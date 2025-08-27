ব্যারাকপুর, 27 অগস্ট: কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রী খুনে নয়া মোড় ! তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের আগের দিন অর্থাৎ 24 অগস্ট ট্রেনে করে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে নিজের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল অভিযুক্ত দেশরাজের । সেই মতো বিএসএফ-এ কর্মরত বাবা রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং-ও ট্রেনের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের কাছে । কিন্তু, টিকিট হাতে পাওয়ার পরেও ট্রেনে ওঠেননি দেশরাজ । তার ঠিক পরের দিনই ঘটে এই 'নৃশংস' ঘটনা । স্বভাবতই কৃষ্ণনগর হত্যা-কাণ্ডে 'পূর্বপরিকল্পিত' তত্ত্ব ক্রমশ জোরালো হচ্ছে । তদন্তকারীরাও দেশরাজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর নিশ্চিত হয়েছেন কলেজ ছাত্রী ঈশিতা মল্লিককে খুন করার জন্যই 24 তারিখে উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার ট্রেনে ওঠেননি 'গুণধর' প্রেমিক ।
দেশরাজের বাবার বক্তব্য
এদিকে, ছেলের এই কাণ্ডে স্তম্ভিত এবং হতবাক বিএসএফ জওয়ান বাবাও । দেশের সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং-ও ছেলের কড়া শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন । তাঁর কথায়, "ছেলে অন্যায় করে থাকলে শাস্তি হোক । পরিবার তাঁর পাশে দাঁড়াবে না । ছেলে 24 অগস্টের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠছে বলেই জানতাম । ফোনে সেটাই জানিয়েছিল দেশরাজ । কিন্তু ট্রেনে না ওঠায় পরের দিন ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি । কিন্তু, সেই সময় ছেলের মোবাইল ফোন সুইচড অফ ছিল ।"
ছেলের সঙ্গে খুব একটা কথা হত না বলেও দাবি করেছেন বাবা রঘুবেন্দ্র । যদিও খুনের পর 48 ঘণ্টা কাটতে চলল ! এখনও অধরা কলেজ ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত দেশরাজ সিং । তাঁর খোঁজে উত্তরপ্রদেশে তদন্তকারী দল পাঠাচ্ছে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ । এমনকি, তাঁর বিষয়ে তথ্য পেতে জেঠিয়া-সহ আশপাশের থানাতেও দেশরাজের ছবি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে । পলাতক দেশরাজের হদিস পেতে রীতিমতো উঠে পড়ে লেগেছেন তদন্তকারী অফিসাররা ।
খুনের দিন গোরক্ষপুর যাওয়ার কথা ছিল দেশরাজের
প্রেমিকাকে খুনে অভিযুক্ত দেশরাজের যে ট্রেনে যাওয়ার ছিল সেই টিকিট থেকে জানা যাচ্ছে, 24 অগস্ট পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসে বিকেল 3টে 15 নাগাদ নৈহাটি জংশন স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তাঁর । প্রায় 799 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সেই এক্সপ্রেস ট্রেনেই পরের দিন দেওরিয়া (সদর) স্টেশন নামার কথা ছিল দেশরাজের । সেখান থেকে পৌঁছতেন গোরক্ষপুরের বাড়িতে । কিন্তু, সেদিন ট্রেনে না চড়ায় উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি কীর্তিমান এই যুবকের । কিন্তু, খুনের পর কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেলেন দেশরাজ ? কাঁচরাপাড়ার কাছে ধরমপুর হস্টেল কলোনির যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন দেশরাজ ও তাঁর পরিবার বর্তমানে সেই বাড়িতে তালা ঝুলছে । স্থানীয় জেঠিয়া থানার পুলিশ এসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে ভাড়া বাড়িতে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, খুনের পর ভাড়া বাড়িতে ফিরে দেশরাজ ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ । কিন্তু, তা দিতে অস্বীকার করেন তাঁরা । কাদের সাহায্য নিতে চেয়েছিল অভিযুক্ত সেই তালিকা তৈরি করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে বলে খবর পুলিশ সূত্রে ।
