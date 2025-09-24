এএসআইয়ের উপর হামলা: অভিযুক্ত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের

এএসআইয়ের উপর হামলা: অভিযুক্ত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের
তদন্তে বারাসত আদালতে গেলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার । তাঁর কথায়, আইনজীবী বলে গ্রেফতার করা যাবে না এমন নয় । আইন সকলের জন্য সমান ।
Published : September 24, 2025 at 8:18 PM IST
বারাসত, 24 সেপ্টেম্বর: বারাসত আদালত চত্বরে এএসআইয়ের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় এবার অভিযুক্ত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল পুলিশ । সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার ঘটনায় তিন আইনজীবীর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । যদিও ঘটনার পর থেকে পলাতক ওই তিন আইনজীবী । রাতে অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের একটি টিম হানা দেয় তাদের বাড়িতে । কিন্তু, সেখানে হদিশ মেলেনি হামলাকারীদের ।
বুধবার এই ঘটনার তদন্ত করতে বারাসত আদালতে যান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস । তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পাশাপাশি এদিন জেলা বারের সদস্যদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন । অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল)-ও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হামলার ঘটনায় যেই যুক্ত থাকুক তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
বারাসত আদালতের তিন আইনজীবীর উপর দুষ্কৃতী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত । সোমবার বাড়ি ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে দত্তপুকুর থানা এলাকার একটি পেট্রল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরতে গেলে তাঁদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে । সেই ঘটনায় রাতেই পুলিশ তিন হামলাকারীকে গ্রেফতার করে । মঙ্গলবার ধৃতদের বারাসত আদালতে পেশ করার সময় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইনজীবীদের একাংশ । চলে ধস্তাধস্তিও । তার জেরে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন হঠাৎই পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা । মারধর করা হয় বারাসত থানার এক এএসআই-কে । সংবাদমাধ্যমের ভিডিয়োতে তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে । মারধরে সুপ্রিয় ভদ্র নামে ওই পুলিশ আধিকারিকের নাক ফেটে যায় । আঘাত লাগে মাথাতেও । রক্তে লাল হয়ে যায় তাঁর সারা শরীর । এর পরেই জেলা বারের সম্পাদকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
যদিও ঘটনার পর পুলিশ কর্মীর উপর হামলার ঘটনার দায় নিজেদের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলেন বারের সম্পাদক অলোক সমাজপতি । কী ভাবে ওই পুলিশ কর্মী রক্তাক্ত হলেন সেটা তার জানা নেই বলেও সাফাই দিয়েছিলেন উত্তর 24 পরগনা জেলা বারের সম্পাদক । অথচ, ভিডিয়ো-তে দেখা যাচ্ছে তাঁর সামনেই হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটছে । তবে, এটাও দেখা যাচ্ছে ওই পুলিশ আধিকারিককে আগলে গোটা পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি ।
এদিকে, এএসআইয়ের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় তদন্ত করতে বুধবার দুপুরে বারাসত আদালতে যান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(জোনাল)অতীশ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "মঙ্গলবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে । মামলা হয়েছে । তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । অভিযুক্তরা আইনজীবী পেশার সঙ্গে যুক্ত নাকি অন্য কোনও পেশার সঙ্গে জড়িত সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় । আইনের চোখে তারা অপরাধী । তাছাড়া আইনজীবী বলে গ্রেফতার করা যাবে না এটা একদমই ভুল কথা । আইন সকলের জন্য সমান ।"
তিনি আরও বলেন, "এদিন জেলা বারের সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে । তাঁরাও সমব্যথী । বিষয়টির নিন্দা করেছেন । এ নিয়ে তাঁরা সহযোগিতা করছেন । আবারও বলছি আইন মেনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে । সে যেই হোক ।"