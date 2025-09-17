আরজি করের ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেল পুলিশ, মৃত্যুর কারণ কী

আরজি করের ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেল পুলিশ, মৃত্যুর কারণ কী
মাত্রাতিরিক্ত প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলার কারণেই মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : September 17, 2025 at 5:51 PM IST
মালদা, 17 সেপ্টেম্বর: অস্বাভাবিকভাবে মৃত আরজি কর মেডিক্যালের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রীর মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেল পুলিশ ৷ সেই রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসাবে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ ওই ছাত্রীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পুলিশের তরফে আরও কিছু পরীক্ষা নীরিক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যদিও ওই ছাত্রীর অভিভাবকরা এখনও অভিযোগ করছেন, তাঁদের মেয়েকে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে ৷ তাঁরা পুলিশি তদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ৷ সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷
13 সেপ্টেম্বর মাঝরাতে মালদা মেডিক্যাল থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান আরজি কর মেডিক্যালের এমবিবিএস কোর্সের ফাইনাল ইয়ারের ওই ছাত্রী ৷ এই ঘটনায় তাঁর মা ইংরেজবাজার থানায় মেয়ের প্রেমিক তথা মালদা মেডিক্যালের এমবিবিএস বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের এক ছাত্রের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তিনি জানান, গত 6 অগস্ট তাঁর মেয়ে কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরে ৷ তারপর থেকেই সে কারও সঙ্গে কথা বলত না ৷ নিজের মতো থাকত ৷ বারবার প্রশ্ন করার পর মেয়ে তাঁকে জানায়, সে একমাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷
সেকথা জানার পর তাঁরা মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন ৷ এরই মধ্যে মেয়ে ফের কলকাতা চলে যায় ৷ সেই সময় ছেলেটি মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে ভবানীপুরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে মেয়ের গর্ভপাত করায় ৷ এরপর থেকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করে ছেলেটি ৷ গত পাঁচ সেপ্টেম্বর তিনি মেয়েকে নিয়ে কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরেন ৷ আট তারিখ কথা বলবে বলে তাঁর মেয়েকে মালদায় ডেকে পাঠায় তার প্রেমিক ৷ 12 তারিখ সে ফোন করে তাঁকে জানায়, তাঁর মেয়ে মেডিক্যালে ভর্তি ৷ সেই খবর পেয়েই তিনি মালদা মেডিক্যালে ছুটে আসেন ৷ সেদিন রাতেই মেয়েকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি ৷ কিন্তু কিছুটা পথ যাওয়ার পর তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয় ৷ তিনি নিশ্চিত, তাঁর মেয়েকে ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে ৷
এই ঘটনার তদন্তে নেমে মৃত ছাত্রীর প্রেমিক তথা মালদা মেডিক্যালের ছাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ওই ছাত্রের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা থানা এলাকায় ৷ আদালতের নির্দেশে বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন ৷ তিনি দাবি করেছিলেন, তিনি ওই ছাত্রীকে খুন করেননি ৷ মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার জন্যই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে ৷ এর আগেও মেয়েটি একাধিকবার নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেছেন ৷ অতিরিক্ত প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলায় 10 সেপ্টেম্বর তিনি ওই ছাত্রীকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করেছিলেন ৷ অবশ্য সেদিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ 13 তারিখ তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা ছাত্রীটিকে মেডিক্যালে ভর্তি করেন ৷
24 বছর বয়সি ওই ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানতে পারে, ধৃত ছাত্রের বক্তব্য অনেকটাই সঠিক ৷ এবার ময়নাতদন্তের রিপোর্টও ওই ছাত্রের বক্তব্যকে সমর্থন করছে ৷ সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলায় মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ এব্যাপারে আরও নিশ্চিত হতে মৃত ছাত্রীর দেহের নমুনা মালদা মেডিক্যালের হিস্টোপ্যাথলজি ও সাইটোপ্যাথলজিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা ৷
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, “ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসাবে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে আরও কিছু নমুনা পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে ৷ এই ঘটনায় পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে ৷”
এদিকে মৃত ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, “ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমরা এখনও পাইনি ৷ সেই রিপোর্ট হাতে এলে সব বুঝতে পারব ৷ তবে আমার মেয়ে নিজেকে শেষ করতে পারে না ৷ ওকে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে ৷ আমরা পুলিশি তদন্ত রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ৷ সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব ৷”