ETV Bharat / state

বাজারে দেনা, খেলনা বন্দুক কিনে ব্যাঙ্ক লুঠের চেষ্টায় ধৃত স্থানীয় যুবক - TRY TO BANK ROBBERY WITH TOY GUN

উদ্ধার হওয়া খেলনা বন্দুক ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 11, 2025 at 11:05 PM IST 2 Min Read

কলকাতা, 11 এপ্রিল: বাজারে প্রচুর ধার দেনা । হাত খরচা জোগানোর জন্য টিভি দেখে খেলনা বন্দুক কিনে এলাকারই এক সরকারি ব্যাঙ্ক লুঠের চেষ্টা । তাতেই ধরা পড়ে গ্রেফতার যুবক । শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে সার্ভে পার্ক এলাকায় । ঘটনার বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ধৃতের নাম ডালিম বসু ওরফে তাতাই । বছর তেত্রিশের ওই যুবক সার্ভে পার্কেরই সাউথ রোডের বাসিন্দা । ডাক বিভাগে কর্মরত ডালিমের বাড়ির দূরত্ব সরকারি ব্যাঙ্কের ওই শাখা থেকে মাত্র 100 মিটার দূর । তাকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হবে ।" লালবাজার সূত্রের খবর, আজ শুক্রবার দুপুর 2টো 45 মিনিট নাগাদ ব্যাঙ্কে গিয়েছিল ডালিম । অভিযোগ, ব্যাঙ্কে ঢুকেই ডালিম প্রথমে মূল ফটকটি বন্ধ করে দেয় । এরপর আচমকা বন্দুক বের করে । ওই এলাকার ছেলে হওয়ায় কম বেশি লোকজন ডালিমকে চিনতে পারেন । কিন্তু তার হাতে বন্দুক ও ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করতেই সবাই বুঝে যায় যে তাদের এলাকার ছেলেই লুঠ করতে এসেছে । তাকে এভাবে দেখে সেখানকার কর্মী ও গ্রাহকেরা আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে শুরু করে দেন ।