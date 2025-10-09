বিজেপি সাংসদ-বিধায়কের উপর আক্রমণ, হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

বিজেপি সাংসদ-বিধায়কের উপর আক্রমণ, হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা
নাগরাকাটায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এই ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল আদালতে ৷
October 9, 2025
October 9, 2025
কলকাতা, 9 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে বিজেপি নেতাদের উপরে হামলার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷ দু'টি পৃথক মামলায় এনআইএ ও সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে । একটি মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী অনিন্দ্য সুন্দর দাস ৷ দায়ের হয়েছে আরও একটি মামলা ৷ এদিকে, বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল 4 ৷
এদিন বিচারপতি কৌশিক চন্দ মামলা গ্রহণ করেছেন ৷ আগামী 14 অক্টোবর শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে ৷ উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে স্থানীয় লোকের ক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ আবেদনকারীরা এদিন আদালতে দাবি করেছেন - ঘটনার তদন্ত করুক এনআইএ ৷
- এসসি-এসটি আইন অনুযায়ী এই ঘটনার তদন্ত করা হোক ৷
- এসসি-এসটি আইনে বলা হয়েছে কোনও সাধারণ পুলিশ অফিসার ওই আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে পারে না ৷ আর তাই সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার দেওয়া হোক।
গত 4-5 অক্টোবর রাতভর ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধস নামে ৷ নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পায় ৷ ভেসে যায় মানুষের ঘর-বাড়ি থেকে রাস্তাঘাট, জাতীয় সড়ক ৷ যোগাযোগ রক্ষাকারী একাধিক সেতু ৷
এই পরিস্থিতিতে 6 অক্টোবর সকালে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি দেখতে যান বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ তাঁরা সেখানে পৌঁছলে স্থানীয়রা সাংসদ-বিধায়কের উপর হামলা চালায় ৷ এই ঘটনায় উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু গুরুতর আহত হন ৷ চোট লাগে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষেরও ৷ বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, হামলাকারীরা তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ৷
আহত সাংসদ ও বিধায়ককে চালসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এদিকে বিজেপি প্রতিনিধিদের উপর হামলার অভিযোগে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড় হয়ে যায় ৷ পরে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মঙ্গলবার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে যান ৷ এদিকে ওইদিনই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাগরাকাটায় হামলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে মামলা দায়েরের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও পালটা মারের হুঙ্কার দিয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত 4জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