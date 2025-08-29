আমডাঙা, 29 অগস্ট: তিনি কলেজের সহকারী অধ্যাপক । নামের আগে রয়েছে পিএইচডি ডিগ্রি। সেই তিনিই কি না, সোনার দোকানে ঢুকে মামুলি 20 হাজার টাকা দামের একটি আংটি হাত সাফাই করলেন। ঘটনায় তদন্তকারী আধিকারিক থেকে পুলিশকর্তা হতবাক সকলেই। শেষমেশ লকআপে যেতে হল অধ্যাপককে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার আমডাঙায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে আমডাঙার গাদামারা হাট এলাকার একটি সোনার দোকান থেকে আংটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। চুরি হওয়া গয়নার মূল্য আনুমানিক 20 থেকে 25 হাজার টাকা। দোকান কর্তৃপক্ষ আংটি চুরির পরে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ ওই সোনার দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তাতে দেখা যায়, ওই আংটিটি চুরি করেছেন নির্মাল্য ভাদুড়ি নামে এক ব্যক্তি। তিনি হাওড়ার বালির বাসিন্দা। একটি কলেজে তিনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে কর্মরত। কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামুলি 20 হাজার টাকা মূল্যের আংটি চুরির অভিযোগ ওঠায় তদন্তকারী আধিকারিক থেকে পুলিশকর্তা সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন।
কিন্তু কেন তিনি চুরি করতে গেলেন ?
যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে এসেছে ক্লেপ্টোম্যানিয়া নামে এক রোগের কথা। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা নিজের অজান্তেই এই ধরনের অপরাধের জড়িয়ে পড়েন। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই অধ্যাপকও সম্ভবত ক্লেপ্টোম্যানিয়া নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত। অভাব বা প্রয়োজন না-থাকলেও এই ধরনের রোগীরা হঠাৎ করে চুরির প্রবল তাগিদ অনুভব করেন। চুরি করা জিনিস তাঁর কোনও কাজে লাগবে না জেনেও ক্লেপ্টোম্যানিয়া রোগীরা সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়েন।
তদন্তে পুলিশ
ঘটনার তদন্তে নেমে আমডাঙা থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণেশ্বর থেকে অধ্যাপক নির্মাল্যকে গ্রেফতার করেছে। তিনি চুরি করা আংটিটি আব্দুল আজিজ নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিলেন। আব্দুলের বাড়ি হুগলির চণ্ডীতলা এলাকায়। পুলিশ হুগলির উত্তরপাড়া থেকে তাকেও গ্রেফতার করেছে।
পুলিশের সাংবাদিক সম্মেলন
এ নিয়ে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর আজিঙ্কা অনন্ত বলেন, "গত 27 অগস্ট আমডাঙার ওই সোনার দোকানে চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল। সেদিন ওই ব্যক্তি শিক্ষক পরিচয় দিয়ে ওই দোকানে ঢুকে একটি সোনার আংটি চুরি করে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর আমরাও নিশ্চিত হই, ঘটনার সঙ্গে নির্মাল্য ভাদুড়ি নাম ওই ব্যক্তির হাত রয়েছে। তদন্তে নেমে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত। তিনি ইতিমধ্যে বিএ (অনার্স) নিয়ে স্নাতক হয়েছেন। বর্তমানে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করছেন। এছাড়া তিনি একটি কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনাও করেছেন। জাগুলিয়ার একটি কলেজে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের চাকরির জন্য তিনি আবেদনও করেছিলেন। ফলে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানার পর আমরাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। তবে, এই চুরির পিছনে ক্লেপ্টোম্যানিয়া নামক এক রোগের যোগ রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। চোরকে ধরার পাশাপাশি চুরির সামগ্রীও আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি।"
দোকান মালিক কী বলছেন ?
এদিকে, যে সোনার দোকানে এই চুরির ঘটনা ঘটেছিল তার মালিক আব্দুর রহমান বলেন, "ওই ভদ্রলোক তাঁর মেয়েদের জন্য সোনার গয়না কিনতে এসেছিলেন। কিন্তু, একের পর সোনার গয়না দেখার অজুহাতে তিনি দোকান থেকে একটি সোনার আংটি হাত সাফাই করে নেন। পরে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাই, ওই ব্যক্তি সোনার আংটি-টি হাত থেকে নিজের পকেটে ভরে নিচ্ছেন। এর পরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোনার গয়না দেখানোর নামে আমাকে ব্যস্ত রেখেই উনি এই অপরাধ করেন। অভিযুক্তের কড়া শাস্তি হোক, সেটাই চাই।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় পুলিশ মহলে তো বটেই! এমনকী আমজনতার মধ্যেও রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র ক্লেপ্টোম্যানিয়া নামক রোগের জেরেই পিএইচডি করা অধ্যাপক এই ঘটনা ঘটালেন নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।