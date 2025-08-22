ETV Bharat / state

এক মেট্রো জুড়বে দুই শহর, বিমানবন্দরকে; দেখে নিন ভাড়ার তালিকা - MODI TO INAUGURATE KOLKATA METRO

1995 সালে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের প্রথম সম্প্রসারণ হয়। পরে গঙ্গার নীচ দিয়েও মেট্রোর চাকা গড়িয়েছে ৷

নয়া মেট্রোর রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)
Published : August 22, 2025 at 1:27 PM IST

কলকাতা, 22 অগস্ট: নিঃসন্দেহে শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টার পর থেকে শহর এবং শহরতলির পরিবহণের মানচিত্রে বড়সড় পরির্বতন আসতে চলেছে ৷ সর্পিল মেট্রো পথ নদীর নীচ দিয়ে গিয়ে দুই পড়শি শহর, দেশের দু'টি ব্যস্ততম রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরকে এক সুতোয় বাঁধতে চলেছে ৷ যার জেরে শহরে পরিবহণ ব্যবস্থার মুকুটে জুড়তে চলেছে নয়া পালক ৷ সেই মেট্রোর সম্প্রসারণ রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

1984 সালে দেশের প্রথম মেট্রো রেলের চাকা গড়িয়েছিল কলকাতায়। এসপ্ল্যানেড থেকে নেতাজী ভবন পর্যন্ত চলেছিল মেট্রো। তারপর 1995 সালে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের প্রথম সম্প্রসারণ ঘটে ৷ এরপর পেরিয়ে গিয়েছে অনেকগুলো বছর ৷ একাধিক সম্প্রসারণ ঘটেছে কলকাতা মেট্রো রেলের ৷ গঙ্গার নীচ দিয়েও মেট্রোর চাকা গড়িয়েছে। এবার আরও একধাপ সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে ৷ এদিন 14 কিলোমিটার পথ মেট্রোর মাধ্যমে জুড়তে চলেছে ৷ এই প্রথমবার এতটা পথ মেট্রোর দ্বারা জুড়তে চলেছে বলে দাবি করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের ।

শহর এবং শহরতলির পরিবহণের মানচিত্রে বড়সড় পরির্বতন আসতে চলেছে (ইটিভি ভারত)

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহারের গয়ায় কর্মসূচি শেষ করে বিকাল চারটে নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন। এরপর তিনি সড়ক পথে যশোর রোডে পৌঁছবেন ৷ এরপর সেখান থেকে তিনি মেট্রোয় জয়হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত সফর করবেন ৷ পরে আবারও মেট্রোতেই যশোর রোডে তিনি ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিন মেট্রো প্রকল্পগুলির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রীর দলীয় কর্মসূচিও রয়েছে ৷ যশোর রোড থেকে দমদম জেল গ্রাউন্ড পর্যন্ত তাঁর একটি রোড-শো করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী। দমদম সেন্ট্রাল জেল গ্রাউন্ড মাঠের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যও রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধনের করবেন

শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড (গ্রিন লাইন)

বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) (অরেঞ্জ লাইন)

নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর (কলকাতা বিমানবন্দর) (ইয়েলো লাইন)

হাওড়া মেট্রো স্টেশন সাবওয়ে

সব মিলিয়ে প্রায় 5 হাজার 200 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন হতে চলেছে আজ প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে।

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইন: এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা। পথ 2.6 কিমি।

ইয়েলো লাইন নোয়াপাড়া: বিমানবন্দর করিডোর। পথ 7 কিমি।

অরেঞ্জ লাইন (ফেজ 2): রুবি থেকে মেট্রোপলিটন অংশ। পথ 4.5 কিমি।

প্রসঙ্গত অরেঞ্জ লাইনে রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত দীর্ঘ দিন ধরে একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে। তবুও এখনও এই অংশের যাত্রী পরিষেবা চালু করা হয়নি।

অরেঞ্জ লাইনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-বেলেঘাটা রুট: রয়েছে মোট পাঁচটি স্টেশন। সেগুলি হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা রুবি মোড়, ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুণ সেনগুপ্ত বা সায়েন্স সিটি এবং বেলেঘাটা। এই অংশের যাত্রী পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বাইপাস, গড়িয়া, রুবি, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন এবং তার সংলগ্ন এলাকার মানুষজন বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আর উপকৃত হবেন সেই সব মানুষ যারা দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার আরও প্রান্তিক জায়গাগুলি থেকে প্রতিদিন ব্যাপক যানজট পেরিয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যান।

ইয়েলো লাইন নোয়াপাড়া - বিমানবন্দর করিডোর: এই অংশে চারটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে। সেগুলি হল নোয়াপাড়া, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড এবং বিমানবন্দর। মেট্রো রেলের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে পরিষেবা চালু হলে জুড়ে যাবে গ্রিন লাইন 1 এবং গ্রিন লাইন 2।

কত ভাড়া

গ্রিনলাইনে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে 5 টাকা।

পরের থেকে পাঁচ কিলোমিটার যেতে ভাড়া লাগবে 10 টাকা।

10 থেকে 16.5 কিলোমিটার যেতে বা প্রথম থেকে একেবারে শেষ স্টেশন পর্যন্ত সফর করতে লাগবে 30 টাকা।

গ্রিনলাইনে দিনের ব্যস্ত সময় প্রতি আট মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। সকাল ন'টা পর্যন্ত প্রতি 15 মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে মেট্রো। এরপর সকাল ন'টার থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত আট মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে মেট্রো। আবার বেলা 12টার পর থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত 10 মিনিটে অন্তর পাওয়া যাবে মেট্রো। 4.30টের পর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আট মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। এরপর পর থেকে রাত 9.40টা পর্যন্ত আবারও সেই 15 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।

সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত অর্থাৎ এই 16.6 কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে মোটামুটি সময় লাগবে 32 মিনিট। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরে সপ্তাহের সাত দিনই পাওয়া যাবে মেট্রো।

ইয়েলো লাইন:

এয়ারপোর্ট থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে 30 টাকা

এয়ারপোর্ট থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে 40 টাকা

এয়ারপোর্ট থেকে সল্টলেক স্টেশন পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে 50 টাকা।

অরেঞ্জ লাইন:

বেলেঘাটা থেকে বরুণ সেনগুপ্ত যেতে ভাড়া লাগবে 5 টাকা।

বেলেঘাটা থেকে নিউ গড়িয়া যেতে ভাড়া লাগবে 20 টাকা।

বেলেঘাটা থেকে রুবি পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে 10 টাকা।

