আইআইটি খড়গপুরে একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যু, আদালতে দায়ের মামলা

আইআইটি খড়গপুরে একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যু, আদালতে দায়ের মামলা
দেশের অন্য়তম অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়গপুরের আইআইটি ৷ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ছ'জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে ৷ পাঁচজনই নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নিয়েছেন ৷
Published : September 22, 2025 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: আইআইটি খড়গপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ফের মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী তাপস কুমার ভঞ্জ এদিন বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আগামী 25 সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি হতে পারে ৷
আইনজীবীর বক্তব্য, চলতি বছরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 6 জন পড়ুয়া নিজেকে শেষ করে দিয়েছে ৷ গত শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ খড়গপুর আইআইটি'র বিআর আম্বেদকর হল থেকে এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁর নাম হর্ষ কুমার পাণ্ডে (27) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ছাত্র ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বারিয়াতু থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ 2024 সালে এলাহাবাদের মতিলাল নেহরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এম টেক পাশ করেন হর্ষ ৷ এরপর 2024 সালের জানুয়ারি মাসে আইআইটি খড়গপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পিএইচডি (গবেষণা) করার জন্য ভর্তি হন ৷
দেশের অন্যতম সেরা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার ছাত্ররা চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং তা প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও পদক্ষেপ করছে না ? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী ৷ তিনি জানিয়েছেন, 2004 সালে এক পড়ুয়ার মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আলতামাস কবিরের ডিভিশন বেঞ্চ এক নির্দেশে খড়গপুর আইআইটিকে একাধিক পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ বিশেষত র্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে মাদক দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে জোরালো ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে হবে নির্দেশ দেয় আদালত ৷
এরপরও চলতি বছরে একের পর এক পড়ুয়া মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ হর্ষ পাণ্ডের মৃত্যুর ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে ফের একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ হর্ষের বাবা ছেলের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ৷ ছেলে বেশ আনন্দেই ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
এর আগে গত 18 জুলাই আইআইটি খড়গপুরে আরেক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজেন্দ্র প্রসাদ হলের একটি রুম থেকে ঋতম মণ্ডল নামের এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয় ৷ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷
এই ঘটনার চার দিনের মাথায় চন্দ্রদীপ পাওয়ার নামে আরেক ছাত্রের মৃত্যু হয় ৷ তাঁর বাড়ি মধ্যপ্রদেশে ৷ তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ খাওয়ার সময় শ্বাসনালিতে ওষুধ আটকে যায় ওই ছাত্রের ৷ চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালে মৃত্যু হয় চন্দ্রদীপের ৷
চলতি বছরের মে মাসে একইভাবে মৃত্যুর পথ বেছে নেয় বিহারের মহম্মদ আসিফ কামার ৷ তিনি আইআইটি খড়গপুরের মদনমোহন মালব্য হলের এসডিএস ব্লকের 134 নম্বর রুমে থাকতেন । পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি বিহারের শিওহর জেলার গারাহিয়ার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ৷
এই ঘটনার আগে 20 এপ্রিল আইআইটি-র জগদীশচন্দ্র বোস হস্টেলের ঘর থেকে এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ । মৃতের নাম অনিকেত ওয়ালকর (22) ৷ পুলিশ ও আইআইটি কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, মৃত পড়ুয়া ওশেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ন্যাভাল আর্কিটেকচার বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়া জেলার বাসিন্দা অনিকেত থাকতেন আইআইটি খড়গপুরের জগদীশচন্দ্র বসু হলে ৷ তিনিও নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নিয়েছিলেন ৷
এর আগে জানুয়ারি মাসের 13 তারিখে খড়গপুর আইআইটি কলেজের 'আজাদ হলের' একটি ঘর থেকে এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ তাঁর নাম শাওন মালিক (21) ৷ তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ৷ তিন বছর ধরে আইআইটিতে পড়াশোনা করছিলেন শাওন । ছুটির দিনে তাঁর বাবা-মা ছেলের দেখা করতে আসেন এবং তাঁরাই ছেলের দেহ প্রথম দেখতে পান । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার খুকুড়দহ এলাকায় থাকতেন শাওন ৷