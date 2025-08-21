ETV Bharat / state

শুক্রে মোদির হাতে 3 মেট্রো রুটের উদ্বোধন, কবে থেকে চালু যাত্রী পরিষেবা ? - KOLKATA METRO

এই তিনটি মেট্রো রুট হল, গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড, ইয়ালো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর, আর অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা ৷

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে 3 মেট্রো রুটের উদ্বোধন হবে কলকাতায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 1:53 PM IST

কলকাতা, 21 অগস্ট: অপেক্ষার দিন শেষ ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 22 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে উদ্বোধন হতে চলেছে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি নয়া রুটের ৷ এই রুটগুলি হল, গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড(ধর্মতলা), ইয়ালো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর(এয়ারপোর্ট), আর অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়(রুবি) থেকে বেলেঘাটা ৷ এর ফলে কলকাতার একাধিক এলাকায় মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ তবে এখন যাত্রীদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কবে থেকে এই তিনটি রুটে তাঁরা মেট্রোয় সফর করতে পারবেন ?

শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো পরিষেবা

মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত উদ্বোধনের পরই যাত্রী পরিষেবা চালু করে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ । অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই এবার এক মেট্রোয় হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড বা শিয়ালদা হয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷

কলকাতা মেট্রো (নিজস্ব ছবি)

এদিকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে (যদিও বর্তমানে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে) মেট্রোয় এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এসে আবার সেইখান থেকে রুট বদল করে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত চলে যেতে পারবেন । ঠিক একইভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এসে রুট বদল করে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়া যাবে ।

গ্রিন লাইন উদ্বোধনের খুঁটিনাটি

যদিও 2020 সালে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর প্রথম পর্যায়ের (শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ) উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ উদ্বোধন হয়েছিল 14 ফেব্রুয়ারি ৷ আর যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছিল 15 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ঠিক তার পরের দিন থেকেই । তারপর আবার গতবছর 6 মার্চ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নদীর নীচের অংশের (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড) উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আর এই অংশের উদ্বোধনের বেশ কয়েকদিন পর অর্থাৎ 15 মার্চ থেকে পরিষেবা চালু হয় ৷

ইয়ালো লাইনে যশোর রোড স্টেশন (নিজস্ব ছবি)

ইয়ালো ও অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা

মেট্রো সূত্রে খবর, নতুন দু'টি রুট- ইয়ালো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর, অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পরিষেবা শুরু হতে হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে । আগামী 25 অগস্ট সোমবার থেকে এই দু'টি রুটে যাত্রী পরিষেবা চালু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলেও এই দুটি রুটে এখনও শেষ সময়ের কিছু কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে ৷

ইয়ালো লাইন নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর (নিজস্ব ছবি)

মূলত এই তিনটি রুট চালু হলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷ যা অফিস বা দিনের ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক হবে । আর সামনেই দুর্গাপুজো ৷ তাই পুজোয় প্যান্ডেল হপিং করার জন্য যে মেট্রো রাইড যাত্রীদের প্রথম পছন্দ হবে সেটা বলাই বাহুল্য । তাই যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা চালু করতে ইচ্ছুক মেট্রো কর্তৃপক্ষও ।

অরেঞ্জ লাইন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়(রুবি) থেকে বেলেঘাটা (নিজস্ব ছবি)

