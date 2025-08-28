কলকাতা, 28 অগস্ট: শুধু গবেষণা করলেই হবে না । গবেষণা যাতে ফলপ্রসূ - কার্যকরী ভূমিকা রাখে, তা বিবেচনা করেই গবেষণা করতে হবে । বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এমনটাই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূবিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং ।
যাদবপুরের সিএসআইআর-সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিজিসিআরআই) প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি । সেখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, "ডিসেম্বর মাস পড়লেই দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা থেকে আধিকারিকদের ফোন আসে আমার কাছেও । নতুন অর্থবর্ষে সেই নির্দিষ্ট সংস্থা বা বিষয়ে কত টাকা বরাদ্দ হতে চলেছে, সে বিষয়ে তাঁরা জানতে চান । কখনও তাঁরা আক্ষেপ করেন, কখনও অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন ।’’
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার এই সদস্য আরও বলেন, ‘‘কিন্তু, আমরা যদি বাজারমুখী গবেষণা বা প্রযুক্তি তৈরিতে জোর দিই, তাহলে সরকারের অর্থের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না । প্রয়োজনে যে বিষয়ে গবেষণা বা প্রযুক্তি উদ্ভাবনীর কাজ করতে চলেছে, সেই বিষয়ে পিপিপি মডেলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করুন । তাহলে, সেই সংস্থা বা কোম্পানি যেমন নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির কথা বলতে পারবেন । তেমনই, নতুন প্রযুক্তি বা উদ্ভাবনী কাকে দেওয়া যেতে পারে, তা খুঁজে বেড়াতে হবে না ।"
মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের জীবনে এমন একটি বিষয় নেই, যেখানে গ্লাস বা কাচের ব্যবহার নেই । তা সে শৌচালয় হোক কিংবা অপারেশন থিয়েটার । সব জায়গাতেই কাচের ব্যবহার রয়েছে । চোখ থেকে হাতের ঘড়ি কিংবা অপারেশন সিঁদুরেও গ্লাসের ভূমিকা রয়েছে । মহাকাশ গবেষণা, গাড়ি সব কিছুতেই কাচের ব্যবহার । দেশের বিভিন্ন কোম্পানিকে যুক্ত করতে হবে । নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে কাচ ও সিরামিক নিয়ে কী কী কাজ হয় । এই বিষয়ে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়াতে হবে ।"
সিএসআইআর-সিজিসিআরআই পরিচালক প্রফেসর বিক্রমজিৎ বসু বলেন, "নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা । তার মোকাবিলা করতে সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ আত্মনির্ভর প্রযুক্তি, বিজ্ঞান দিয়েই সমস্যার মোকাবিলা আমরা করতে পারি । প্রতিরক্ষা হোক বা রেল, কোনও সমস্যা দেখা দিলে সেন্সরের মাধ্যমে আমরা আগাম আভাস পেতে পারি । ফলে, সহজেই বিপদ এড়িয়ে আমরা সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হব ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ইতিমধ্যে, টাটা, ওয়েবেল-সহ দেশের একাধিক বড় কোম্পানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের একের পর এক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি । গ্লাস বা কাচ প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী অত্যাধুনিক গবেষণার সঙ্গে তাল রেখে ও ভবিষ্যৎকে মাথায় রেখে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাই আমাদের লক্ষ্য ।"
ঠিক এই কারণেই আজকের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আইআইটি কানপুর, আইআইটি খড়গপুরের সঙ্গে মউ সাক্ষর করেছে যাদবপুরের সিএসআইআর-সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিজিসিআরআই) । আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর ।