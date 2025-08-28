ETV Bharat / state

সামসিতে পুলিশের দাদাগিরি! টোটোচালককে বেধড়ক মারের অভিযোগ - TOTO DRIVER BEATEN UP

প্রতিবাদে দীর্ঘক্ষণ ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের ৷ আক্রান্ত টোটোচালক ভর্তি মালদা মেডিক্যালে ৷ তদন্তের আশ্বাস পুলিশের ৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : August 28, 2025 at 7:15 PM IST

সামসি (মালদা), 28 অগস্ট: এগিয়ে আসছে পুজো ৷ দাদাগিরি বাড়ছে পুলিশের ৷ তেমনটাই অভিযোগ উঠেছে মালদার রতুয়া থানার সামসিতে ৷

বুধবার শেষ রাতে এক টোটোচালক যাত্রী নিয়ে সামসি রেল স্টেশনে যান ৷ বাড়ি ফেরার সময় সামসির ঘাসিরাম মোড়ের কাছে তিনি রাস্তার ধারে টোটো রেখে একটি দোকানে চা-বিস্কুট খাচ্ছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় সামসি পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার-সহ অন্য পুলিশকর্মীরা কোনও কথা না-বলেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন ৷

সামসিতে পুলিশের দাদাগিরি! টোটোচালককে বেধড়ক মারের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

গুরুতর আহত ওই টোটোচালককে স্থানীয়রা রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বৃহস্পতিবার তাঁকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছে ৷ পুলিশের এহেন কাজের প্রতিবাদে এদিন 81 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই এলাকার মানুষজন ৷ ঘণ্টাদুয়েক স্তব্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক ৷ আটকে পড়ে বহু যানবাহন ৷ শেষ পর্যন্ত সামসি ফাঁড়ির পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ শর্তসাপেক্ষে উঠে যায় অবরোধ ৷ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ৷

আহত টোটোচালকের নাম ইউনুস আলি ৷ বাড়ি সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামে ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইউনুস বলেন, “শেষ রাতে গ্রামেরই একজনকে নিয়ে আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম ৷ ওই ব্যক্তির ট্রেন ধরার তাড়া ছিল ৷ তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে আমি টোটো নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিই ৷ ফেরার পথে দিলীপের দোকানের সামনে টোটো রেখে চা আর বিস্কুট খেতে গিয়েছিলাম ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘হাতে শুধু বিস্কুটটা নিয়েছি ৷ একটি গলি থেকে পুলিশের গাড়ি বেরিয়ে এসে আমার টোটোর কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ গাড়ি থেকে নেমেই অফিসার দিলীপ চৌধুরী আমাকে মারতে শুরু করেন ৷ আমি অনেকের নাম করি ৷ কিন্তু কোনও কথাই তিনি শুনতে চাননি ৷ তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য পুলিশকর্মীরাও আমাকে বেধড়ক মারধর করেন ৷ আমি কোনও কথা বলিনি ৷ ওই ঘটনার বেশ কয়েকজন সাক্ষী রয়েছে ৷ সেখানে সিসিটিভির ক্যামেরাও রয়েছে ৷ সেসব দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে ৷”

Toto Driver Beaten Up
টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ৷ বৃহস্পতিবার মালদার সামসিতে৷ (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন দুপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন ৷ দীর্ঘ সময় অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে প্রবল যানজট তৈরি হয় ৷ শেষ পর্যন্ত অবশ্য সামসি ফাঁড়ির পুলিশই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ এক অবরোধকারী তথা ইউনুসের এক দাদা আখতারুল হক বলেন, “ইউনুস আমার কাকাতো (খুড়তুতো) ভাই ৷ আজ ভোর চারটের সময় ও একজন যাত্রী নিয়ে সামসি স্টেশনে গিয়েছিল ৷ ফেরার সময় রাস্তার ধারে টোটো রেখে দোকানে চা খাচ্ছিল ৷’’

Toto Driver Beaten Up
টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ৷ বৃহস্পতিবার মালদার সামসিতে৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘দিলীপ চৌধুরী নাইট পেট্রোলিং করছিলেন ৷ তিনি প্রথমে টোটো কার, তা জানতে চান ৷ তারপর ইউনুসকে তাঁর কাছে ডাকেন ৷ সে তাঁর কাছে যেতেই তিনি ইউনুসকে বেধড়ক মারতে শুরু করেন ৷ পুলিশ মারধর করে ভাইকে ফেলে রেখে চলে যায় ৷ স্থানীয় মানুষজন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন ৷ পরে তাঁকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছে ৷’’

Toto Driver Beaten Up
টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ৷ বৃহস্পতিবার মালদার সামসিতে৷ (নিজস্ব ছবি)

আখতারুলের প্রশ্ন, ‘‘পুলিশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন এমন অত্যাচার করবে ? পুলিশ আইনের রক্ষক ৷ আমাদের সুবিধের জন্যই পুলিশ ৷ একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের উপর পুলিশ কেন অত্যাচার করবে ? পুলিশের এই ভূমিকার প্রতিবাদেই আমাদের এই আন্দোলন ৷”

Toto Driver Beaten Up
টোটোচালককে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ৷ বৃহস্পতিবার মালদার সামসিতে৷ (নিজস্ব ছবি)

অবরোধস্থলে উপস্থিত সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কলিমুদ্দিন শামস বলেন, “গোটা ঘটনা নিয়ে আমি সামসি ফাঁড়ির বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন৷ আমাদের অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন ৷ ঘটনাটির মীমাংসার জন্য তিনি আমাদের সন্ধে সাতটার পর সময় দিয়েছেন ৷ পুলিশ অফিসার দিলীপ চৌধুরী যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, সেটা অমানবিক ৷ আমরা দিলীপবাবুর অপসারণ চাই ৷ তাঁকে সাসপেন্ড করতে হবে ৷ আমরা ভারতবাসী ৷ প্রশাসনের উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে ৷ যদি প্রশাসন এই ঘটনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রহসন করে তবে আগামীকাল এখানে আরও বড় আন্দোলন হবে ৷”

Toto Driver Beaten Up
সামসি গ্রামীণ হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

চাঁচল মহকুমা আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে ৷ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷”

