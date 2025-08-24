বোলপুর, 20 অগস্ট: বোলপুর-শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে এবার শঙ্কায় খোদ প্রশাসন, এমনই অভিযোগ । সরকারি জমি চিহ্নিত করে প্রশাসনের তরফে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে । জমি বেহাত হওয়া রুখতে কোথাও বোলপুর পুরসভার তরফে, কোথাও সেচ বিভাগ বা বন বিভাগের তরফে, কোথাও আবার শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের তরফে বসানো হয়েছে বোর্ড । প্রসঙ্গত, এই বোলপুর-শান্তিনিকেতনে আদিবাসীদের জমি থেকে শুরু করে কোপাই নদীর তীর, এমনকি সরকারি বহু জমি বেহাত হয়ে গিয়েছে ৷
জমি দখলের অভিযোগ
বাঙালির ছুটি কাটানোর, আমোদ-প্রমোদের অন্যতম ডেস্টিনেশন শান্তিনিকেতন । হাতে কিছু টাকা এলেই শান্তিনিকেতনে একটি ফ্ল্যাট বা একটি বাগান বাড়ি করে রাখছেন রাজ্যের দূরদূরান্তের মানুষজন । এছাড়া, গত কয়েক দশকে এই বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে হোটেল, রেস্তোরাঁ, আবাসন, কটেজ প্রভৃতি । আর এই প্রবণতার জন্যই শান্তিনেকতনের জমির দিকে নজর মাফিয়াদের ৷ যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে দৌরাত্ম্য ৷ জমি দখল করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণ কাজ গড়ে তোলার অভিযোগও ভূরি ভূরি ৷
এছাড়াও, আদিবাসীদের পাট্টা জমি দখল করে নেওয়া, চাষ জমি দখল, বর্গা জমি দখল করে নেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে প্রশাসনের কাছে ৷ শুধু তাই নয়, ঐতিহ্যবাহী কোপাই নদীর তীর পর্যন্ত দখল হয়ে যাচ্ছে । কোনও রকম অনুমতি, ছাড়পত্র ছাড়াই কংক্রিটের জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে । আর এই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত নীরব থাকতে দেখা গিয়েছে প্রশাসনকে ৷ এদিকে, সরকারি জমিও বেদখল হয়ে যাচ্ছে ৷ অভিযোগ, সংবাদে বিষয়টি প্রকাশ হলে কিছুদিনের জন্য নড়েচড়ে বসছে প্রশাসন ! তারপর আবার যে কে সেই । বিরোধীদের অভিযোগ, জমি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বোলপুর-শান্তিনিকেতন ৷
মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে বেহাত বহু জমি
জমি মাফিয়াদের রমরমার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে আঁতকে উঠতে হয় ৷
1. শান্তিনিকেতনে কোপাই নদীর তীর-সহ নদীগর্ভ পর্যন্ত দখল করে নির্মাণ চলছিল ৷ সংবাদে প্রকাশ হতেই জেলাশাসক এসে অর্ধনির্মিত অবস্থায় সেই কাজ বন্ধ করে ।
2. গোয়ালপাড়া তনয়েন্দ্র উচ্চ বিদ্যাপীঠের সাড়ে চার কাঠা জমি বেসরকারি রিসর্ট মালিক দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক । প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ করেও ফল হয়নি বলে অভিযোগ ৷
3. সাত্তোরে আদিবাসীদের পাট্টা জমি দখল করে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছে বিলাসবহুল আবাসন । জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত অভিযোগ করা হয়েছে । তবে কোনও লাভ হয়নি ৷
4. শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি রাস্তায় পর্যটন দফতরের জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছিল এক জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে । সংবাদ প্রকাশ হতেই বোর্ড বসিয়ে তা বন্ধ করে প্রশাসন ৷
5. প্রান্তিকে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের জমি দখল করে বেসরকারি রিসর্ট মালিক পার্ক বানিয়ে রেখেছেন । তা নিয়েও তদন্ত চলছে ।
6. সোনাঝুরি সংলগ্ন এলাকায় সেচ দফতরের ক্যানেল বন্ধ করে দিয়ে গড়ে উঠেছে একাধিক হোটেল, রিসর্ট । তবে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ । একইভাবে তালতোর, গোয়ালপাড়া এলাকাতেও সেচ দফতরের ক্যানেল সম্পূর্ণ বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
বোর্ড বসাচ্ছে 'শঙ্কিত' প্রশাসন
তবে এবার দেখা গেল একটু অন্য দৃশ্য ৷ জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে এবার প্রশাসন রীতিমতো শঙ্কিত বলে মনে করা হচ্ছে । জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সরকারি জমি চিহ্নিত করে বোর্ড বসানো হচ্ছে ৷ বিশেষ করে বোলপুর পুরসভার তরফে, সেচ বিভাগ, বন বিভাগের তরফে, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের (এসএসডিএ) তরফে বোর্ড বসানো হয়েছে । সেই কাজ চলছেও ৷ অর্থাৎ, সরকারি জমি বেহাত রুখতে বোর্ড বসিয়ে চিহ্নিত করতে হচ্ছে ৷ তা না-হলে যে কোনও সময় সরকারি জমিতেই গজিয়ে উঠবে বেসরকারি নির্মাণ ৷ আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকায় সরকারের কোন দফরের কত পরিমাণ জমি রয়েছে, কত পরিমাণ জমি বেদখল হয়ে গিয়েছে, তার কোনও সঠিক পরিসংখ্যানও নেই প্রশাসনের কোনও স্তরে ৷
শাসকদলকে দুষছে বিরোধীরা
এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য বকুল ঘড়ুই বলেন, "তৃণমূল-কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা সবাই জমি মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁদের মদতেই মাফিয়াদের বাড়-বাড়ন্ত । তাই আজ প্রশাসন বাধ্য হচ্ছে বোর্ড লাগাতে । তা না-হলে এই জমিগুলোও দখল করে নেবে ৷ কোপাইয়ের পাড় দখল হয়ে গিয়েছে । আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে । মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে ৷ প্রশাসনেরও মদত আছে ৷ আজ প্রশাসনই চাপে ।"
স্থানীয় বিজেপি নেতা কাঞ্চন ঘোষ বলেন, "সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে ৷ কোপাই নদীর তীর দখল হয়ে গিয়েছে । সরকারি আধিকারিকেরাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন । আদিবাসীদের জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, বর্গা জমি, পাট্টা জমি পর্যন্ত নেতা-মন্ত্রীর নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে । আজ প্রশাসন নিজেই আতঙ্কিত । তারা বোর্ড বসাচ্ছে । কারণ সরকারি জমিই দখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ বিজেপি বেআইনি জমি দখলের বিরুদ্ধে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন করবে ।"
জমি নিয়ে নোংরা রাজনীতি: তৃণমূল
যদিও, এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জামশেদ আলি খান বলেন, "বিরোধীদের পায়ের তলায় রাজনৈতিক জমি নেই ৷ তাই তারা এই জমি নিয়ে নোংরা রাজনীতি করতে নেমেছে । সরকার তো ভালো কাজই করছে । স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানাতে জমি দরকার হয় ৷ তাই আগের থেকেই প্রশাসন সরকারি জমি চিহ্নিত করে রাখছে ৷ জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কমাতে সরকার যা পদক্ষেপ করেছে, তাকে সাধুবাদ জানাই ।"