দমদম, 22 অগস্ট: কার্যত মেট্রো-বিপ্লব ঘটল কলকাতায় ৷ কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে মেট্রোপথে জুড়ে গেল হওড়া-শিয়ালদার মতো গুরুত্বপূর্ণ দু’টি রেলস্টেশন ৷ আবার হাওড়া থেকে সরাসরি সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার সূচনাও হয়ে গেল ৷ যা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
শুক্রবার কলকাতার তিনটি মেট্রো-পথের সূচনার পর নিজের এই মনোভাব ব্যক্ত করেন তিনি ৷ এদিন বিকেল চারটে নাগাদ কলকাতায় পৌঁছানোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোজা চলে যান মেট্রোর ইয়োলো লাইনের যশোর রোড স্টেশনে ৷ সেখান থেকেই তিনি একযোগে উদ্বোধন করেন জয়হিন্দ বিমানবন্দর-নোয়াপাড়া (ইয়োলো লাইন), শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড (ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো-গ্রিন লাইন) ও অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অংশের ৷
এর পর তিনি রোড-শো করে চলে আসেন দমদমের সেন্ট্রাল জেল মাঠে ৷ সেখানে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেন ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘‘আজ আবারও আমি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ পেলাম । আমি নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ-বিমানবন্দর পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর সফর করার সুযোগ পেলাম ৷ আমি অনেক কর্মীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও পেয়েছি । সকলেই খুশি যে কলকাতার গণপরিবহণ এখন সত্যিই আধুনিক হয়ে উঠছে ।’’
এদিন ছয় লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাসও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর ভাষণে সেই কথাও উঠে আসে ৷ তিনি উল্লেখ করেন, এই উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে ভারত কীভাবে দ্রুতগতিতে বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে ৷ কীভাবে শহরগুলি আধুনিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে ৷
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘সকলেই গর্বিত বোধ করছেন যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক এখন ভারতে । 2014 সালের আগে, দেশে মাত্র 250 কিলোমিটার মেট্রো রুট ছিল । এখন দেশে মেট্রো রুট এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে গিয়েছে । কলকাতায় মেট্রো ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হয়েছে । আজ, কলকাতার মেট্রোরেল নেটওয়ার্কে প্রায় 14 কিলোমিটার নতুন লাইন যুক্ত হচ্ছে । কলকাতা মেট্রোতে সাতটি নতুন স্টেশন যুক্ত হচ্ছে । এই সমস্ত কাজ কলকাতার মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করবে । যাতায়াত আরও সহজ হবে ৷’’
বিমানবন্দরের সঙ্গে হাওড়া-শিয়ালদা কিংবা হাওড়া ও সেক্টর ফাইভের জুড়ে যাওয়া মানুষের সময় সাশ্রয় করবে, সেকথাও এদিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ।’’ রেলপ্রকল্পের উন্নতিতে এই রাজ্যে কী কী কাজ হয়েছে, সেই কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁর কথায়, ‘‘এই যোগাযোগ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের ভিত্তি মজবুত করবে ।’’
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রভনীত সিং বিট্টু ও সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে ৷