আবহাওয়া, 31 অগস্ট: মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি দিয়ে শুরু হবে পিতৃপক্ষ ৷ এমনটাই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আর তাই দেবীপক্ষে কী হবে তা নিয়ে এখন থেকেই চিন্তায় আপামর বঙ্গসমাজ ৷ পিতৃপক্ষের শুরু 7 সেপ্টেম্বর ৷ শেষ 21 তারিখ ৷ সেদিন থেকে দেবীপক্ষের সূচনা ৷ মহালয়ার তর্পণ সেরে পুজোর আনন্দে মেতে উঠবে আট থেকে আশি ৷ এই প্রাণ ঢালা উৎসবে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন ৷
গত কয়েকদিন ধরে কখনও ভারী আবার কখনও মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। আকাশে রোদের দাপট। ঝকঝকে আকাশে শরতের আগমনী। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, মৌসুমী অক্ষরেখা এখন রাজ্য ছেড়েছে। তা বলে বৃষ্টি এখনই থামছে না। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আগামী কয়েকদিনে আরও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷
শনিবার রাতে হাওয়া অফিসের দেওয়া বুলেটিন বলছে, মৌসুমী অক্ষরেখা ওড়িশার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গিয়েছে। আগামী সপ্তাহের শুরুতে হয়তো সরে আসতে পারে বাংলার দিকে ৷ তার ফলে রবি ও সোমবার সেভাবে বৃষ্টি না হলেও মঙ্গলবার থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ । সবমিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে বৃষ্টির পরিমাণ ৷
রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বাকি জেলাগুলিতেও। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম থাকবে। তার বদলে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। মঙ্গলবার মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি আসবে। তার সরাসরি প্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস।
মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । বুধবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। রবিবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনায় কম।
হাওয়া অফিস মনে করছে, গোটা সেপ্টেম্বর মাসজুড়েই হয়তো মেঘ বৃষ্টি রোদের খেলা চলবে। তার আগে অগস্টের শেষ শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31. 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ৷