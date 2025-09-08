ফের রাজ্যে আসছেন মোদি, সঙ্গে দোভাল-রাজনাথও
একমাসেরও কম ব্যবধানে আবারও রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এবারও সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিতেই তাঁর বঙ্গ-সফর ৷
Published : September 8, 2025 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই আবারও রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর সঙ্গে থাকছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীর প্রধান অনিল চৌহানও ৷ এর পাশাপাশি স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার প্রধানরাও থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর তিনদিনের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে 15 সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসবেন তিনি ৷ আগামী 15 থেকে 17 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই সম্মেলন ৷ তিনদিনের এই সম্মেলনে তিন বাহিনীর সংস্কার, রূপান্তর ও পরিবর্তন এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করা হবে বলে সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, এই বছরের সম্মেলনের মূল বিষয় থাকছে 'সংস্কারের বছর- ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর'। এই সম্মেলনেরই উদ্বোধন করবেন মোদি ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা এবং বাহিনীর নানা কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে সুসংহতকরা ৷ পাশাপাশি প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বাহিনীকে মজবুত করা নিয়ে কথা বলবেন দেশের তাবড় প্রতিরক্ষা কর্তা থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরা ৷
জানা গিয়েছে এই সম্মেলনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, তিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান এবং প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংও উপস্থিত থাকবেন । সশস্ত্র বাহিনীর নীতিগত অবস্থান কী হবে তা ঠিক করতে এবং এ নিয়ে মতামত বিনিময়ের জন্য এই ধরনের সম্মেলন সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয় ৷