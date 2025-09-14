ETV Bharat / state

রবি-সন্ধ্যায় কলকাতায় মোদি, সশস্ত্র বাহিনী সম্মেলনের উদ্বোধনে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

23 দিনের মাথায় ফের বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবি সন্ধ্যায় শহরে পৌঁছনোর কথা রয়েছে তাঁর ৷ এমনটাই জানিয়েছেন এক আধিকারিক ৷

PM Narendra Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার সন্ধ্যায় অসমের জোরহাট থেকে কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি ৷ রাত্রিবাস করবেন রাজভবনে । এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো কলকাতা সফরে আসা প্রধানমন্ত্রী সোমবার সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ড সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়মে একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বলে। অনুষ্ঠান শেষে বিকেলে কলকাতা থেকে বিহারের পূর্ণিয়ায় যাবেন মোদি ৷

এর আগে 22 অগস্ট কলকাতা সফর এসে তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন ও সম্প্রসারণ করেন তিনি ৷ এই তিনটি মেট্রো রুট হল, গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড, ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর, আর অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা স্টেশন ৷ এছাড়াও সেদিনের অনুষ্ঠান থেকে বাংলার জন্য 5,200 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । এবার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারদের তিনদিনের এক বিশেষ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন তিনি । এই বছরের সম্মেলনের থিম হল 'সংস্কার বছর - ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর'।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানান, এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা ৷ একই সঙ্গে বাহিনীর কাজে আরও বেশি গতি কী করে আনা যায় তা নিয়েও কথা হবে সম্মেলনে ৷

তিনি আরও জানান, অপারেশন সিঁদুরের পর কলকাতায় প্রথম এই ধরনের সম্মেলন হচ্ছে ৷ পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় 26 জন নিরীহ পর্যটককে জঙ্গিরা হত্যা করে । এর জবাবে অপারেশন সিঁদুর করে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতরে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংল করে দেয় ভারতের সামরিক বাহিনী ৷ বাহিনীর এই পেশাদারিত্বকে মাথায় রেখে আগামিদিনে আর কী কী করা যেতে পারে তা নিয়েও কথা হবে সম্মেলনে। সোমবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান এবং প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং প্রমুখ ।

সম্মিলিত কমান্ডারদের সম্মেলন (CCC) সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ফোরাম হিসেবে কাজ করে ৷ দেশের শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতারা এই ধরনের সম্মেলন থেকে বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে থাকা কর্মীরা মনোভাব সম্পর্কে অবগত হতে পারেন ৷ এর আগে 2023 সালে ভোপালেও এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ সেটিরও উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

For All Latest Updates

TAGGED:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকলকাতায় মোদিNARENDRA MODI IN KOLKATAPM MODI IN KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.