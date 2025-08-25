ETV Bharat / state

লটারির লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করে ডাকাতির নাটক! পুলিশের জালে কর্মচারী - MAN ARRESTED FOR EMBEZZLING MONEY

তদন্তে সাফল্য পেল গরফা থানার পুলিশ ৷ উদ্ধার হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2025 at 9:04 PM IST

কলকাতা, 25 অগস্ট: কথায় বলে, চোরের উপর বাটপারি ৷ কিন্তু রবিবার কলকাতার গরফা থানার পুলিশের উপর বাটপারি করার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি ৷ যদিও সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ কথায় আছে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে... ! অনেকটা সেরকমই৷ ডাকাতির গল্প ফেঁদে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ফাঁদে পড়লেন ওই ব্যক্তি ৷ ঠাঁই হল শ্রীঘরে ৷ যে টাকার লোভে এত ‘নাটক’, রবিবার রাতে সেই টাকাও উদ্ধার করতে সফল হয়েছে গরফা থানার পুলিশ ৷

কী ঘটেছিল ?

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার অমবৌলা নটগ্রামের বাসিন্দা রতন সরকার গরফা থানায় আসেন লক্ষাধিক টাকা লুটের অভিযোগ নিয়ে ৷ তিনি পুলিশের কাছে দাবি করেন, গত শনিবার (24 অগস্ট) রাত প্রায় 10টা 10 মিনিটে পালবাজার এলাকায় নিজের স্কুটি পার্ক করেন । তাঁর কাছেই ছিল একটি ব্যাগ ৷ ওই ব্যাগে ছিল নগদ আড়াই লক্ষ টাকা । সেই সময় তিনজন অচেনা ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বন্দুক দেখিয়ে তাঁকে রেললাইনের ধারে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় এবং টাকাভর্তি ব্যাগটি ছিনিয়ে পালায় ।

রতন সরকার একটি লটারির দোকানের কর্মী ৷ ওই দোকানের মালিক পঙ্কজ আগরওয়াল ৷ তিনি গরফার বিবেকনগরের বাসিন্দা ৷ রতন পুলিশকে জানান যে সেদিন রাতে তিনি পঙ্কজ আগরওয়ালের বাড়িতেই যাচ্ছিলেন ৷ লটারির দোকানের টাকা মালিক পঙ্কজের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু রাস্তায় সেই টাকা লুট হয়ে যায় ৷

পুলিশের সন্দেহ ও সত্য উন্মোচন

ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে । রতন সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং মালিক পঙ্কজ আগরওয়ালকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । প্রাথমিকভাবে ডাকাতির অভিযোগ নথিভুক্ত হয় ৷ কিন্তু রতনের বর্ণনায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে রতন নিজেই স্বীকার করে যে কোনও ডাকাতি হয়নি ৷ বরং তিনিই পুরো টাকাটা আত্মসাৎ করেছেন ।

Man Arrested for Embezzling Money
ধৃত রতন সরকার (নিজস্ব ছবি)

মালিকের পাল্টা অভিযোগ

পঙ্কজ আগরওয়াল এরপর নিজেই গরফা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রতন সরকারের বিরুদ্ধে । তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর কর্মচারী পরিকল্পনা করে ভুয়ো ডাকাতির গল্প সাজিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন ।

মামলা ও টাকা উদ্ধার

ঘটনার ভিত্তিতে গড়ফা থানায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয় । রতন সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তার পর তাঁকে নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় ৷ সেই তল্লাশিতে পুরো আড়াই লক্ষ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তদন্তকারীরা ।

