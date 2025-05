ETV Bharat / state

বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাংলার বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয়, আলিপুরদুয়ারে বললেন প্রধানমন্ত্রী - PM NARENDRA MODI

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ( ফাইল ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 29, 2025 at 1:51 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 2:08 PM IST 2 Min Read

আলিপুরদুয়ার, 29 মে: পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিষেবা দেওয়ার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সরকারি অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি ৷ তার পর তিনি জানান, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাংলার বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয় ৷ এদিন ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের সিটি গ্যাস প্রকল্পের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের তিন লক্ষ মানুষের জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী । সেই উদ্বোধনের পর ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই ভাষণে এই সিটি গ্যাস প্রকল্পের উপকারিতার কথা শোনান তিনি ৷ পাশাপাশি তাঁর কথায় বাংলায় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে ৷ তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামো, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত গতি প্রদান করছে । পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ভারতের অগ্রগতির ভিত্তি ৷ সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে আর সিলিন্ডার কিনতে হবে না ৷ এখন বাড়িতে নিরাপদ গ্যাস পৌঁছে যাবে । সিএনজি স্টেশন নির্মাণ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি পরিষেবা সম্প্রসারণে সহায়তা করবে । এর ফলে অর্থ, সময় সাশ্রয় হবে এবং পরিবেশও স্বস্তি পাবে । এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টার একটি উদাহরণ ।"

Last Updated : May 29, 2025 at 2:08 PM IST