কলকাতা, 14 অগস্ট: সল্টলেকে সেক্টর 2-এ নিউ ব্রিজ সিগন্যালের কাছে বুধবার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে এক যুবকের ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে আসার কথা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের। তবে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আসলেও তেমন একটা লাভ হবে না। কারণ ঘটনাস্থল পুলিশকে ঘিরে রাখতে হয়। যাতে তথ্য প্রমাণ নষ্ট না-হয়। এক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি।
আরও অভিযোগ, ঘটনার দিন অর্থাৎ গতকাল প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় ঘটনাস্থলের একাধিক নমুনা এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুলিশ চাইলে আগে থেকে সেইগুলি শনাক্ত করে রাখতে পারত। গতকাল বেপরোয়া গাড়িটি যখন ওই বাইক আরোহীকে ধাক্কা মেরে একটি রেলিংয়ের কাছে নিয়ে যায় সেখানে ওই যুবক আটকে যান ৷ ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সংশ্লিষ্ট রেলিংয়ের জায়গাটি একেবারে অরক্ষিত রেখে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল বহুক্ষণ পর একটি প্লাস্টিক চাপা দিয়ে কোনওভাবে সংরক্ষিত করা হয় জায়গাটি।
প্রশ্ন উঠছে, ঘটনাস্থল কেন সংরক্ষিত করা হল না ?
এই বিষয়ে বিধাননগর কমিশনারেটের কোনও আধিকারিকই মন্তব্য করতে চাননি। এছাড়াও পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিশ একেবারে নিজের মতো কেস ডায়েরি সাজিয়েছে। পরিবারের সকল সদস্যদের বয়ান রেকর্ড না-করে যিনি এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত নন তাঁর বয়ান নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। এছাড়াও ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে একবারও মৃত সৌমেন মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেনি পুলিশ।
মৃত যুবক ভিন জেলার -
গতকাল যে যুবকের প্রাণ গিয়েছে, তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ঝড়খালির বাসিন্দা ৷ সৌমেন মণ্ডল একটি অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থায় কাজ করতেন। তাঁর বাবা একজন পরিযায়ী শ্রমিক।
পুলিশের লাঠিচার্জ ও ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল -
মৃত সৌমেনের পরিবার বিধাননগর পূর্ব থানার বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ উগরে দেন। গতকাল এই ঘটনার পর এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। কেন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং কেন ঘাতক গাড়ির চালককে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি তার প্রতিবাদ জানিয়েও পুলিশের দিকে ইট ছুড়তে শুরু করে উন্মত্ত জনতা। তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চালাতে বাধ্য হতে হয়। পাশাপাশি ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল ৷
পুলিশের বক্তব্য-
বিধাননগর কমিশনারেটের নগরপাল শ্রী মুকেশ জানান, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। এই ঘটনার পর পুলিশের আক্রমণের ঘটনারও তদন্ত শুরু হয়েছে। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর, এই ঘটনায় ঘাতক গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলার রুজু করা হয়েছে। আক্রমণের ঘটনারও একটি তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
গতকাল রাতের ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা
- উল্লেখ্য, গতকাল ভয়াবহ একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে বিধাননগর পূর্ব থানার অন্তর্গত এসএ ব্লকে। এই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজে খতিয়ে দেখছে ৷
- তাতে স্পষ্ট সৌমেন মণ্ডল বাইক নিয়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় এসএ ব্লকের দিক থেকে ঘাতক গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। পরে ওই যুবকের বাইকেও ধাক্কা মারে ঘাতক গাড়িটি। পুলিশের অভিযোগ প্রাণ বাঁচাতে ওই যুবক রাস্তার পাশের রেলিং টপকাতে গিয়ে আচমকাই সেখানে পড়ে যান। খুব সম্ভবত তাঁর পা-আটকে যায়।
- একদিকে রেলিং এবং অপরদিকে গাড়ি মাঝখানে পড়ে যান সে এবং সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয় তাঁর। পুলিশ জানায় গাড়িটি এতটাই দ্রুত গতিতে ছিল যে, যখন সৌমেনকে ধাক্কা মেরে টেনে চারচাকাটি টেনে হিঁচড়ে রেলিংয়ের ধারে নিয়ে যায় সেই সময় গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ আর সেখানেই ঝলসে মৃত্যু হয় সৌমেনের।
- ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে র্যাফ মোতায়েন করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকল অনেকক্ষণ পড়ে এসেছে। দমকলের গাড়িকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে।