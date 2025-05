ETV Bharat / state

আইসিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অডিয়ো ভাইরাল! অনুব্রতর বিরুদ্ধে মামলা রুজু - ANUBRATA MONDAL

অনুব্রত মণ্ডল ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 30, 2025 at 3:09 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 3:16 PM IST

বোলপুর, 30 মে: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ পুলিশ আধিকারিককে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ উঠেছে বোলপুরে তৃণমূলের দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে ৷ ভাইরাল হওয়া একটি অডিয়ো ক্লিপকে কেন্দ্র করে নেতার বিরুদ্ধে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে ৷ যদিও, ভাইরাল হওয়া অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ ৷ তৃণমূলের তরফেও দলের নেতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁকে চারঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়েছেন অনুব্রত ৷ বোলপুরের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের নামে এফআইআর (ইটিভি ভারত)

এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "আমাদের আইসি লিটন হালদার অভিযোগ করেছেন- দু'দিন আগে স্থানীয় এক নেতা ফোনে তাঁকে মৌখিকভাবে হেনস্তা করেছেন ৷ এই বিষয়ে আমরা নির্দিষ্ট ধারায় এফআইআর করেছি ৷ এই ঘটনায় যতটা কঠিন পদক্ষেপ করা দরকার, আমরা করব ৷ আইন অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব ৷" প্রথমে এসডিপিও অফিসে আইসিকে নিয়ে বৈঠক করেন জেলা পুলিশ সুপার ৷ পরে বোলপুর থানা বিএনএস-এর 75, 132, 224 ও 351 ধারায় মামলা রুজু করে ৷ এমনকী, অডিয়ো ক্লিপটি কীভাবে ভাইরাল হল, তা নিয়েও তদন্ত করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার ৷ গতকাল, 29 মে আইসি লিটন হালদারের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে বোলপুর থানা ঘেরাও করে বোলপুর নাগরিক মঞ্চ ৷ ঘেরাও-বিক্ষোভ থেকে স্লোগান ওঠে 'বালি চোর, বালি মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত আইসি দূর হাঠো ৷' এমনকী 'আইসিকে চ্যাং দোলা' করে থানা থেকে বের করারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷ বোলপুর নাগরিক মঞ্চের তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ঘটনাস্থলে অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী নেতা-নেত্রী, কর্মীদেরও দেখা যায় ৷ এরপরই অডিয়ো ক্লিপটি ভাইরাল হয় ৷ ক্লিপ থেকে জানা যায়, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন এক ব্যক্তি ৷ তিনি নিজেই দাবি করেছেন, তাঁর নাম অনুব্রত মণ্ডল ৷ ওই ক্লিপটি ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ ওই ভাইরাল অডিয়োর ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ এদিন শান্তিনিকেতনের এসডিপিও অফিসে পৌঁছন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায় ৷ ওই বৈঠকে ডেকে পাঠানো হয় বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকেও ৷ এসডিপিও রিকি আগরওয়াল-সহ চার পুলিশ কর্তার দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ এরপরে বোলপুর থানায় আসেন পুলিশ সুপার ৷ গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় জামিন পেয়ে গত বছরের 26 সেপ্টেম্বর বোলপুরে ফিরেছেন অনুব্রত ৷ এর আট মাসের মাথায় বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা । 'বালি চোর আইসি হঠাও', কেষ্টগড়ে বোলপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ

May 30, 2025 at 3:16 PM IST