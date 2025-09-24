মিসড কল থেকে প্রেম ভেঙে দেওয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ, প্রতিবেশী কাকাকে সাজা দিল আদালত

মিসড কল থেকে প্রেম ভেঙে দেওয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ, প্রতিবেশী কাকাকে সাজা দিল আদালত
জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত বুধবার সাজা ঘোষণা করেছে৷ দোষীকে 20 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক৷
Published : September 24, 2025 at 9:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 সেপ্টেম্বর: মিসড কল থেকে পরিচয় এবং প্রেম৷ এমন অনেক সম্পর্কই পরিণতি পেয়েছে৷ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে না-দেখে কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার জেরে চরম মূল্য চোকানোর উদাহরণও রয়েছে৷ ঠিক যেমনটা হয়েছিল মালদার এক নাবালিকার সঙ্গে৷ মিসড কলের প্রেমের সম্পর্কের জেরে ধর্ষণের শিকার হতে হয় তাকে৷
চলতি বছরের গোড়ায় ঘটনাটি ঘটেছিল৷ প্রায় সাড়ে আটমাসের মাথায় সুবিচার পেল মেয়েটি৷ ধর্ষণের দায়ে প্রতিবেশী এক কাকাকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত৷ বুধবার দোষীর সাজা ঘোষণা করেন জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর৷
জলপাইগুড়ি আদালতের সহকারি সরকারি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত জানান, মামলাটি দায়ের হয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি থানায়৷ পুলিশ তদন্ত শেষে নাবালিকার প্রতিবেশী কাকার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে৷ বিচার চলাকালীন ছ’জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়৷ বিচার শেষে ওই ব্যক্তিকে 20 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর৷ দোষীকে 50 হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত৷ জরিমানার অর্থ না-দিতে পারলে আরও দু’মাস জেলে থাকতে হবে তাকে৷
মিসড কল থেকে প্রেম
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটির বাড়ি মালদায়৷ তার মা-বাবা দু’জনেই পরিযায়ী শ্রমিক৷ তাঁরা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে কাজ করেন৷ মেয়েটি মালদাতেই ঠাকুমার সঙ্গে থাকে৷ মিসড কলের মাধ্যমে এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়৷ সেই পরিচয় থেকে দু’জনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক৷ কিছুদিন ফোনে কথা হওয়ার পর দু’জনে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়৷
ছেলেটির কথা মতো মেয়েটি স্থানীয় একটি আমবাগানে যায়৷ সেখানে গিয়ে দেখে তার মিসড কল-প্রেমিক আসলে প্রতিবেশী এক কাকা৷ ফোনে ওই যুবক নিজের নাম ও পরিচয় অন্য জানিয়েছিল৷ এই নিয়ে নাবালিকা ও যুবকের মধ্যে সেখানেই বচসা বাধে৷ সেখানেই সম্পর্কে ইতি টেনে মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসে৷
প্রেম ভাঙতেই ধর্ষণ
তার পর থেকে ওই প্রতিবেশী কাকাকে এড়িয়ে চলত মেয়েটি৷ কিন্তু ওই যুবক মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করতে নাছোড়বান্দা ছিল৷ ভালো কথায় কাজ না-হওয়ায় মেয়েটিকে জোর করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে ওই যুবক৷ সেদিন ছিল 2025 সালের 11 জানুয়ারি৷ শিলিগুড়ির এক হোটেলে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে ওই যুবক৷ সেদিন বিকেলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যায়৷ সেখানে সে আরও একদফা ধর্ষণ করে মেয়েটিকে৷
এই পরিস্থিতিতে মেয়েটি কান্নাকাটি জুড়ে দেয়৷ তখন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকার একটি বাসস্ট্য়ান্ডে মেয়েটিকে নিয়ে যায় ওই যুবক৷ তখন বিষয়টি নজরে পড়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার৷ ওই সংস্থা মানবপাচারের বিরুদ্ধে কাজ করে৷ তাদের প্রথমেই মনে হয় যে মেয়েটিকে পাচার করার চেষ্টা হচ্ছে৷ তারা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ও ওই যুবককে ধরে৷ প্রথমে ওই নাবালিকাকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কথাই বলতে দিচ্ছিল না ওই যুবক৷ পরে মেয়েটি ইশারা-ইঙ্গিতে বিপদের কথা জানায়৷
নির্যাতিতাকে উদ্ধার ও বিচার-প্রক্রিয়া
তখন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা ওই যুবক ও মেয়েটিকে নিজেদের কাছে রেখে প্রধাননগর থানায় জানান৷ প্রধাননগর থানার পুলিশ বিষয়টি নিউ জলপাইগুড়ি থানায় জানাতে বলে৷ সেখানে বিষয়টি জানানো হয়৷ পরে চলতি বছরের 13 জানুয়ারি ওই যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণ, ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়৷ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে৷
এর পর পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে চার্জশিট জমা দেয়৷ আদালতে ছ’জন সাক্ষ্যও দেন৷ তার পর বুধবার জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর দোষীকে 20 বছরের কারাদণ্ড দিলেন৷