মেয়ের নাবালিকা বান্ধবীকে বারবার যৌন নির্যাতন, 20 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছে৷ নির্যাতিতাকে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছে আদালত৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 9:44 PM IST

2 Min Read
জলপাইগুড়ি, 26 সেপ্টেম্বর: মেয়ের বান্ধবীকে যৌন নির্যাতনের দায়ে সাজা হল এক ব্যক্তির৷ শুক্রবার ওই ব্যক্তিকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত৷

জলপাইগুড়ি আদালতের বিশেষ সহকারি সরকারি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত জানান, দোষীকে 50 হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত৷ জরিমানা দিতে না-পারলে আরও দু’মাস কারাবাস করতে হবে ওই ব্যক্তিকে৷ এছাড়া নির্যাতিতাকে 5 লক্ষ টাকা সাহায্য করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক রিন্টু শূর৷

আইনজীবী দেবাশিস দত্ত জানান, জলপাইগুড়ির কোতায়ালি থানায় নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ জমা পড়েছিল গত বছর 4 অক্টোবর৷ অভিযোগে 3 অক্টোবরের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়৷ নির্যাতিতার পরিবারের তরফে সেখানে জানানো হয়, সেদিন ওই ব্যক্তি বাড়ির পাশের একটি কালভার্টে মাছ ধরছিল৷ সেই সময় মেয়ের বন্ধু ওই নাবালিকাকে দেখতে পায়৷ তার পর মেয়েটিকে ওই ব্যক্তি নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়৷

সেখানে মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালায়৷ ঘটনাটি দেখে ফেলে ওই মেয়েটির বোন৷ সে দিদিকে বন্ধুর বাবার সঙ্গে যেতে দেখে পিছু নিয়েছিল৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে যে একটি ঘরের মধ্যে দু’জনেই নগ্ন অবস্থায় রয়েছে৷ সে তখনই দৌড়ে বাড়ি যায়৷ মাকে সবকথা বলে৷ তার পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়৷

কিন্তু পুলিশি তদন্তে উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য৷ 3 অক্টোবরের ঘটনাই প্রথম ছিল না৷ আগেও দু’বার মেয়েটির উপর নির্যাতন চালিয়েছিল ওই ব্যক্তি৷ পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে৷ সময় মতো তার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশও করে৷ তার পর আদালতে ন’জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়৷ অবশেষে জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিল৷

