারীদের । তা সত্ত্বেও তাঁরা পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ।

ETV BHARAT
তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেন্দুয়া মোড়ে (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন জানিয়েছেন, "আমরা বারবার চেষ্টা করেছি ওঁদের বোঝাতে । ওঁরা বোঝেননি । শেষে পুলিশের দিকেই ওঁরা লাঠি তুলে ছুটে আসছেন । পুলিশকে মারতে ইট পাটকেল ছুঁড়ছেন । ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটু কড়া হাতে দমন করতেই হয়েছে । কারণ পুলিশের দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসবে, পুলিশকে আঘাত করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আমাদের কয়েকজন পুলিশকর্মী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন ।"

ETV BHARAT
অবরোধ উঠিয়ে দেয় পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

কথায় কাজ না হওয়ায় বুধবার দুপুরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমব্যাট ফোর্স 'এলোপাথাড়ি' লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় । এই লাঠিচার্জ করার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর । অবরোধকারীদের ছোড়া ইটপাটকেলেও পুলিশ কর্মীরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে ।

ETV BHARAT
ঘটনাস্থলে কমব্যাট ফোর্স (নিজস্ব চিত্র)

সালানপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "দীর্ঘক্ষণ ধরে পথ অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল । বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । দুই পাশে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । সেই কারণে লাঠি উঁচিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"

আসানসোল, 3 সেপ্টেম্বর: দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল । আর সেই মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবিতে 20 ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা । বারবার অনুরোধেও অবরোধ না-তোলায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করল । আসানসোলের সালানপুর থানা এলাকার ঘটনায় বুধবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেন্দুয়া মোড়ে ৷

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সালানপুরের দেন্দুয়া শ্রীরামপুর এলাকার বাসিন্দা অশোক মাহাত একটি ভারী গাড়ির ধাক্কায় মারা যান । সালানপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ তুলে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালেও ঘটনার পর থেকেই দেন্দুয়া মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন । বাসিন্দারা দাবি করেন, অবিলম্বে দু'টি চাকরি দিতে হবে এবং 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিতে হবে । মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা অবরোধ চলতে থাকে । যার ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন যাওয়ার রাস্তা ৷ এমনকি সাইকেল, মোটরসাইকেল আরোহীদেরও যেতে দেওয়া হয়নি ।

ETV BHARAT
এলোপাথাড়ি লাঠি পুলিশের (নিজস্ব চিত্র)

বুধবার দুপুর পর্যন্ত নানা ভাবে অনুরোধ করে সালানপুর থানার পুলিশ । কিন্তু অবরোধকারীরা তাতে কান দেননি । তাঁরা বলেন, অবরোধ স্থলেই তাঁদের 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়ে যেতে হবে এবং দু'টি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে । শেষ পর্যন্ত অবরোধকারীদের সরাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় । বুধবার দুপুরে প্রচুর পরিমাণে কমবাট ফোর্স নিয়ে আসা হয় এবং শেষবারের মতো পুলিশ অনুরোধ করে অবরোধকারীদের । তা সত্ত্বেও তাঁরা পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ।

ETV BHARAT
তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেন্দুয়া মোড়ে (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন জানিয়েছেন, "আমরা বারবার চেষ্টা করেছি ওঁদের বোঝাতে । ওঁরা বোঝেননি । শেষে পুলিশের দিকেই ওঁরা লাঠি তুলে ছুটে আসছেন । পুলিশকে মারতে ইট পাটকেল ছুঁড়ছেন । ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটু কড়া হাতে দমন করতেই হয়েছে । কারণ পুলিশের দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসবে, পুলিশকে আঘাত করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আমাদের কয়েকজন পুলিশকর্মী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন ।"

ETV BHARAT
অবরোধ উঠিয়ে দেয় পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

কথায় কাজ না হওয়ায় বুধবার দুপুরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমব্যাট ফোর্স 'এলোপাথাড়ি' লাঠিচার্জ করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় । এই লাঠিচার্জ করার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর । অবরোধকারীদের ছোড়া ইটপাটকেলেও পুলিশ কর্মীরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে ।

ETV BHARAT
ঘটনাস্থলে কমব্যাট ফোর্স (নিজস্ব চিত্র)

সালানপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "দীর্ঘক্ষণ ধরে পথ অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল । বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । দুই পাশে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । সেই কারণে লাঠি উঁচিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT IN ASANSOLPROTEST DEMANDING COMPENSATIONক্ষতিপূরণের দাবিতে অবরোধপুলিশের লাঠিচার্জPOLICE LATHICHARGE

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.