মালদা, 26 অগস্ট: ইভটিজিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল মালদার একটি গ্রামে ৷ অভিযোগ, স্থানীয় এক তরুণ গ্রামের এক তরুণীকে ইভটিজিং করে ৷ সেই তরুণকে ধরে গ্রামেই সালিশি সভা বসায় স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ৷
ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে তারা ৷ অভিযোগ, এর পর ওই তৃণমূল নেতার উস্কানিতে পুলিশকে আক্রমণ করে গ্রামবাসীদের একাংশ ৷ আহত হন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি-সহ পাঁচজন পুলিশকর্মী ৷ তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ইভটিজিংয়ে অভিযুক্ত তরুণকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তবে ওই তৃণমূল নেতা পুলিশের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷
গ্রাম্য তরুণীকে ইভটিজিং !
মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের বিহার সংলগ্ন একটি গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণী সোমবার দুপুরে বাড়ির গরু মাঠে বাঁধতে গিয়েছিলেন ৷ অভিযোগ, বছর বিশের ওই তরুণীকে সেই মাঠে ইভটিজিং করে স্থানীয় এক তরুণ ৷ ওই তরুণ মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন ৷ তরুণীর কাছে মোবাইল নম্বর চান ৷ তরুণী নিজের ফোন নম্বর দিতে রাজি হননি ৷ তখন একটি কাগজের টুকরোয় নিজের ফোন নম্বর লিখে তরুণীর হাতে গুঁজে দেন ৷ তরুণী কাগজের টুকরোটি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়ে নিজের বাড়ির পথ ধরেন ৷
অভিযোগ, ওই তরুণ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে করতে তাঁর পিছু নেন ৷ সেই দৃশ্য দেখে ফেলেন কয়েকজন গ্রামবাসী ৷ তাঁরা তরুণকে সেখানেই ধরে ফেলেন ৷ তরুণীর পরিবারের সদস্যরা পুরো বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানান ৷
ইভটিজিং নিয়ে সালিশি সভায় অশান্তি
স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, স্থানীয় তৃণমূল নেতা জিয়াউল হক এর বিচার করার জন্য নবনির্মিত বাংলা-বিহার সংযোগকারী 31 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি গাছের তলায় সালিশি সভা বসিয়ে দেন ৷ অথচ তরুণীর বাড়ির লোকজন সমস্ত বিষয়টি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় জানিয়েছিলেন ৷ ওই নেতা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি ৷
এদিকে সালিশি সভা চলাকালীনই গ্রামে চলে আসে পুলিশ ৷ তারা গ্রামবাসীদের জানায়, এভাবে গ্রাম্য সালিশি সভায় কোনও বিচার বেআইনি ৷ ওই তরুণকে যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ আইন অনুযায়ী, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে ৷ গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, সেই সময় জিয়াউল সবাইকে বলেন যে গ্রামের বিচার গ্রামেই হবে ৷ পুলিশের হাতে তরুণকে দেওয়া হবে না ৷ তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উসকে দেন ৷
পুলিশকর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে আরও পুলিশ কর্মীদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার ৷ ততক্ষণে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে এলাকা ৷ অভিযোগ, বাঁশ, লাঠি, ইট-পাথর হাতে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সালিশি সভার মাতব্বররা ৷ হেনস্তার হাত থেকে রেহাই মেলেনি আইসিরও ৷ পুলিশ কোনোরকমে পরিস্থিতিতে নিজেদের আয়ত্তে আনে ৷ ততক্ষণে অবশ্য সেখান থেকে পালিয়ে যান জিয়াউল ৷ এই ঘটনায় দুই সাব-ইন্সপেক্টর নিত্যানন্দ সাহা ও শংকর রজক আহত হন ৷ আহত হয়েছেন আরও তিন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ আহতদের পরে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
পুলিশের বক্তব্য কী ?
চাঁচল মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহার বক্তব্য, “ওই গ্রামে একটি ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটে ৷ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত তরুণকে ধরে ফেলে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ওই তরুণকে নিজেদের হেফাজতে নিতে যায় ৷ তখনই এলাকার কিছু মানুষ পুলিশকর্মীদের আক্রমণ করে ৷ তাদের হামলায় কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন ৷ এই ঘটনায় আপাতত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে ৷ ওই তরুণকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷”
গ্রামের বাসিন্দারা কী বলছেন ?
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার তরুণীর বউদি বলেন, “এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা জিয়াউল কাকার নির্দেশেই গ্রামে সালিশি সভা বসেছিল ৷ কিন্তু বিচারের সময় পুলিশ চলে আসে ৷ বিচার আর হয়নি ৷ পুলিশ ওই ছেলেটিকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ৷ তখন জিয়াউল-সহ মাতব্বররা পুলিশের গাড়ি আটকানোর নির্দেশ দেয় ৷ তারা বলে দেয়, যতক্ষণ না গ্রামে এর বিচার হচ্ছে ততক্ষণ ছেলেটিকে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না ৷ খানিক পর পুলিশের আরেকটা গাড়ি আসে ৷ পুলিশ গাড়ি থেকে নেমেই লাঠি চালাতে শুরু করে ৷ তখনই উপস্থিত মানুষজনের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা হয় ৷ আজ পুলিশ আমাদের বাড়ির চারজনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷”
গ্রামের বাসিন্দা আজিজুর রহমান বলছেন, “সেই সময় আমি গ্রামে ছিলাম না ৷ শুনেছি, ছেলে-মেয়ে সংক্রান্ত সমস্যা থেকে এই ঘটনা ঘটে ৷ ভুল বোঝাবুঝি থেকে গ্রামবাসীদের একাংশের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়েছে ৷ পরবর্তীতে কী হবে, সেটা প্রশাসনই ঠিক করবে ৷ আজ পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয় ৷ খুব অন্যায় ঘটনা ঘটেছে ৷ যারা এসব করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত ৷ তবে এই ঘটনা গ্রামের সবাই ঘটায়নি ৷ তাই আমি মনে করি, এই ঘটনায় সাধারণ গ্রামবাসীদের পুলিশ যেন অত্যাচার না-করে ৷”
জিয়াউল কী বলছেন ?
পরিস্থিতি বেগতিক ৷ তাই ঘটনার দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা জিয়াউল ৷ তাঁর দাবি, “সবাই মিথ্যে কথা বলছে ৷ যদি আমি এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকি তবে গতকাল কেন পুলিশকে সহযোগিতা করলাম ? আমরা না-থাকলে ঘটনা আরও অন্যরকম হতো ৷ এখানে কোনও বিচার বসেনি ৷ তবে সবাই বিচার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ৷ ছেলেটি ওই মেয়েটির বাড়িতেই ছিল ৷ আমরা প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম ৷ আমি এই ঘটনায় কোনোভাবেই জড়িত নই ৷”
তৃণমূলের কী বক্তব্য ?
ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলেন, “মালদা জেলার পুলিশ যে কোনও ঘটনায় সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৷ ওই গ্রামের যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, আমি আশা করব তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে ৷”