দেশরাজ'রা প্রায় পাঁচ বছর ধরে ভাড়া থাকছিলেন জেঠিয়া থানার অন্তর্গত ধরমপুর হস্টেল কলোনিতে । তবে, ভাড়া বাড়িতে থাকলেও দেশরাজদে'র আসল বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে । পরিবারে মা,বাবা ছাড়াও দেশরাজের ছোট বোন রয়েছে । বাবা বিএসএফ জওয়ান হওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে থাকতে হত । বিএসএফের আগে ডেপুটেশনে নদিয়ার হরিণঘাটায় এনডিআরএফে যোগ দিয়েছিলেন তিনি । সেই সূত্রেই পরিবারের বসবাস ভাড়া বাড়িতে । ছেলে ও মেয়েকে কাঁচরাপাড়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তিও করিয়ে দেন বাবা রঘুবেন্দ্র ।
সেখানে পড়াশোনা করার সুবাদে ঈশিতার সঙ্গে পরিচয় হয় দেশরাজের । সেই পরিচয় থেকেই এক সময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দু'জনের মধ্যে । যদিও সেই প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন কলেজ ছাত্রী ঈশিতা । যার জেরে কলেজ ছাত্রী প্রেমিকাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেছিল বছর তেইশের ওই যুবক ।
খুনের ঘটনা
সোমবার দুপুরে কৃষ্ণনগর শহরের মানিকপাড়ায় ঈশিতার বাড়িতে ঢোকার সময় তাঁর হাতে ছিল নাইন এমএম পিস্তল । দোতলার বেডরুমে ঢুকে প্রেমিকার মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি চালায় দেশরাজ । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেও ঈশিতার মাথায় বুলেটের চিহ্ন মিলেছে । একটি বুলেট বিঁধে ছিল মাথায় । অপর দুটি তাঁর মাথা ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল । আক্রোশ মেটাতেই কার্যত পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছিল ঈশিতাকে ।
দেশরাজের ব্যবহার নিয়ে বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের বক্তব্য
এই বিষয়ে ভাড়া বাড়ির মালিক সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,"মা ও বোন এলাকায় খুবই মিশুকে ছিলেন । কিন্তু, দেশরাজ খুব একটা কথা বলতেন না এলাকার লোকজনের সঙ্গে । ঝুটঝঞ্ঝাট এবং ভাড়া নিয়ে অশান্তি এড়ানোর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কোনও পরিবারকে ভাড়া দেব বলে ঠিক করেছিলাম । সেই ভাড়া দিতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা কখনও ভাবতে পারিনি ।"
তবে তাঁর ভাড়া বাড়িতে দেশরাজের সঙ্গে কোনও মেয়েকে তিনি আসতে দেখেননি বলে জানিয়েছেন । ওই যুবকের সঙ্গে কোনও মেয়ের সম্পর্ক ছিল কি না, সেই বিষয়েও তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন ভাড়াবাড়ির মালিক ।
তবে, এলাকার বাসিন্দাদের দাবি আবার অন্যরকম । তাঁরা বলছেন,"দেশরাজের ব্যবহার কোনওদিনই ভালো ছিল না । রগচটা স্বভাবের ছিল । মা ও বোনের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করত ।"
অন্যদিকে, খুনের ঘটনার কয়েকদিন আগেই ভাড়া বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশে নিজেদের বাড়িতে চলে যান দেশরাজের মা ও বোন । কারণ, সেখানকার সেনা স্কুলে মেয়েকে ভর্তি করাতেই দেশরাজের মা পুনম সিং সেখানে যান বলে খবর পরিবার সূত্রে । সেই সময় মা ও বোনের সঙ্গে দেশরাজেরও যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু, তখনও তিনি যাননি । একাই থেকে যান ভাড়া বাড়িতে । ফলে, তাঁর আচরণ ঘিরে খুনের 'পূর্বপরিকল্পিত' তত্ত্বই স্পষ্ট হচ্ছে তদন্তকারীদের ।
পুলিশের বক্তব্য
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন,"খুনের তদন্ত কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশই করছে । আমরা শুধু এখানকার বিষয়ে তথ্য জোগাড় করে তাঁদের কেবল সহযোগিতা করছি । বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় । তাই, বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ।"