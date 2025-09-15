কলকাতায় সম্মিলিত সেনা সম্মেলনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদির
সোমবার 16তম সশস্ত্র বাহিনীর তিনদিনের সম্মেলন (সিসিসি) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 'অপারেশন সিন্দুরে'র পর এটিই প্রথম সম্মিলিত সেনা সম্মেলন।
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতর কলকাতার বিজয় দুর্গে (ফোর্ট উইলিয়াম) সোমবার 16তম সম্মিলিত সেনা সম্মেলন (সিসিসি) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনদিনের সম্মিলিত সেনা সম্মেলনের এই বৈঠকে যোগ দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, তিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানও ৷ 'অপারেশন সিন্দুরে'র পর এটিই প্রথম সম্মিলিত সেনা সম্মেলন।
রবিবার রাতেই কলকাতা পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সূত্রের খবর, ফোর্ট উইলিয়ামে ঘণ্টাতিনেক থাকবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর এখান থেকেই বিহারে যাবেন মোদি ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সম্মেলন সেনার তিন বাহিনীর সর্বোচ্চ চিন্তাভাবনামূলক ফোরাম, যা দেশের শীর্ষ অসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বকে ধারণাগত ও কৌশলগত স্তরে মতামত বিনিময়ের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ৷ অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষাপটে, এই বছরের সম্মেলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ এবারের সম্মেলনে সংস্কার, রূপান্তর, পরিবর্তন এবং অপারেশনাল প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ মন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, "সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সংহতিকরণ এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণে বিশেষ জোর দেওয়া ৷ একই সঙ্গে শীর্ষস্তরের একাধিক ক্ষেত্রে অপারেশনাল প্রস্তুতির উপরও জোর দেওয়া হবে ৷"
প্রধানমন্ত্রী রবিবার সন্ধ্যায় অসম থেকে সেনার সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় পৌঁছন ৷ বিকালে এখান থেকে বিহারের পূর্ণিয়ায় যাবেন তিনি। তাঁর আগেই অবশ্য কলকাতায় এসেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সিডিএস অনিল চৌহানও ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিক জানান, নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করার মতো শাস্তিমূলক এবং লক্ষ্যবস্তুতে অবিচল থেকে অভিযান চালানো হয়েছিল অপারেশন সিঁদুরে ৷ যা নির্ভুলতা, পেশাদারিত্ব এবং উদ্দেশ্যকে ধারণ করে একটি সুনির্দিষ্ট, তিন সেনার পরাক্রম প্রদর্শন করেছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, "তিনদিনের এই সম্মেলন সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হবে ৷ যা ক্রমবর্ধমান জটিল ভূ-কৌশলগত পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় ৷" এই সম্মেলনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং এবং সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডাররা উপস্থিত রয়েছেন। শেষ সম্মলিত সেনা সম্মলেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2023 সালে ভোপালে।